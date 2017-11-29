У травні — першій половині липня цього року національна валюта демонструвала стійкість щодо американського долара. Про це «УК» писав у №131 за 18 липня у статті «Гривня міцна і пишається собою». Тоді ми зазначали, що не справдилися песимістичні прогнози багатьох експертів, які пророкували, що в червні—липні готівковий курс перейде психологічну позначку — 27 гривень за долар. Деякі з аналітиків говорили про ще більшу цифру — 28. Однак у першій половині літа в обмінних пунктах можна було без проблем придбати долар за 26,3—26,5 гривні.

Знецінення, якого не сталося

У середині липня більшість шанованих експертів була переконана: курс гривні фактично досяг максимуму і найближчими тижнями слід очікувати поступового її знецінення. Старший аналітик ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин зазначав, що до кінця серпня 2017-го ми таки побачимо девальваційне розкручування нацвалюти і до 1 вересня вийдемо на позначку 27 гривень за долар. Цього, на щастя, не сталося — на цю дату українці спокійнісінько купували у банках та обмінних пунктах долар за 26 гривень.

У середині липня 2017-го, як зазначав «УК», аналітики на запитання, яким вони бачать курс національної валюти перед новим роком, відповідали по-різному. Дехто неохоче, проте більшість вважала: показник буде в межах 27,5—28,5 гривні за долар.

Економіст Валерій Позняк тоді зазначав, що саме до 1 грудня 2017 року гривня може знецінитися і подолати позначку 28. Проте напередодні цієї дати, 22 листопада, українці могли купувати долари за курсом 26,8 (див. граф.). А офіційний курс регулятора на цю дату становив 26,48. Щоправда, 23 листопада Національний банк України різко знизив курс нацвалюти щодо долара на 16 копійок, тож він становив 26,64 гривні. 23—24 листопада в обмінних пунктах і банках України можна було придбати долар за 26,90—26,95 гривні. Як бачимо, гривня не надто знецінилася, не наблизившись цими днями на готівковому ринку навіть до цифри 27.

Незвичний рік

Таке падіння курсу гривні до долара пояснити просто. Як зазначає «УК» економічний експерт Олександр Охріменко, нарешті спрацював чинник сезонної закупівлі «Нафтогазом України» палива на зимовий період 2017—2018 років. «Це незначна девальвація, і думаю, що нічого страшного не станеться. Курс гривні потім поступово вирівняється», — каже він.

Отже, фактично всю другу половину 2017 року (про грудень поки що зарано казати) нацвалюта була міцною і пишалася собою.

Проте 2017-й не зовсім звичний і не схожий на попередні роки. На думку експертів, долар втрачав позиції щодо євро, яке зміцнювалося. Одна з причин цього, вважають експерти, — неоднозначна та непередбачувана поведінка президента США Дональда Трампа. Його заклики та особливо неординарні дії одразу позначаються на знеціненні долара щодо європейської валюти. А це позитивний чинник для України, адже основну частину експорту скеровуємо саме в країни ЄС і отримуємо за це євро, які йдуть у вигляді податків та обов’язкового продажу частини валюти у державну скарбницю. Зрозуміло, що це неабияк впливає на зміцнення гривні.

Однак деякі фахівці вважають ці чинники дуже переоціненими. Є й такі, що переконані: зміцненню нацвалюти сприяють українські гастрабайтери, які працюють у країнах ЄС. За попередньою інформацією експертів, за січень — жовтень 2017 року наші заробітчани перерахували в Україну майже 2 мільярди доларів. Це справді вагомий чинник позитивного впливу на курс національної валюти.

Усе буде гаразд

Що ж чекає на гривню напередодні нового року? Олександр Охріменко переконаний, що пишатися гривні можна буде і під бій новорічного годинника: нацвалюта зміцниться. Адже перед новорічними святами чимало українців продають валюту, щоб купити все потрібне на стіл, подарунки тощо. Це сприяє зміцненню гривні. Тож до 1 січня 2018 року долар може коштувати й менш як 26 гривень.

Чи впливає на це видача (чи невидача) чергових траншів МВФ Україні? Більшість експертів вважає, що за умов, які склалися на ринку, цей чинник не може бути вирішальним. Звісно, що на курс нацвалюти впливають бойові дії, які веде Україна на сході з російськими загарбниками. Проте лише дуже стрімке погіршення ситуації може негативно позначитися і на курсі нацвалюти, і на економіці загалом. Сподіватимемося, що такого не станеться й українці зустрінуть новий рік у спокої, злагоді та з міцною гривнею.

А ТИМ ЧАСОМ

Обережно: фальшивки!

Останнім часом в Україні більшає підроблених доларів. За оцінкою Нацбанку, впродовж дев’яти місяців 2017 року визнано такою та вилучено з обігу 661 купюру на загальну суму 63,88 тисячі доларів.

Як зазначають фахівці головного фінансового регулятора, переважно підробляють купюри номіналом 100 доларів, які виготовлено друкарським способом. Нацбанк рекомендує всім фінансовим установам країни налаштувати так звані детектори валюти, адже лише вони можуть визначити несправжність грошей. Директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко нагадує, що папір фальшивих купюр в ультрафіолетових променях відображається блакитним кольором, а зі справжніми доларами такого не відбувається. За словами фахівця, захисну стрічку на несправжніх грошових знаках імітовано друком на зворотному боці фарбою білого кольору.

Ще одна не менш важлива деталь — у справжніх банкнот позначення цифрового номіналу «100 доларів» змінюється iз зеленого на темно-фiолетовий. Тож звичайні люди можуть самі відрізнити фальшиву від справжньої банкноти. Проте банки повинні пильнувати за цим, бо останнім часом фінансові установи почали економити на спеціальному обладнанні, яке швидко і якісно визначає такі недокупюри.