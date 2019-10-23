Міністерство фінансів продовжує створювати й пропонувати нові інструменти для роботи з відкритими даними. Профільний міністр Оксана Маркарова оголосила започаткування нового проєкту в галузі публічних фінансів — Е-контракт. Він поєднає інформацію з баз даних Міністерства фінансів (Spending.gov.ua — портал транзакцій держави, інформації про стан виконання договорів та фінансові звіти — витрати бюджетних коштів у форматі open data), Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства (ProZorro), Державної казначейської служби, а також спростить надання різноманітної звітності через автоматизацію частини процесів.
Як інформують у Мінфіні, завдяки проєкту скоротиться час на документообіг, значно зменшиться його паперова частка. Е-контракт запобігатиме виникненню помилок, зумовлених людським чинником.
До слова, відкритість у пріоритетах і Міністерства цифрової трансформації, яке має намір найближчим часом започаткувати роботу порталу цифрової держави «Дія», що об’єднає в єдиному електронному форматі всі послуги, які держава надає громадянам і бізнесу.
«Йдеться про портал і мобільний додаток, завдяки яким можна буде отримувати державні послуги. Одними із перших включать у проєкт «Дiя» послуги з відкриття й закриття статусу фізособи-підприємця (ФОП), отримання державної допомоги у разі народженні дитини», — цитує очільника міністерства Михайла Федорова УНІАН. Наразі міністерство працює над методологією, яка дасть змогу дуже швидко перевести решту послуг з різних сайтів на єдиний портал «Дiя». Триває також підготовка проєкту «Електронний студентський квиток».
Відповідаючи на запитання журналістів після впровадження Е-контракту, міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що уряд, відповідно до Бюджетного кодексу, має підготувати проєкт державного бюджету України до другого читання у Верховній Раді не пізніше 3 листопада й активно над цим працює. «Оновлений макропрогноз має бути затверджено на засіданні Кабміну. Мінфін очікує бюджетні висновки від Верховної Ради. В робочому порядку їх уже одержали, але ще маємо отримати їх офіційно», — зауважила міністр.
Розповіла Оксана Маркарова й про те, що Україна повністю виконала 11 із 12-ти умов для отримання від Європейського Союзу другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 500 мільйонів євро. «Залишилася ще одна умова — узгодження правил нашого фінансового моніторингу до європейської четвертої директиви. Необхідний законопроєкт розроблено, і його активно обговорюють у профільних комітетах. Вже найближчим часом Верховна Рада зможе його ухвалити», — каже міністр. І додає, що після цього вже не буде жодних умов, які зупинятимуть процес. Але щоб почати отримувати кошти, потрібно перебувати в програмі Міжнародного валютного фонду. «Тому наші домовленості з МВФ також надто важливі. І в нас ще є відкрита можливість до кінця цього року отримати другий транш», — резюмувала міністр.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»