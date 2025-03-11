У лютому 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 26,4 млрд грн

Безпека і оборона — головний напрям спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом з міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

19 лютого 2025 року Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg. Такі аукціони дають змогу обмінювати раніше випущені державні боргові інструменти (інструменти, які будуть невдовзі погашатись, або неліквідні) на нові або нещодавно розміщені папери. Це допомагає згладжувати графік погашення державного боргу та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.

На 1 березня в обігу перебували ОВДП на понад 1,84 трлн грн. Найбільша частка перебуває в комерційних банків (46,6%) та НБУ (36,8%). Частка юридичних та фізичних осіб — 10,1% та 4,4% відповідно. Частка нерезидентів становить 1,1%, страхових компаній — 1%, територіальних громад — 0,02%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 березня 2025-го до 1 березня 2024-го) зріс на 33% до 267 млрд грн.

Частка юридичних та фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась порівняно з минулим роком і становила на початок березня 2025-го 10,1% та 4,4% відповідно (у березні 2024-го — 8,9% та 3,6% відповідно).

Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривнях, у лютому дорівнювала 16,01%, у доларах — 4,54%.

Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило майже 1,5 трлн грн в еквіваленті.

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Як придбати військові облігації через застосунок «Дія?» У «Послугах» знайдіть військові облігації. Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій. Оберіть банк чи брокера, в якого хочете купити облігації. Введіть контактні дані і оберіть картку «єПідтримка», на яку одержите виплати через деякий час. Перевірте та відправте запит до обраного партнера. Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Джерело: Міністерство фінансів