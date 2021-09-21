У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні через інструмент державних гарантій на портфельній основі станом на 01.09.2021 десять банків надали 2018 кредитів на загальну суму 5 мільярдів 543 мільйони гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 2 мільярди 505 мільйонів гривень. Це 64% загального ліміту гарантій, наданих 2020 року (3 мільярди 930 мільйонів гривень).

У серпні цього року надано 98 кредитів на загальну суму 436 мільйони гривень із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом обсягом 189 мільйонів гривень.

За кількістю виданих кредитів лідирує АТ КБ «ПриватБанк» — 948 кредитів на загальну суму 865 мільйонів гривень, що становить приблизно 92% ліміту таких гарантій, наданих цьому банку 2020 року. Другий за величиною виданих кредитів на портфельній основі АТ «Ощадбанк» — 722 кредити на загальну суму 2 мільярди 129 мільйонів гривень.

Найбільший попит програма має в Києві, де загалом видано 165 кредитів на 631 мільйон гривень. У Львівській та Дніпропетровській областях, які входять до трійки лідерів, цей показник становить 138 (366 мільйонів гривень) та 133 кредити (323 мільйонів гривень) відповідно.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видавали в галузях оптової та роздрібної торгівлі (711), сільського господарства (576) та переробної промисловості (310), повідомляє Міністерство фінансів.