У липні цього року задля прискорення трансформації України уряд створив міжвідомчу робочу групу з підготовки плану заходів для реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility — запропонованої Єврокомісією чотирирічної програми на 50 мільярдів євро, яка покликана допомогти фінансувати дефіцит бюджету України та реалізовувати програму європейських реформ.

І днями Міністерство економіки під час шостого засідання у Брюсселі мультидонорської координаційної платформи, мета якої — забезпечити активну участь країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій у процесі відбудови та розвитку держави, представило концептуальну записку Плану України за програмою Ukraine Facility.

Записка містить ключові пріоритети фінансування для забезпечення макроекономічної стабільності держави, а також програму заходів, які будуть розширені й деталізовані у Плані України та перетворяться на щоквартальні критерії виконання.Затвердження концептуальної записки дає змогу розпочати переговори із широким колом країн-партнерів та фінансових організацій для забезпечення потреб з відновлення та розвитку України.

У Мінекономіки заявляють, що потреби у фінансуванні відновлення України після війни значно перевищують обсяги програми Ukraine Facility, експерти оцінюють їх у 400—500 мільярдів євро. З огляду на це одне із ключових завдань Плану України — стати основою для подальших переговорів із партнерами про розширення програми та розбудову прозорої архітектури відновлення.

Під час шостого засідання мультидонорської координаційної платформи перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко наголосила: «Відбудова України стане одним з наймасштабніших проєктів у сучасному світі. Потрібен відповідний рівень координації зусиль, добре спланована стратегія із чітким розумінням потреб та пріоритетів. План України може стати основою для цього, зокрема необхідних державних змін, економічних реформ та ключових секторів для розвитку. Закликаємо партнерів, зокрема країни G7 та міжнародні фінансові інституції, долучитися до втілення та подальшого розширення плану. Консолідація міжнародної підтримки допоможе нам швидко відновити зруйноване та забезпечити стійке зростання економіки».

Реформи тривають

На засіданні багатосторонньої координаційної платформи донорів співголова платформи від України, віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков презентував партнерам пріоритети відновлення України на 2024 рік, розповів про перебіг відбудови, поточні потреби фінансування та досягнуті результати, зокрема у царині реформ, що важливо для економічної стійкості країни.

«2022 року ми зосередилися на проєктах, які дали змогу нам вижити, 2023-го почали відновлення соціальної та критичної інфраструктури. У 2024 році зосередимося на проєктах, які сприятимуть економічному зростанню. Прагнемо максимально відновити економічну стійкість країни. Це означає створення можливостей для експорту, підтримку критичної та соціальної інфраструктури для надання послуг населенню і бізнесу, гарантування безпеки, житла та робочих місць для громадян.

Серед визначених пріоритетів відновлення — енергетика та проходження зимового періоду; відбудова житла; транспортна інфраструктура, зокрема розширення потужностей на ключових пунктах перетину кордону з ЄС і Молдовою, а також залізничних і портових терміналах; відбудова муніципальної інфраструктури; надання соціальних послуг населенню, зокрема охорона здоров’я та освіта; гуманітарне розмінування і підтримка приватного сектору», — цитує слова Олександра Кубракова пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Віцепрем’єр відзначив прогрес у ключових реформах. Зокрема, впровадження найкращих міжнародних практик у сфері публічних закупівель, підготовку змін до законів про державно-приватне партнерство та концесії, максимальне оцифрування послуг і процедур у будівництві, посилення відповідальності за порушення. А також посилення інструментів регіональної політики, що містить оновлення Державної стратегії регіонального розвитку, побудову узгодженої архітектури документів планування, розроблення Методології пріоритезації проєктів відновлення.

«Уряд продовжує реалізацію реформ, необхідних для забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, верховенства права, прозорості та підзвітності, побудови сильних інституцій», — підкреслив він.

Про ефективність і прозорість

Міністр фінансів Сергій Марченко поінформував про поточний стан фінансової системи країни: «Уряд продовжує підтримувати макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Податкові надходження до держбюджету повернулися до довоєнного рівня. Велика та стабільна фінансова підтримка міжнародних партнерів обсягом 32,7 мільярда доларів США, яка вже надійшла 2023 року, допомагає забезпечувати бюджетне фінансування критично важливих соціальних та гуманітарних видатків». Він наголосив на необхідності продовження зовнішньої фінансової підтримки на наступний рік, адже прогнозована, стабільна та ритмічна бюджетна допомога має вирішальне значення в умовах збройної агресії рф.

«Передбачено, що українська економіка 2024-го функціонуватиме в умовах безпрецедентних безпекових викликів. Бюджет наступного року, як цього, матиме пріоритет оборони та безпеки. Розраховуємо на допомогу партнерів, зокрема в межах платформи, у фінансуванні соціальних та гуманітарних видатків. Дефіцит бюджету на 2024-й оцінюємо майже в 43 мільярди доларів США», — зазначив Сергій Марченко, зауваживши, що пріоритет уряду — забезпечення ефективного, підзвітного та прозорого використання донорських коштів.