Експерти впевнені, що підвищення офіційного курсу гривні до долара створить добрі умови для експортерів, збереже золотовалютні резерви, а також спонукатиме до збільшення обсягів міжнародної допомоги

Із 9 ранку 21 липня 2022 року Нацбанк України скорегував офіційний курс гривні до долара на 25% — до 36,57 гривні. Також головний фінансовий регулятор із цієї дати змінив щомісячний ліміт 50 тисяч гривень на зняття готівкової валюти за кордоном на щотижневий 12,5 тисячі гривень. НБУ дозволить фінансовим установам продавати безготівкову валюту громадянам з подальшим розміщенням на депозит на термін від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень. А з 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

«Урядовий кур’єр» вирішив ретельно з’ясувати, які негативи та позитиви від таких дій головного фінансового регулятора чекають на українську економіку, експортерів та імпортерів і як вплине на ціноутворення товарів та послуг.

Це додасть нам стійкості

«Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 за долар на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу — стабілізатор економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п’ять місяців, за які відбулися істотні зміни в нашій та світовій економіці. У таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Новий курс стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності», — вважає голова правління Нацбанку України Кирило Шевченко.

Незалежні експерти переважно підтримують таке рішення головного фінансового регулятора. Голова правління громадської організації «Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва» Максим Тютюнников вважає, що НБУ змушений був ухвалити таке рішення. Адже, по-перше, долар значно зміцнився щодо інших провідних валют, а по-друге, занадто низький фіксований курс долара був однією із причин спалювання валютних резервів.

В НБУ з цього приводу заявляють, що рівень міжнародних резервів достатній для забезпечення курсової стабільності з огляду на перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження експортної логістики та зростання продажів від експортерів, а також очікуване зниження попиту на валюту після курсової корекції.

Кому стане краще, а кому навпаки

Як ці зміни позначаться на експортерах та імпортерах?

Заступник голови правління регулятора Сергій Ніколайчук вважає: вищий офіційний курс означатиме, що імпортери купуватимуть валюту дорожче, тому закладатимуть це в кінцеві ціни товарів.

«Нині в кошику споживчої інфляції третина припадає на імпортовані товари. Проте для цих товарів перенесення від зміни офіційного курсу буде неповним. Частково ефект нівелюватиметься скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже було закладено очікування девальвації. Частину товарів, які продають на ринку України, завозять через закуплю готівкової валюти за іншим курсом», — вважає він.

Експерти одностайно вважають, що таке рішення Нацбанку України зробить життя для експортерів продукції та послуг кращим, ніж було. Приміром, економіст Іван Нікітченко зазначає «Урядовому кур’єру», що експортери від продажу валюти тепер отримуватимуть більше гривневої маси. «А ось імпортерам стане важче: вони купуватимуть товари та послуги за новим курсом, і зростання цін на імпортні товари відбудеться не у віддаленому майбутньому, а просто зараз, адже таким компаніям надалі треба купувати товар за новим курсом», — додає він.

В умовах заблокованих портів, вважає Максим Тютюнников, експорт обмежений у зростанні, а імпорт дуже різко зростав. Зрозуміло, що різниця між офіційним і реальним курсом боляче позначалася на експортерах, а низький курс робив імпорт конкурентним.

«Рішення НБУ щодо корекції обмінного курсу має вплинути на імпорт, обмеживши його, і це має допомогти валютній стабільності. Падіння національної валюти сприятиме розвитку українського експорту, адже що дорожчим буде для експортерів долар, то більше вони отримуватимуть гривневої виручки під час обміну валюти вже в Україні. Це дасть їм додаткові ресурси для розширення діяльності і зміцнення власної конкурентоспроможності», — додає експерт.

Плюси й мінуси для економіки

Чи можна спрогнозувати, як надалі розвиватиметься вітчизняна економіка?

У цьому сенсі, хоч як дивно, підвищення обмінного курсу спонукатиме до позитиву. Це мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку, тобто закриє можливості для так званого карткового туризму.

Максим Тютюнников додає, що коригування офіційного курсу має зблизити курсові умови для різних груп бізнесу: «Ідеться про те, що великі підприємства, які працювали через міжбанківський валютний ринок, купували долар набагато вигідніше, ніж ті, що робили це через банки. Якщо старий фіксований курс становив 29,25 гривні за долар, то в банках, у яких дрібний бізнес купує валюту, він уже переступив позначку 36 гривень за долар. Це створювало певний дисбаланс».

Не слід забувати, що зміна офіційного курсу позитивно позначиться на економіці після надання Україні допомоги від західних партнерів. Завдяки курсовій різниці Україна фактично отримає на 25% більше грошей у гривневому еквіваленті, що має зменшити тиск на бюджет. Державний бюджет виграє й за рахунок того, що збільшаться податкові надходження від імпортерів.

Однак негативи є, і вони вагомі. Так, буде зростання цін. У самому Нацбанку вважають, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2—3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, пальне зумовить 0,6—0,8 відсоткового пункта. Зростання споживчих цін за підсумками 2022 року перевищить 30%. Про це йдеться у прогнозі НБУ.

Як вважають в Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва, передовсім це стосується імпортних продуктів, будівельних матеріалів і паливних ресурсів. Можна очікувати на подорожчання бензину, що вплине на ціни на інші товари, і не тільки імпортні.

«Але якщо зважити, що бізнес ставив ціну на товари чи послуги вже з урахуванням курсових очікувань (таке рішення НБУ всі очікували рано чи пізно), тобто орієнтувався на комерційний курс 36/37 гривень за долар, то вагомих підстав для істотного подорожчання імпортних товарів немає», — додають там.

Як це вплине на пересічних українців?

Рішення НБУ трохи налякало фінансові установи та обмінники: долар продають у деяких з них по 39 гривень. Однак більшість експертів вважає, що таке явище матиме тимчасовий характер і згодом ситуація стабілізується.

Іван Нікітченко зазначає, що в доларовому еквіваленті тепер заробітні плати українців зменшаться, проте наші роботодавці не знижуватимуть оплату праці надалі. Дехто з них, упевнений експерт, підвищить заробітки до 20%.