Із початку повномасштабної війни масштаб викликів, з якими зіткнулась Україна, зокрема фінансово-економічних, безпрецедентний. Уряд України, Міністерство фінансів вжили необхідні заходи для підтримки фінансової стабільності. Проте міжнародна підтримка була і є критично важливою для забезпечення всіх пріоритетних видатків в умовах воєнного стану, оскільки всі внутрішні ресурси спрямовано на сектор безпеки і оборони.

Мінфін України залучив понад 93 мільярди доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року. Надані кошти допомагають фінансувати першочергові потреби в соціальній та гуманітарній сферах (програми соціальної підтримки українців, пенсійні виплати, зарплати працівників держслужби та інше).

Значний обсяг фінансової допомоги — свідчення довіри до України як до надійного партнера. Прозорість і підзвітність — один з наших ключових активів у співпраці з донорами.

Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням. Конт роль за ефективним використанням зовнішніх бюджетних надходжень — один з аспектів співпраці з партнерами.

Як Міністерство фінансів України та донори контролюють використання бюджетної підтримки? Ключові напрями співпраці такі. Мінфін спільно зі Світовим банком забезпечує прозорість залучення і використання коштів, які надали партнери з розвитку. Через механізми СБ в Україну надійшло майже 40 мільярдів доларів США. Ці кошти мають цільове призначення, узгоджене між партнерами та українським урядом.

PEACE in Ukraine — найбільший в історії Світового банку проєкт за обсягом фінансування. Через цей інструмент до держбюджету надійшло майже 30 мільярдів доларів США, з яких понад 80% — бюджетна підтримка від США. PEACE in Ukraine також фінансують за кошти Світового банку, Японії, Великої Британії, Норвегії та інших партнерів з розвитку.

Українська сторона надсилає звіт щодо вже здійснених видатків, а Світовий банк перевіряє всі надані документи та погоджує їх. За підсумками такої перевірки кошти в межах проєкту PEACE in Ukraine надходять до державного бюджету України для компенсації вже здійснених видатків.

Механізм відшкодування забезпечує високий рівень прозорості й дає змогу донорам бачити фактично здійснені бюджетні платежі.

Спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine — перевірку за узгодженими процедурами для визначення прийнятності державних витрат України в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Мінфін та Світовий банк також реалізують багаторівневий системний моніторинг спрямування коштів через інші проєкти Світового банку, зокрема DPL/DPO, HOPE, ARISE, HEAL.

Щодо програм макрофінансової допомоги ЄС, у межах яких було залучено понад 25 мільярдів євро у 2022—2023 роках, Мінфін системно співпрацював з ЄС у контролі за фінансуванням. Сторони запровадили системний обмін необхідними даними, що містили звіти про використання коштів, напрями використання.

У межах інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024—2027 роки обсягом 50 мільярдів євро, з яких уже залучено 7,9 мільярда євро, ЄС створив Аудиторську раду. Мета — постійний моніторинг та контроль для запобігання зловживанням у використанні фінансування, яке надає Євросоюз. Аудиторська рада має право запитувати інформацію та звертатися до компетентних органів, а також у будь-який час здійснювати, зокрема через свій секретаріат, власні перевірки.

Довіра до України та прозорість — ключові чинники тривалого міжнародного партнерства.

Джерело:

Міністерство фінансів