Державна податкова служба України звертає увагу, що у зв’язку із набранням чинності наказу Мінфіну від 30 серпня 2023 № 468 «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки» (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 20 вересня 2023 року № 505) (далі — Порядок реєстрації) триває кампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ.

Нагадуємо, що взяттю на облік у Державній податковій службі України підлягають усі фінансові установи, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS (далі — ПФУ).

Порядок реєстрації встановлює:

- процедури взяття на облік ПФУ, зняття їх з обліку та внесення змін до відомостей про ПФУ;

- форми відповідних заяв та порядок їх заповнення;

- особливості реєстрації інститутів спільного інвестування та інших організацій, за які звітність про підзвітні рахунки подають інші особи.

Строки подання заяви про взяття на облік

Організації, які мали статус ПФУ станом на 30 червня 2023 року, зобов’язані стати на облік у ДПС до 31 грудня 2023 року.

Якщо організація не мала статусу ПФУ станом на 30 червня 2023 року або була створена (зареєстрована), починаючи з 1 липня 2023 року або пізніше, вона подає заяву про взяття її на облік у ДПС як ПФУ протягом 60 календарних днів після встановлення нею статусу ПФУ. Нагадуємо, що дата встановлення статусу ПФУ, від якої відраховується термін подання заяви для взяття ПФУ на облік у ДПС, визначається у розділі ХІ Порядку застосування Загального стандарту звітності CRS, затвердженого наказом Мінфіну від 26.05.2023 № 282.

Як подати заяву

Реєстрація ПФУ здійснюється шляхом подання заяви в електронній формі через електронний кабінет платника податків або іншими засобами електронного зв’язку.

ПФУ, які подаватимуть звіти про підзвітні рахунки виключно за себе (наприклад, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки тощо), стають на облік один раз.

Якщо ПФУ є інститутом спільного інвестування (далі — ІСІ), то за таку ПФУ звітність подає компанія з управління активами, яка здійснює управління активами відповідного ІСІ (далі — КУА). КУА стає на облік як ПФУ за себе та додатково за кожен ІСІ — ПФУ.

Перелік ПФУ

Відомості про усі зареєстровані ПФУ вносяться до Переліку ПФУ, який веде ДПС. Реєстраційні дані про ПФУ будуть оприлюднюватись на вебпорталі ДПС. ПФУ, які ведуть фінансові рахунки, зможуть покладатись на відомості з Переліку ПФУ для визначення статусу власника рахунку під час застосування заходів належної комплексної перевірки. Нагадуємо, що якщо власником рахунку є інша ПФУ, то такий рахунок не може бути підзвітним, а тому не підлягає належній комплексній перевірці та звітуванню.

Роз’яснення з питань CRS

З метою забезпечення належної інформаційно-роз’яснювальної кампанії з питань імплементації Загального стандарту звітності CRS Мінфін спільно із ДПС надали роз’яснення щодо практичних питань тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS, що включає питання тлумачення терміну «Фінансова Установа»: (https://tax.gov.ua/data/material/000/579/695725/InfoList5_2023.pdf).

Текст коментаря до Загального стандарту звітності CRS українською та англійською мовами, а також інші роз’яснення розміщено на офіційному сайті Мінфіну та вебпорталі ДПС.

Впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Пресслужба Державної податкової служби України