Протягом двох останніх місяців гривня демонструє стійкість щодо основних валют світу, насамперед до американського долара, зупинившись на позначках 26,2 — 26, а то й нижче. Це не може не тішити. Проте люди намагаються з’ясувати, скільки це триватиме. А також чому так відбувається і як відображається стійкість національної валюти на життєдіяльності економіки.

Що підштовхнуло?

Експерти зазначають, що сприятливе підґрунтя для такої позитивної тенденції виникло у травні 2017 року. Саме в цей період в Україні відбулися пісенний конкурс «Євробачення» і чемпіонат з хокею. Крім того, завжди такі довгі травневі свята спонукають українців розпродавати валюту (хто їде на відпочинок чи лікування, хто просто продає долари, щоб мати гривні на різні покупки).

За інформацією Нацбанку України, саме у травні обсяги продажу валюти населенням становили майже 10 мільйонів доларів на день.

Навесні триває посівна, і фермери та латифундисти також розпродують валюту і купують запчастини та паливо.

І звісно, національна валюта від цього лише зміцнюється, і таке не стало винятком і цьогоріч. Проте чого не очікували експерти, то це того, що гривня буде стійкою до основних валют світу протягом червня і другої половини липня.

Приміром, ще в травні старший аналітик ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин припускав, що у червні курс долара на готівковому та безготівковому ринках міг становити 26—27,2. Як бачимо, верхня межа прогнозу навіть виходила за відмітку 27. Це був позитивний сценарій від агенції. А згідно з негативним, який міг би виникнути завдяки зовнішнім ризикам, — за один долар в червні мали давати 27,2—28 гривень. Як бачимо, прогнози, на щастя, не справдилися.

Деякі експерти припускають вплив на цей позитивний процес, скажімо так, трохи незвичних чинників. За словами старшого аналітика компанії «Альпарі» Вадима Сологуба, нацвалюта зміцніла ще й тому, що останнім часом США мають слабкі дані свого макроекономічного розвитку, а також на тлі постійних скандалів навколо фігури президента США Дональда Трампа. Адже заяви та дії лідера найбільшої країни світу роблять свою справу: долар сам почав знецінюватися щодо євро.

Тут слід додати, що цей чинник також позитивний для України в ракурсі того, що основні наші експортери вивозять товари та послуги у країни ЄС, для яких основна валюта — євро. І саме валютну виручку компанії-експортери отримують у цій валюті, яка останніми місяцями щодо долара значно зміцнилася.

Негативу до осені не чекайте

Саме тому Вадим Сологуб упевнений, що гривня триматиме такі позиції до середини або й до кінця літа і зростання курсу нацвалюти до основних валют світу буде дуже повільним.

Як зазначив «УК» директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін, жодних негативних чинників, які б впливали на курс гривні до самої осені, немає.

«Навіть з огляду на те, що дія весняних стримувальних чинників уже минула. Упевнений, що ще місяць, тобто до 15—17 серпня, нічого поганого на національну валюту не чекає. За один долар даватимуть не більш ніж 26,3 гривні, а то і менше. А потім треба очікувати на негативні зміни», — вважає експерт.

Проте керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concord Capital Олександр Паращій упевнений, що чинники впливу на стійкість гривні вже фактично себе вичерпують і можна очікувати, що до кінця липня національна валюта почне дешевшати. Експерт каже, що до серпня можна очікувати курсу 27 гривень за долар.

«Адже бачимо, що обсяги виробництва останнім часом падають і ціни на світових ринках знижуються. На валюту також впливає ситуація навколо арбітражного суду між «Нафтогазом України» та «Газпромом», — зазначає він.

Ніде правди діти, найближчим часом на курс національної валюти можуть вплинути переговорні процеси між Україною та МВФ щодо надання чергового траншу кредиту нашій країні.

Тож більшість експертів переконана, що курс гривні фактично досяг максимуму і найближчими тижнями слід очікувати зворотного — поступового її знецінення.

На думку Андрія Шевчишина, уже з другої половини липня, а можливо, в серпні почнеться девальваційне розкручування національної валюти і до кінця літа ми все-таки вийдемо на відмітку 27 гривень за долар. Проте аналітики переконані, що це не катастрофічне явище, просто все стане на свої місця.

За законами сезонності

Не секрет, що ближче до осені на гривню впливають сезонні чинники. Отже, що можна очікувати? Наприкінці літа — на початку осені активізуватиметься закупівля і накопичення газу й інших енергоносіїв для початку опалювального сезону 2017—2018. Так держава витрачатиме валюту на закупівлю газу й вугілля, на що повинна віддати чималеньку суму у валюті.

Проте не слід забувати й про інший чинник, притаманний лише для цього року: набагато нижчий, ніж торік, урожай зернових.

Як заявив «УК» директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік НААН Юрій Лупенко, валовий збір пшениці в 2017 році буде на 4,6 мільйона тонн меншим, ніж у 2016-му. Звісно, агротрейдери в цьому маркетинговому році експортуватимуть значно менше збіжжя, яке останніми роками давало фактично основні валютні надходження. І цей чинник напряму вплине на зменшення курсу гривні до долара.

Експерти виокремлюють ще один чинник, притаманний саме для 2017 року, — наслідки блокади Україною окремих районів Донецької та Луганської областей. Зниження експорту металу і прокату від підприємств, які працювали на тимчасово окупованих територіях і юридично були українськими (відраховували податки у скарбницю нашої держави й постачали валюту), почало відчуватися ще кілька місяців тому. Україна втратить за підсумками року певну частину відсотка зростання ВВП саме від впливу цього негативного чинника. Саме він додаватиме в загальний казан велику ложку дьогтю, яка впливатиме на курс національної валюти.

Однак експерти додають, що нівелювати всі ці ризики зможе впровадження земельної реформи. Якщо таке відбудеться з 1 січня 2018 року (а в це поки що не віриться), то в державу можуть піти значні суми іноземних інвестицій. Вони сприятимуть зміцненню національної валюти.

Від редакції. Як бачимо, катаклізмів до кінця 2017 року з нашою гривнею не передбачають. Більше того, вона протримається на достойному рівні 26—26,3 ще місяць, а то й більше.

На запитання, яким буде курс національної валюти до початку 2018 року, експерти не мають одностайної відповіді. Хтось називає цифру 27, хтось — 27,5. Є прогнози щодо курсу на рівні 28,5 гривні за долар.

Проте аналітики одностайні, що нацвалюта навіть за умови погіршення становища на сході, де тривають бойові дії, чи різких змін кон’юнктури на світовому ринку не перейде так званий психологічний бар’єр 30—32 за долар. Все-таки економіка України формату 2017 року не схожа на ту, що була в 2015-му чи в 2014-му. Вона пройшла великі труднощі й тепер поступово впевнено відновлюється.