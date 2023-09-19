Національний банк України впровадив із 7 вересня нові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу. Встановлено обов’язок для банків щодо реагування на перевищення максимальної суми фінансових операцій, яку заявив клієнт. Така вимога не поширюються на клієнтів— фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

Раціональне та визначене для місячного терміну

Про яку максимальну суму йдеться? І що означає раціональне обґрунтування фіноперації?

Відповідно до вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, фінустанова до встановлення ділових відносин із клієнтом має визначити мету та їхній характер або проведення фінансової операції на підставі отриманої від такого потенційного клієнта необхідної інформації.

Для цього відтепер банк з’ясовує обсяги фінансових операцій, які планує проводити клієнт у фінустанові впродовж місяця, з зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій.

«Щодо максимальної суми, то її визначає сама особа в анкеті клієнта. Обмежень немає, а суму можна оновлювати під час обслуговування особи. Норма порівняння планових обсягів, заявлених клієнтом, і фактичних обсягів чинна давно. НБУ лише рекомендує порівнювати обсяги, які перевищують заявлені удвічі та більше», — розповідає Олена Коробкова, голова правління БО «Ліга банків України», експерт у галузі фінансів.

Вимоги не поширюються на клієнтів — фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування. Тобто кажучи простими словами, пересічний громадянин, який розраховується картками в магазинах за продукти чи в кафе за каву, цих нововведень не відчує.

До раціональних та обґрунтованих належать операції та обсяги витрат клієнтів у межах їхньої заробітної плати чи соціальної виплати. За словами юристки Анни Златіної, не треба забувати, що у нашій країні чинний закон про фінмоніторинг, згідно з яким перевірки переказів можна здійснювати, коли йдеться про суму понад 400 тисяч гривень. Проте в разі підозрілих транзакцій під моніторинг можуть потрапляти перекази на суму, меншу за 400 тисяч гривень.

1 серпня 2023 року розпочалася кампанія контролю переказів через термінали самообслуговування. До цієї дати можна було перераховувати на будь-яку картку без ідентифікації особи до 5 тисяч гривень. Нині ці суми стали ще меншими. Проте ніде в нормативних документах про це не йдеться.

А банки уперто не хочуть коментувати всі нововведення щодо фінансового моніторингу. Можна зробити висновок, що вони й самі не раді таким речам.

Про індикатори підозрілості

НБУ доповнив перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин або оновленої під час його обслуговування та нетипова активність за рахунками клієнта. Що це за індикатори підозрілості? Як їх обчислюють?

Це визначені Національним банком у додатку 20 до положення і належать ті, що стосуються діяльності чи поведінки клієнта, його фінансових операцій і різних видів продуктів (послуг). Банк може самостійно визначати індикатори підозрілості з огляду на типологічні дослідження Держфінмоніторингу та власний досвід.

«Ще враховують невідповідність операцій очікуванням банку від співпраці із клієнтом. Ідеться про суперечність між інформацією, яку клієнт повідомив про себе в момент встановлення ділових відносин, і тими операціями, які має намір провести або вже провів. Наприклад, анонсований обсяг операцій, нетипова діяльність, невідповідність масштабів діяльності наявній у банку фінансовій звітності за попередній період тощо», — зазначає Олена Коробкова.

До прикладу, банк має із клієнтом ділові відносини в межах зарплатного проєкту. Протягом певного часу операції отримання та витрати заробітної плати, незначні обсяги P2P-переказів відповідали заявленим оборотам від клієнта. І в якийсь момент банк бачить, що отримання коштів відбувається з інших джерел і загальний оборот за рахунком зріс удвічі чи більше. Це індикатор того, що фінустанова має реагувати, провести докладніше вивчення природи операції та підтвердити чи спростувати свої підозри.

Про електронних резидентів

Внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами, в частині ідентифікації та верифікації. Урегульовано процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами. Що це за уточнення?

Банку надано право встановлювати належність електронному резиденту його ідентифікаційних даних, отриманих з інформаційної системи «Е-резидент», шляхом проведення відеоверифікації. Віддалене встановлення ділових відносин — це дії із клієнтом без його фізичної присутності.

Відповідно до визначення, наведеного в частині 19 пункту 1 статті 1 закону №361-ІХ, ділові відносини — відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору, зокрема публічного, про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

«Тобто встановлення ділових відносин між банком та новим клієнтом, а також відкриття нового карткового рахунку клієнту можна здійснювати віддалено, без відвідування клієнтом відділення із застосуванням технологічних можливостей банку, зокрема для віддаленої ідентифікації та верифікації (онбордінг). Простими словами, верифікацію можна провести за допомогою відеозв’язку», — каже пані Коробкова.

Про пересічних клієнтів та світову практику

Як ці нові правила позначаться на клієнтах банків? Чи будуть тепер вони обходити деякі операції? Це зроблено під час війни, щоб виявляти сумнівні операції щодо фінансування тероризму. Нові правила допоможуть виявляти сумнівні операції щодо фінансування тероризму та відмивання коштів під час воєнного стану й надалі.

«На нашу думку, це не стане причиною для клієнтів обходити деякі свої операції, адже він самостійно визначає обсяг фінансових операцій, які планує проводити в банку впродовж місяця, з зазначенням чіткої межі максимальної суми. Обмежень нема, а суму можна оновити. Суть змін має на меті не спричинити складнощі для пересічного клієнта, а дає додаткові індикатори для виявлення великих нетипових активностей за рахунками», — каже пані Коробкова.

Чи є практика, яка ґрунтується саме на таких змінах і принципах?

Практика США та європейських країн саме і ґрунтується на підходах тригерного та сценарного аналізу, критеріїв активності за рахунками, зрозумілості операцій для фінансової установи. Це для виявлення операцій, ризикових та не типових для звичайної ділової активності клієнта (фізичної чи юридичної особи).