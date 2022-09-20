Державна служба зайнятості та Ощадбанк розпочали консультувати клієнтів, які бажають організувати новий або розвинути наявний бізнес зі створенням робочих місць

Сумчанка Євгенія Пазинич — далеко не новачок у бізнесі: тривалий час займається підприємництвом в галузі ремонту та обслуговування автотранспортних засобів, має власну автомобільну мийку. Давно виношує задум про розширення бізнесу з надання послуг професійного хімічного чищення килимів. Підприємниця вважає, що ця послуга в області недостатньо розвинена та перебуває на стадії становлення.

Дуже часто після непрофесійної хімчистки замовники отримують послугу не найвищої якості — килими втрачають вигляд. Євгенія подбала про розроблення досконалого технологічного процесу, який забезпечить максимальний результат і збереження цілісності волокон та кольору виробу. Кожен засіб, який використовуватиме, матиме сертифікат якості та безпеки, що гарантує не лише високу ефективність, а й не шкодитиме здоров’ю членів сім’ї, домашнім улюбленцям, не спричинятиме алергічних реакцій.

Розширення бізнесу в перспективі дасть змогу створити три робочі місця.

Урядова підтримка для розвитку

Коли дізналася, що уряд ініціював програму розвитку підприємництва, в якій задіяні Ощадбанк та служба зайнятості, відразу ж скористалася цією можливістю. Як і належить, підготувала заяву, розробила бізнес-план, які надійшли до Сумського обласного центру зайнятості. Ініціатива Євгенії Пазинич знайшла підтримку: їй надано кошти на нову справу, завдяки чому бізнес значно розшириться і зміцніє.

Інший приклад. Майбутня підприємниця з міста Конотоп Катерина Кислиця, яка також отримає кошти, планує шити одяг, розробити власні колекції, що дасть змогу створити п’ять робочих місць. І хтозна, можливо, за кілька років з’явиться новітній всеукраїнський модний бренд від Катерини Кислиці, яка налаштована на копітку роботу. А для цього вона ретельно вивчає ринок одягу, відстежує всі його новації, щоб запропонувати власноруч розроблені модельні новинки.

Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, це лише два приклади з майже 300, коли претенденти підготували власні бізнес-проєкти, щоб відкрити новий чи розширити наявний бізнес. До слова, майже кожний шостий уже одержав фінансову підтримку, решта перебувають на стадії розроблення.

Показова статистика. Із поданих заявок більш як половина, а саме 53% — підприємці (ФОПи), фізичні особи — 38, юридичні — 9 %. Характерно, що чоловіків і жінок майже порівну, а базову та повну вищу освіту мають понад дві третини претендентів. Найпоширеніші напрями майбутньої діяльності — відкриття закладів харчування (кафе, кав’ярні, доставка їжі), роздрібна торгівля, пошиття одягу, надання стоматологічних послуг, розвиток аграрного бізнесу.

Та хоч би який напрям обрали підприємці, головне, що роботу матимуть не тільки самі, а й забезпечать нею не менш одного-двох і більше земляків. У цьому сутність і призначення нової програми.

Програма від «А»…

За словами начальниці відділу організації профорієнтації Сумського обласного центру зайнятості Оксани Сидорової, подати заяву на отримання мікрогранту можна на порталі «Дія» в розділі «єРобота». Його обсяг визначається відповідно до запиту, але не менш як 50 тисяч гривень. Обов’язкова умова — створення робочих місць. Якщо їх буде не менш як два, сума гранту становитиме до 250 тисяч гривень.

Консультацію про умови програми та оформлення заявки можна отримати у найближчому центрі зайнятості (філії) чи у відділенні Ощадбанку. Існує онлайн-підтримка потенційних грантоотримувачів через чат-бот Державної служби зайнятості @DCZ_worknow_bot.

Учасником програми може стати фізична особа — суб’єкт мікро- чи малого підприємництва (фізична особа-підприємець або юридична особа, засновники якої — тільки фізичні особи — громадяни України), крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.

Мікрогрант надають у безготівковому вигляді. Його можна використовувати на придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави). Гроші можна використати на закупівлю сировини та матеріалів (деталі отримувач зазначає у бізнес-плані), орендну плату за нежитлове приміщення, якщо вона не перевищує 25% розміру мікрогранту, а також на лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування.

…до «Я»

Як деталізує заступник начальника відділу організації профорієнтації Сумського обласного центру зайнятості Роман Кульгов, термін використання гранту — три роки. Кошти повертаються через сплату податків та зборів передусім за працевлаштованих осіб. Інакше заявник повинен компенсувати різницю або всю суму разом. Для участі у програмі необхідно подати заяву та бізнес-план щодо створення нового або розвитку наявного бізнесу, зокрема описову і розрахункову частини.

Рішення про надання мікрогрантів приймає Державний центр зайнятості після співбесіди із заявником, а грантові кошти переказують на окремий рахунок заявника в Ощадбанку після перевірки на відповідність вимогам та погодження проєкту.

Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, ніж визначена гранична сума мікрогрантів, перевагу надають отримувачам з найбільшою кількістю балів. Решту заявок автоматично розглядають у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку.

Так на Сумщині зробили перший вагомий крок на шляху зміцнення підприємництва як соціальної складової, основи наповнення державного та місцевих бюджетів, важливого економічного вектору розвитку регіону і країни.