Президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди 27­ї річниці прийняття Конституції України запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої Української доктрини, що є дороговказом на найближчу перспективу. Це філософія перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості в Україні і трансформація за десять років. Тому у проєкті державного бюджету України на 2024 рік уряд забезпечив урахування цих п’яти орієнтирів Української доктрини. Про це йшлося під час онлайн­зустрічі першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна і заступника керівника Мінфіну Романа Єрмоличева із представниками профспілок та роботодавців щодо обговорення основних показників та аспектів проєкту держбюджету на 2024 рік. Участь у нараді також узяли представники Мінекономіки та Мінсоцполітики.

Перший заступник міністра фінансів наголосив, що у проєкті держбюджету на 2024 рік передбачено першочергове забезпечення фінансовими ресурсами сектору безпеки і оборони: «Було запропоновано спрямувати військовий ПДФО до спеціального фонду державного бюджету для використання ресурсу на розвиток оборонно­промислового комплексу для виготовлення продукції оборонного призначення.

У бюджеті­2024 також передбачено підтримку соціально незахищених верств населення, їхнього ментального здоров’я та надання їм комплексних послуг. Щодо підтримки ветеранів переформатовано і визначено нові підходи для комплексної й максимально якісної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Передбачено також належні видатки на підтримку охорони здоров’я, освіти, бізнесу, спорту, культури та медіапростору».

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив, що з ініціативи Міністерства фінансів та за політичної підтримки уряду ухвалено рішення про запровадження з 2024 року нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади.

«У бюджеті­2024 закладено видатки на запровадження нової моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби, яка передбачатиме посилення ролі посадового окладу, зменшення варіативної складової оплати праці, введення грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду буде встановлено на рівні мінімальної заробітної плати. Це дасть змогу підвищити ефективність діяльності державних службовців і запровадити прозорі та справедливі умови оплати їхньої праці», — наголосив він. Під час дискусії обговорювали питання створення умов для повернення українців з­за кордону, фінансування заробітних плат освітян і належне забезпечення оплати праці в системі охорони здоров’я.

Роман Єрмоличев звернув увагу МОЗ і Національної служби здоров’я України на необхідність напрацювати механізми для ефективного використання бюджетних коштів і забезпечити доступність і безоплатність медичних послуг для пацієнтів.

Наприкінці зустрічі Денис Улютін запропонував профспілкам і роботодавцям долучитись у наступному році до процесу формування трирічної бюджетної декларації та запевнив у відкритості до діалогу щодо основних показників бюджету­2024, повідомляє Міністерство фінансів.

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