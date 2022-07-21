Минулого тижня у світовому економічному житті сталося непересічне: уперше за 20 років курс долара зрівнявся з курсом євро. «Урядовий кур’єр» аналізує, які ризики це може мати для розвитку економіки та фінансової системи світу й України, а також переваги, до яких може спричинити такий незвичний тренд.

Інвестори намагаються обрати стійкішу валюту

Голова правління громадської організації «Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва» Максим Тютюнников пропонує виокремити три основні причини, які в сукупності вплинули на зміну співвідношення між цими валютами в бік значного посилення долара.

«По-перше, Федеральна резервна система США почала підвищувати ставки в березні, а в червні 2022 року взагалі збільшила базову відсоткову ставку аж на 0,75 відсоткових пункти. Існує безпосередня залежність між співвідношенням курсів євро і долара та обліковими ставками, які встановлює ФРС США та центробанк ЄС. Нині виходить так, що доки ФРС США підвищує свої ставки, відповідно підвищується і дохідність їхніх державних облігацій, центробанк ЄС жодних кроків у бік значного підвищення ставок не робить», — зазначає він.

Простіше кажучи, в доларових вкладах ставки зросли, а разом з ними зросла й привабливість активів для інвесторів. Як кінцевий результат, спостерігаємо зростання привабливості самої валюти, оскільки почався швидкий перетік капіталів з ЄС у доларовий простір.

По-друге, вважає експерт, причиною стала значна залежність країн ЄС від дешевих енергоносіїв, які вони купували в рф, і використання цього чинника як способу тиску росії.

Пригадаємо, що раніше ці відносно дешеві енергоносії активно використовували у промисловості, продукти якої потім активно експортували. Проте нині питання енергоносіїв постало дуже гостро і не може не вплинути на стабільність євро. Окрім того, це посилює побоювання рецесії в ЄС, що також негативно впливає на курс.

«По-третє, оскільки долар істотно посилився, почався перетік капіталу в доларовий простір через уже зазначені вище побоювання щодо рецесії. Інвестори намагаються обрати найстійкішу на даний момент валюту, тобто долар. Такий перетік капіталу тільки посилює позиції долара щодо євро, оскільки це утворює так званий ефект лавини», — констатує пан Тютюнников.

Голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова додає: не слід забувати, що, крім здешевлення євро до долара, така сама доля спіткала, приміром, японську єну — до мінімуму за 24 роки, британський фунт — до мінімуму за 37 років.

Провина «Північного потоку»

Чимало експертів вважають, що причиною ситуації з валютами став ремонт на газогоні «Північний потік-2» і що це буде тривалим процесом, адже росія й надалі шантажуватиме Європу. Чи так це насправді?

«Частково так. Адже є побоювання, що росія спробує заморозити Європу в холодний період року, шантажуючи ЄС для вирішення українського питання. Навіть якщо ЄС витримає та збереже єдність, такий тиск усе одно матиме вплив на економіку Європи та створить проблеми», — зазначає Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm.

Як такий паритет долара і євро вплине на економіку України?

Здешевлення євро призведе до падіння цін на імпортні товари, що спричиниться до нарощування обсягів імпорту із країн Євросоюзу. Тож для імпортерів це цілком позитивна тенденція, чого не скажеш про експортерів.

«Варто враховувати, що ця тенденція позитивна тільки для імпортерів із країн Євросоюзу, а становище імпортерів, що укладають контракти в доларовому еквіваленті, навпаки, погіршуватиметься. Стосовно експорту, то для експортерів до країн Євросоюзу здешевлення євро означає зменшення прибутків, отриманих шляхом експорту, проте не можна назвати таке зменшення критичним», — зазначає Максим Тютюнников.

Також, на його думку, разом з дорожчанням долара та зміцненням його позицій зростає і вартість обслуговування зовнішніх боргів у доларовому еквіваленті, що не можна вважати позитивним наслідком для України.

Більша частина заощаджень українців в іноземній валюті номінована в доларах США: в українських банках співвідношення становить 4:1 на користь долара, вважає Олена Коробкова. Тому, на її думку, зі здорожчанням долара можливості українських вкладників щодо витрат у ЄС також посилюються. А взагалі експерт переконана, що короткострокові ефекти здешевлення євро до долара США для української економіки переважно позитивні.

А ось Іван Нікітченко переконаний, що це частково допоможе Україні — імпорт з ЄС стане дешевшим, що стримуватиме зростання цін та підтримуватиме споживчий попит. «Стосовно експорту. Наша проблема — це логістика, неможливість елементарно вивести готову продукцію, а не ціни. Тому впливу на експорт це не матиме», — додає він.

Кінець буде прогнозованим

Коли така тенденція скінчиться? На даний момент досить тяжко спрогнозувати, коли євро поверне свою сильну позицію, оскільки на співвідношення курсів цих валют впливають не один і не два чинники, про які вже було зазначено вище.

«Основна причина такого посилення долара—підвищення ставок та відтік капіталу, проте ЄЦБ поки що не готовий діяти так радикально і лише відходить від нульових ставок. Поза тим враховуємо і воєнну агресію проти України та відповідну реакцію ЄС на неї у вигляді санкцій. Це також явно впливає на послаблення євро щодо долара. І в цій ситуації важко щось спрогнозувати», — зазначає Максим Тютюнников.

Із ним, по суті, згоден й Іван Нікітченко, який зазначає, що припиниться така тенденція лише тоді, коли ЄЦБ зважиться на підняття ставок.

Однак ми повинні визнати, що в ЄС дуже багато різних проблем економічного характеру і зниження курсу йому поки що вигідне, адже стимулює експорт.

Чимало європейських та американських експертів вважають, що цей так званий історичний момент здебільшого відобразиться на США та ЄС. Для Америки це буде значний удар по розвитку національної економіки, адже США більше імпортують, ніж вивозять з країни. А для країн ЄС це перетвориться на дуже високу вартість енергоносіїв. Зрозуміло, що вони після встановлення низького курсу євро стануть ще дорожчими.