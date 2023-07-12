Нинішній рік для фермерського господарства «Свєтлова» Сумського району ювілейний. Рівно три десятиріччя тому на аграрній мапі Сумщини з’явилося нове ФГ, яке успішно пройшло становлення і нині робить вагомий внесок у продовольчий достаток краю. Хлібороби вирощують зернові й олійні культури — пшеницю, кукурудзу, соняшник тощо. Вони активно застосовують новітні технології, використовують сучасну високопродуктивну техніку, поступово переходячи на точне землеробство.

Розпочали зі встановлення автопілота, щоб у перспективі використовувати програми Cropio та Field View і на їх основі створювати карти-завдання. Однак основою залишається фінансова успішність, без якої годі розраховувати на високі врожаї будь-яких культур. Адже саме економічні показники завжди слугують найточнішим і об’єктивним барометром рівня господарювання.

У цьому питанні на допомогу «Свєтлову» прийшла урядова програма «Доступні кредити 5—7—9 %», розроблена відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікро- та малого підприємництва, що затверджений постановою Кабінету Міністрів від 24 січня 2020 року.

Як каже економіст ФГ Надія Неустроєва, ця програма неабияк допомогла в оновленні машино-тракторного парку. Оформивши кілька кредитів терміном до п’яти років, придбали сучасні трактор, комбайн, жатку тощо. І якщо раніше відчували певні труднощі під час польових робіт, зокрема, збираючи кукурудзу, то тепер не тільки зняли це питання з порядку денного, а й готові надати певну допомогу іншим господарствам. За словами спеціаліста, завдяки диференціації програми і насамперед щодо створення нових робочих місць вдалося знизити кредитний відсоток і зекономити певні кошти, що зменшило фінансове навантаження на господарство.

Так само характеризує вигідність і зручність програми директор ФГ «Бантов» Роман Бантов в Охтирському районі. Як розповів керівник, на кредитні кошти придбали машину для доставлення хліба, адже місцеві аграрії мають пекарню, магазин у Великій Писарівці, а вирощують пшоно, горох, соняшник.

Значна частина — аграрні

Директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак каже, що це лише два приклади використання аграріями Сумщини можливостей програми, завдяки якій Фонд розвитку підприємництва через 40 уповноважених банків надає кредити. А таких прикладів сотні.

Можливості використовують не лише працівники аграрного сектору. За інформацією першого заступника голови Сумської ОДА — начальника ОВА Тараса Савченка, за час чинності програми з 2020 року до початку червня цього видано понад тисячу кредитів на загальну суму 5,5 мільярда гривень. Левова частка, а саме 54%, припадає на АПК. Відсоток торгівлі становить 24, промисловості — 14, послуг — 6, будівництва — 2, інших галузей — 1.

Найактивніший учасник програми — АТ «Ощадбанк», який надав 408 кредитів на 1,3 мільярда гривень, зокрема торік — 159 на 638,7 мільйона гривень для АПК та 50 — на більш як 94 мільйони — підприємствам інших галузей. Серед лідерів АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк». Вони надали кредити на суми відповідно 537,7, 155 та 110,8 мільйона гривень. Тож на Сумщині сформовано потужну банківську мережу, яка сповна задовольняє заявки підприємців краю на отримання дешевих кредитів.

Деокуповані території під знаком питання

Однак донедавна, а саме з початком російської агресії, банки, за винятком Ощадбанку, дедалі частіше почали відмовляти представникам локального бізнесу здебільшого із прикордонних та деокупованих територій. Порядок надання кредитів передбачає певні обмеження і застороги для окремих територій і передовсім тих, де тривають чи тривали бойові дії, тимчасово окупованих росією. Стосовно Сумщини, то наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. (зі змінами) до територій можливих або активних бойових дій зараховано 17 територіальних громад: сім міських, шість селищних і чотири сільських. Саме їхні представники найчастіше отримують відмову від уповноважених банків, тоді як ці громади насамперед потребують фінансової підтримки для відбудови і відновлення зруйнованого господарства та інфраструктури.

За словами Тараса Савченка, назріла потреба внести відповідні зміни до порядку надання кредитів, щоб вищезгадані територіальні громади мали додаткові економічні важелі та інструменти для розвитку бізнесу, який часто доводиться вести під обстрілами та під вибухи ворожих снарядів. Це можуть бути кредитні канікули, державні гарантії, програми переукладання кредитів тощо. Та оскільки для Сумщини програма доступних кредитів залишається особливо актуальною, місцеві підприємці розраховують на подальшу підтримку і сприяння.