Британська корона ініціювала олімпіаду для незламних духом, а лондонська влада знайшла для неї оригінальні джерела фінансування. Нам є чого повчитися

Уперше українська команда вирушила для участі в «Іграх нескорених» до канадського Торонто. За допомогою проекту Invictus Games, ініційованого три роки тому онуком британської королеви Єлизавети II принцом Гаррі та профінансованого в тому числі за рахунок штрафів зі скандальних банкірів, наші поранені та скалічені хлопці й дівчата дістали можливість показати свою незламну силу волі — навіть без рук, без ніг та без будь-якого спортивного досвіду. Сьогодні цих героїв знають усі. Ми впізнаємо їхні обличчя з білбордів і телеекранів. Але це не світські зірки, а бійці та воїни, які пройшли пекло війни й зазнали тяжких поранень. Вони перемогли себе і не скорилися долі. Побажаймо їм ще й спортивних звитяг.

А також подивимося на «Ігри нескорених» як на цікавий приклад реалізації надважливих суспільних проектів у державно-приватному партнерстві. А заразом і на те, як влада країни може розуміти та нести моральну відповідальність.

Як поєднати спорт, королівську благодійність і фінансовий скандал

Invictus з латини означає «непереможний», «незламний» або «нескорений». Invictus Games — єдині міжнародні змагання з адаптивних видів спорту серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень чи захворювань під час або внаслідок виконання службового обов’язку, засновані британським принцом Гаррі Уельським.

Перші Ігри відбулися 2014 року в Лондоні й стали яскравим свідченням того, на що здатні військові, які захищають свою країну, і наскільки незламною є їхня воля до життя. У 2016 році успіх лондонських змагань повторили Ігри в Орландо, а вже 2017 року військові-спортсмени втретє зустрінуться в Торонто. Цього ж року до «Ігор нескорених» уперше приєднаються українська та румунська збірні.

Invictus Games, або «Ігри нескорених», у 2014 році заснував британський принц Гаррі Уельський. Задум Ігор з’явився в 2014 році після того, як принц Гаррі побачив виступ британської команди на військових спортивних змаганнях Warrior Games у Колорадо (США) в 2013 році. Тоді йому спала ідея організувати аналогічний міжнародний спортивний захід у Сполученому Королівстві. За підтримки мера Лондона Бориса Джонсона, Лондонського організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор і Міністерства оборони організація першого заходу забрала більше десяти місяців. У вступній промові принц сказав, що ігри «демонструватимуть силу спорту в сприянні відновленню, підтримці реабілітації та життя з інвалідністю». Він також окреслив їх довгострокову мету — ігри проводять з тим, щоб травмовані солдати переконалися: вони ніколи не будуть забуті.

Цікава також фінансова історія Invictus Games. Початково, крім спонсорських коштів, було передбачено мільйон фунтів у спеціальному бюджеті Королівського фонду — благодійної організації, заснованої принцом Гаррі разом із сім’єю старшого брата Вільяма (герцогом та герцогинею Кембриджськими). Таку саму суму мільйон фунтів виділив міністр фінансів Джордж Осборн із коштів, отриманих (увага!) від штрафів за маніпуляції з міжбанківською ставкою Libor. Це середня процентна ставка, яку розраховує Британська банківська асоціація на основі інформації, наданої найбільшими міжнародними фінансовими організаціями. Її показники впливають на загальний рівень кредитних ставок в усьому світі — Libor лежить в основі різноманітних цінних паперів загальною сумою приблизно 350 трильйонів доларів.

Скандал навколо Libor виник у 2008 році, коли з’ясувалося, що банки показують штучно завищені або занижені ставки, щоб підвищити прибуток з операцій або створити враження, що вони більш кредитоспроможні, ніж є насправді. На думку аналітиків, таким чином провідні світові банки могли приховувати свої проблеми з фінансуванням, що сприяло розвитку фінансової кризи 2008 року.

