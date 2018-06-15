Усі чотири великих банки за участю держави в капіталі, як і раніше, входили в групу з найвищим рейтингом надійності депозитів. Український уряд, як і раніше, показував себе надійним партнером банків за участю держави в капіталі. Однак головною новиною першого кварталу залишається те, що всі чотири держбанки виявилися прибутковими. Особливо порадував ПриватБанк, який закінчив перший квартал 2018 року з прибутком 3,653 млрд грн.
Як за підсумками І кварталу 2018 року, так і за підсумками останніх кількох рейтингів 2017-го, трійка лідерів рейтингу залишилася незмінною: Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк і ТАСКОМБАНК. Показово, що в трійці лідерів за надійністю депозитів є банк із приватним українським капіталом.
Агентство нагадує, що за 2017 рік ТАСКОМБАНК збільшив статутний капітал на 97,4% до 608 млн грн. За даними НБУ, прибуток ТАСКОМБАНКу за перший квартал 2018 року становив 124,759 млн грн. Більш того, за перший квартал 2018-го ТАСКОМБАНК зміг наростити чистий процентний дохід на 104,64%. За даними НБУ, частка поганих кредитів у кредитному портфелі банку на 01.04.2018 року становила 15,29% із середньоринковим значенням 26,29%. Позитивна динаміка прибутку, ключових статей доходів і впевнені дії акціонера й ТОП-менеджменту ТАСКОМБАНКу, спрямовані на скуповування банківських активів, дали йому змогу поліпшити свої позиції й утриматися у ТОП-3 в загальному рейтингу банківських депозитів. На думку агентства, ТАСКОМБАНК залишається одним з найнадійніших банків з українським капіталом з перспективою значного зростання ринкової частки в найближчий рік.
До першої десятки в рейтингу надійності банківських депозитів увійшов Банк Глобус. За перший квартал 2018 року йому вдалося наростити чистий процентний дохід на 97,95% до 17,051 млн грн. Чистий комісійний дохід Банку Глобус в першому кварталі 2018-го перевищив 37,6 млн грн. За перший квартал обсяг депозитів фізосіб у банку зріс на 79,125 млн грн, або майже на 10%, а обсяг кредитного портфеля — на 16,3% і на 01.04.2018 досяг 1,57 млрд гривень.
Істотно поліпшив свої позиції в рейтингу Банк Альянс. Перший квартал 2018 року він завершив із прибутком 5,096 млн грн, забезпечив приріст чистого процентного доходу на 160,9%, а на 01.04.2018 частка поганих кредитів банку в його портфелі становила всього 0,46% — це одне з найкращих значень серед банків, які брали участь в рейтингу. Наприкінці травня банк повідомив про завершення докапіталізації, в межах якої статутний капітал було збільшено з 200 до 260 млн грн, що має позитивно вплинути на показники його роботи й нормативи за підсумками другого кварталу 2018 року.
Кращу оцінку депозитів за собою залишив і Банк Форвард. Він перебуває в режимі докапіталізації на 663,02 млн грн, яка, згідно із затвердженим планом, має завершитися в серпні 2018 року. На час докапіталізації Банк Форвард підтримує великий запас за нормативами ліквідності. Банк повідомив агентство, що на 29.05.2018 миттєва ліквідність становила 146,84%, поточна — 80,95%, короткострокова — 64,52%. За перший квартал 2018 року обсяг поганих кредитів банку скоротився на 16,08%.
Андрій НІКІТІН,
директор Рейтингового агентства
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)