У рейтингу надійності банківських депозитів від РА «Стандарт-Рейтинг», який було розраховано за підсумками 2016 року, брали участь 66 із 93 платоспроможних банків.

Переможці та несподіванки

У ТОП-15 рейтингу банків з надійними депозитами залишилися всі банки з участю держави в капіталі. Найкращу оцінку серед держбанків отримав ПриватБанк, який розташувався на десятій позиції в рейтинговій таблиці. Ощадбанк і Укрексімбанк зайняли 14-те і 15-те місця відповідно, але всі вони мали найвищий рейтинг надійності. Позиції держбанків у рейтингу залишаються незмінно високими.

Несподіваний лідер рейтингу — Райффайзен Банк Аваль. За всю історію рейтингу депозитів він ніколи не покидав першу групу з найвищою оцінкою, але й не був серед ТОП-3. Підсумки 2016 року дали йому змогу затьмарити інших гравців і очолити рейтинг надійності банківських депозитів. Райффайзен Банк Аваль завершив 2016 рік із прибутком 3,821 мільярда гривень і чистим процентним доходом 4,926 мільярда гривень, збільшивши його за рік майже на чверть.

Срібний призер рейтингу — Альфа-Банк. За даними НБУ за 2016 рік він наростив власний капітал на 26,22%, а статутний капітал — на 62%. Альфа-Банк забезпечив приріст чистого процентного доходу в досить непростих умовах з 1,2 мільярда гривень до 1,75 мільярда, або на 45,45%.

Фінансова установа відзвітувала про чистий комісійний дохід. За інформацією НБУ, він становив 974,94 мільйона гривень. На думку агентства, Альфа-Банк володів достатнім рівнем покриття резервами кредитних ризиків: станом на 1 січня 2017 року обсяг резервів у кредитному портфелі банку становив 9,425 мільярда гривень.

«Бронза» за докапіталізацію

На третьому місці рейтингу — VTB Bank. У 2016 році він зміг показово переламати негативні тенденції в бізнесі. За інформацією НБУ, за 2016 рік фінустанова отримала чистий відсотковий дохід у сумі 105 мільйонів гривень і чистий комісійний дохід 219 мільйонів гривень. У 2016 році VTB Bank у повному обсязі завершив планову докапіталізацію і за обсягом статутного капіталу посів 4-те місце серед усіх українських банків. На думку агентства, на початок 2017 року банк підтримував більш ніж достатній обсяг резервів для покриття ризиків за кредитними операціями. Співвідношення резервів до кредитного портфеля становило один з максимальних показників у банківській системі — 67%. На початок 2017 року регулятивний капітал банку становив 3,4 мільярда гривень, норматив достатності капіталу за необхідного мінімуму 10% фактично був 17%.

ТОП-5 банків з найвищим рівнем надійності депозитів замикає Піреус Банк. Фінустанова має добрий рівень співвідношення між капіталом і активами. 2016 рік Піреус Банк закінчив із прибутком 4,047 мільйона гривень, а також, на думку агентства, мав достатнє покриття резервами ризиків за кредитним портфелем. Піреус Банк має високий рівень зовнішньої підтримки акціонера — міжнародної банківської групи Piraeus Bank Group.

Помітно поліпшив свої позиції в десятці найнадійніших ТАСКОМБАНК. Стратегія акціонера цієї фінустанови, яку було спрямовано на її всебічний розвиток і особисту участь в управлінні ТАСКОМБАНКом, дала змогу впевненіше оцінювати високий рівень підтримки його банківських активів, які вже перебувають у його власності. У 2016 році портфель строкових вкладів приватних клієнтів ТАСКОМБАНКу збільшився більш ніж удвічі — до 2,18 мільярда гривень. 2016 рік установа закінчила з прибутком 5,764 мільйона гривень. Банк мав високу якість кредитного портфеля: кредити третьої, четвертої та п’ятої груп ризиків становили всього 4,59%. За 2016 рік ТАСКОМБАНК зумів наростити власний капітал на 88,35%, а також забезпечити приріст чистого процентного доходу на 80,31% порівняно з 2015 роком.

Влучив у яблучко

Стабільно в десятку банків з найвищим рівнем надійності депозитів уже другий рік поспіль входить Банк Форвард. У 2017 рік він увійшов зі значним запасом регулятивного капіталу: норматив адекватності регулятивного капіталу (H2) становить 19,05% (нормативне значення не менш як 10% і середнє на ринку — 12,69%). На думку агентства, Банк Форвард мав достатній рівень покриття резервами кредитних ризиків — за інформацією НБУ, станом на 1 січня 2017 року 100% кредитного портфеля банку було представлено кредитами фізичним особам. За 2016 рік фінустанова забезпечила приріст чистого відсоткового доходу на 8,5% і прибуток у сумі 6,247 мільйона гривень.

У ТОП-15 банків з найбільшим високим рівнем надійності депозитів, крім держбанків, увійшов Ідея Банк. За інформацією НБУ, ця фінустанова за 2016 рік забезпечила приріст власного капіталу майже на 90%, прибуток банку становив 53,3 мільйона гривень. Ідея Банк продемонстрував приріст чистого відсоткового доходу на рівні 81,11%.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства «СтандартРейтинг»,

для «Урядового кур’єра»