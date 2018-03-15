Учора Національний банк України презентував нові обігові монети вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень, які поступово замінять відповідні паперові гроші таких самих номіналів. «Ми вирішили оптимізувати готівковий обіг, за який і відповідає регулятор. Заміна банкнот на монети дасть змогу досягти оптимального співвідношення між якістю та кількістю банкнот і монет в обігу, що відповідатиме сучасним потребам держави та економіки, а також світовому досвіду», — заявив виконувач обов’язків голови НБУ Яків Смолій.
За його словами, вводитимуться в обіг нові монети поетапно: спершу з 27 квітня з’являться монети вартістю 1 і 2 гривні. На другому етапі (точну дату Нацбанк повідомить додатково) в 2019—2020 роках вводитимуться монети номіналом 5 і 10 гривень. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу — доки монети поступово не замістять банкноти. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень будуть в обігу паралельно з металевими, до останньої паперової гривні.
Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень Національний банк не буде, але припинить їх друкувати та додатково поповнювати ними грошовий обіг.
У Нацбанку вважають, що таке нововведення дасть можливість заощадити 1 мільярд гривень. Пояснюється це тим, що тривалість життя монет є значно вищою за такий самий показник паперових банкнот. Монети перебувають в обігу 20 років, а їхні паперові аналоги — лише близько року.
«До цього рішення нас стимулює і розвиток безготівкових розрахунків, зміна купівельної спроможності гривні за останні 20 років та поведінки споживачів. Розвиток безготівкових розрахунків призводить до зменшення кількості номіналів у номінальних рядах країн світу. І Україна — не виняток. Частка безготівкових розрахунків у нашій державі з використанням платіжних карток за останні п’ять років зросла більше ніж утричі — до 39% на початок 2018 року (з 12% — станом на початок 2013 року)», — каже керівник регулятора.
Директор департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко зазначив, що нові обігові монети матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків: «Працюючи над їхнім дизайном, ми вирішили бути послідовними та зберегти портрети видатних українських особистостей, які зображені на відповідних банкнотах. На реверсі монети номінальною вартістю 1 гривня — портрет князя Володимира Великого; 2 гривні — князя Ярослава Мудрого; 5 гривень — гетьмана Богдана Хмельницького; 10 гривень — гетьмана Івана Мазепи».
На аверсі всіх монет зображено малий Державний герб України (тризуб), номінал, назву країни-емітента (Україна) в обрамленні давньоруського орнаменту (див. фото).
Також керівництво регулятора повідомило, що Нацбанк припиняє карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Проте вони лишатимуться в обігу. Монета номіналом 10 копійок карбуватиметься й надалі.
Регулятор пропонує для спрощення розрахунків встановлювати правила заокруглення загальної суми покупок в торговельній мережі за готівку. Так, якщо сума закінчується числами від 1 до 4 копійок, заокруглення провадиться в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. Якщо ж сума закінчується від 5 до 9 копійок — у бік збільшення.
Яків Смолій зазначив, що застосування правил заокруглення погоджено з усіма державними органами. Також відбулися обговорення з банками, представниками сфери торгівлі та послуг, які позитивно поставилися до застосування нових правил.
У НБУ вважають, що практика запровадження заокруглення не призведе до подорожчання товарів та послуг. Це також не матиме впливу на інфляцію як прямо, так і опосередковано, оскільки йдеться про правила заокруглення всіх товарів у чеку, а не про ціни на окремі товари.