Розслідування Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США, міністерства юстиції США та ряду європейських і міжнародних фінансових структур довело маніпуляції зі ставками з боку одного з провідних британських банків Barclays. Вибухнув скандал, що завершився штрафом для банку на суму 400 мільйонів євро і відставкою його гендиректора Роберта Даймонда. У ході слідства представники Barclays дали свідчення про те, що Банк Англії був обізнаний про події і схвалював їх дії.

Відтоді у британській банківській системі, і в Barclays зокрема, були повністю переглянуті бізнес-процеси, запроваджені нові жорсткі стандарти поведінки для працівників банків та політика нульової толерантності до будь-чого, що може зашкодити репутації фінансових установ.

У Британії так не прийнято — займатися махінаціями, що ставлять під удар репутацію корони. І той факт, що хоч невелика, а все ж частина скандальних грошей британських махінаторів тепер працює на велику і добру справу, теж говорить на користь влади, яка таким чином загладжує свою вину перед світовою спільнотою.

Разом нас багато: Канада, Україна, НАТО

Але повернімось до наших «нескорених». Участь команди у складі 28 українських ветеранів АТО (15 в основному складі і 13 в запасі виступатимуть у шістьох видах спорту) в «Іграх нескорених» у Торонто стала можливою завдяки співпраці багатьох державних органів влади та недержавних організацій. Ініціаторами і маркетологами проекту виступили громадська організація «Стратком Україна» та агенція Pepelatz Production, які запропонували ідею участі нашої національної збірної в Invictus Games 2017 року, а згодом об’єднали навколо цієї ідеї наші міністерства, канадську діаспору, спонсорів та волонтерів.

Загальну суму проекту не називають, але відомо, що основні кошти на забезпечення тренувального процесу та форму для збірної надав Трастовий фонд НАТО — Україна з питань реабілітації учасників антитерористичної операції (має в розпорядженні близько 800 тисяч євро, за останні два роки 150 учасників АТО отримали лікування або пройшли реабілітацію за кордоном у рамках його роботи).

Спортивними протезами забезпечив CUIA Fund (Канадсько-український міжнародний фонд підтримки), який разом з українсько-канадським конгресом Торонто, Посольством Австралії в Україні та Всесвітнім фондом реабілітації реалізує широкомасштабний Проект підтримки протезування в Україні (має в розпорядженні 82 тисячі канадських доларів благодійних внесків і пожертв). Для української команди «нескорених» за рахунок CUIA Fund було виготовлено 5 складних спортивних протезів нижніх кінцівок і 8 протезів верхніх кінцівок.

Раніше в Україні спортивного протезування взагалі не було. Протези для занять спортом можна було купити тільки за кордоном, де вони коштують від 20 тисяч доларів і потребують постійного технічного обслуговування. Тепер і в Україні є такі спеціалісти та технології, які дозволяють виготовляти біонічні протези верхніх кінцівок британської розробки Bebionic та американської Touchbionic (працюють за допомогою електричних сигналів з м’язів на куксі, перетворюючи їх у складні рухи механічних пальців), і біонічні протези ніг Genium (унікальна технологія з використанням мікропроцесора, який контролює рух коліна). Вартість такого біонічного протеза — від 20 до 50 тисяч євро.

Забезпеченням спортивним інвентарем для тренування займалася компанія Crown Agents — відома міжнародна некомерційна організація, основним напрямом діяльності якої є надання різноманітної допомоги урядам у всьому світі. В Україні Crown Agents працює понад 10 років, допомагаючи в реалізації проектів в сфері закупівель, управління фінансами, розвитку економіки. Із найвідоміших компанія є партнером системи публічних закупівель ProZorro та відповідає за проведення міжнародних тендерів щодо закупівель за кошти державного бюджету 314 номенклатурних позицій ліків та медичних засобів для МОЗ України.

Оксана ПОЛІЩУК,

Укрінформ