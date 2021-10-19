Початок пандемії торік змусив уряд найбільшої світової економіки замислитися, як протидіяти кризі. Одним з важливих кроків, до яких вдалася влада США, було вливання на ринок грошей від федеральної резервної системи. Друкарський верстат, який безперервно давав гроші, негативно позначився на товарних ринках. США, а згодом й інші країни відчули це, коли стали стрімко зростати ціни на нафту, газ, чорні й кольорові метали.

Тож на початку цієї осені федеральна резервна система вирішила змінити політику, аби покінчити з емісією. Очікують, що цей процес розпочнеться в листопаді, а необхідних обертів набере навесні 2022 року.

«Урядовий кур’єр» намагався з’ясувати, як такий крок США позначиться на функціонуванні економік, зокрема української, й на інфляційному процесові.

Є негатив…

За інформацією агенції Bloomberg, дії США, впливаючи на процеси поновлення економік, призвели до того, що 2021 року ціни на сировинні товари піднялися на понад 20%. Найбільший удар відчула нафта — протягом січня — липня 2021 року вона подорожчала фактично на 50%. Стрімко дорожчає газ. А це спричинило зростання цін на товари та послуги.

Яскравий приклад кризи цін та неможливості в таких умовах працювати цілим галузям економіки навела «Урядовому кур’єру» перший заступник директора консалтингової компанії «ПроАгро» Марія Колісник. За її словами, до десятирічного максимуму зросла вартість мінеральних добрив на міжнародних ринках.

«На тлі цінових максимумів через нечувану дорожнечу природного газу масово закриваються заводи з виробництва добрив у Європі, США та Китаї. Це відчує й Україна, щоправда, не в період осінньо-польових робіт, адже фермери та великі сільгоспвиробники вже встигли закупити добрива. Але ближче до весни ціни на добрива будуть дуже високими, і це стане великою проблемою для АПК», — вказує вона.

Підтримує колегу й економічний експерт Іван Нікітченко: весь світ і Україна відчули наслідки майже двох років активної роботи друкарського верстата у США — на ринку опинилися значні суми незабезпечених доларів. «Наслідок — рекордне зростання цін на сировинних ринках, дуже низькі ставки за борговими паперами на міжнародних ринках і підвищення темпів інфляції в усьому світі», — зазначає він.

Україна теж відчула підвищення темпів інфляції, тому Нацбанк уже двічі піднімав облікову ставку цього року. Але ніде правди діти, одночасно українці відчули і позитивні моменти.

…а є й позитив

На світових ринках стали формуватися високі ціни на основні експортні товари України (сільгосптовари, сировина та продукція металургії). Через це експортна виручка значно зросла, й Україна отримала надлишок валюти. Наслідком цього стало зростання золотовалютних резервів Нацбанку та зміцнення курсу гривні, що частково стримало інфляцію. Не слід забувати, що низькі ставки за облігаціями посприяли Україні вигідно вийти на міжнародний ринок запозичень.

Очікуване посилення монетарної політики федеральної резервної системи США буде лише одним з багатьох чинників, що впливають на українську економіку, і далеко не найголовнішим.

«Куди важливіша грошово-кредитна політика Нацбанку, економічні й інституційні реформи, боротьба з корупцією, діалог з міжнародними фінансовими організаціями. Згортання нинішньої політики федеральної резервної системи, ймовірно, призведе до зміцнення долара США щодо інших світових валют, уповільнення інфляції у США і побічно в усьому світі», — вважає Вадим Іосуб, старший аналітик компанії «Альпарі».

На його переконання, зміцнення долара у світі не означає, що він обов’язково повинен зростати щодо гривні. Теоретично можливий варіант за сприятливих зовнішньоекономічних умов, коли гривня й надалі зміцнюватиметься, але курс долара знижуватиметься повільніше, ніж курс євро. Приблизно так і відбувається.

Іван Нікітченко вважає, що після зміни ситуації, коли ринки абсорбують надлишки доларів, а пропозиція нових буде значно нижчою, у світі зростатиме попит на долари, ціни на сировинні товари знизяться.

«У підсумку в Україну надходитиме менше валюти, і ситуація 2021 року стане дзеркальною 2022-го — вже почнеться тиск на курс гривні, проте інфляція сповільниться. А якщо зима буде холодною і ціни на газ не знизяться, то тиск на курс почнеться вже взимку», — зазначає експерт.

Вадим Іосуб згоден з колегою. Він повідомляє, що якщо світова інфляція поступово сповільнюватиметься після листопада 2021 року як відповідь на згортання політики США щодо друку грошей, це матиме значний негатив. На його думку, зниження світових цін на сировину й готові товари може призвести до зниження валютної виручки українських аграрних та металургійних компаній.

Брати кредити, доки це вигідно

Експерт компанії Concord Capital Дмитро Хорошун зазначає, що рішення федеральної резервної системи США про згортання політики друкарського верстата призведе до того, що чималій кількості не дуже економічно розвинених країн, до яких належить і Україна, доведеться сплачувати вищу ціну за нові борги. На його думку, це стане серйозним поштовхом до значного збільшення податків. Тож доведеться гальмувати у плані економічного розвитку, щоб розплатитися з боргами, які накопичуватимуться. Тому експерт радить, доки дії федеральної резервної системи США лише розгортаються, є змога робити вигідні запозичення. А головне, на думку аналітика, треба розробити довготермінову програму фінансової підтримки.

Загальновідомо, що найдешевші кредити надає МВФ. Тому треба робити все можливе, щоб і надалі отримувати від цієї міжнародної фінансової інституції необхідні кошти для економічного розвитку. Однак не варто забувати про реформи в економічному і політичному житті.