Ціни на нафту 26 жовтня 2022 року знизились, після того, як її запаси в США зросли більше, ніж очікувалося. Також знижувались ціни на «чорне золото» і в інших країнах. Яка причина такого тренду? Чи довго так триватиме і як він вплине на Україну?

Саме це намагався дослідити «Урядовий кур’єр».

Рецесія дається взнаки

Спершу нагадаємо, нафтодобувна галузь у світі протягом останніх місяців і років була значної мірою недоінвестованою. «Дуже дорогим було відкриття нових свердловин і родовищ нафти та газового конденсату. Тому й пропозиція на світовому ринку була замала, її значною мірою не вистачало. І в підсумку — постійне зростання вартості «чорного золота». Так, приміром, на початку літа 2022 року ціна нафти марки Brent підвищилася до 120 доларів за барель», — зазначає економіст Ігор Грушко.

Усі очікували, що ціни на нафту зростатимуть і надалі, проте цього не сталося. Експерт переконаний, що саме негативні процеси у світі (шалена інфляція, закриття підприємств, зростання безробіття тощо) призвели до того, що попит на нафту став меншим, ніж це було навесні 2022 року.

«Головна причина — зростання експорту сирої нафти із США, а також поява інформації про показники, причому доволі високі, що відображають збільшення кількості запасів сирої нафти в США. Наразі наявні дані кажуть нам про те, що лише за тиждень (до 21 жовтня) запаси сирої нафти в США зросли на 4,5 мільйона барелів, що значно перевищило очікування експертів, які вони висловлювали напередодні. Зазначені статистичні дані вплинули на вартість нафти, в частині зниження ціни», — вважає заступник голови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Вікторія Тютюнникова.

ОПЕК швидко змінить цінову ситуацію

Однак експерт переконана, що це триватиме недовго, адже варто враховувати, що на вартість нафти впливають чинники, серед яких офіційні заяви ОПЕК про скорочення або збільшення видобутку, курс долара та санкції щодо російської нафти, оскільки вона займає значну частку на ринку.

З листопада 2023 року ОПЕК починають обмежувати видобуток нафти, що безпосередньо вплине на пропозицію, а з 5 грудня набирають чинності нові санкції щодо російської нафти. Враховуючи ці два послідовні фактори, цілком очікуваним стало зростання цін у вказаний період.

Які нині запаси сирої нафти в різних країнах і як вони поводяться на цьому ринку (Саудівська Аравія, країни Латинської Америки, США, Канада, інші країни)? Яка їхня політика?

Запаси нафти в Канаді одні з найбільших у світі й станом на 2021 рік, за урядовими даними, це приблизно 168 мільярдів барелів. Канада до кінця року планує збільшити експорт енергоресурсів, зокрема нафти на 7%, щоб перекрити втрати та запобігти дефіциту енергоносіїв на ринку після відмови від російської нафти.

«Запаси нафти в Америці, за даними міністерства енергетики США, у національних сховищах станом на 2021 рік становили 604,5 мільйона барелів. Окрім того, що США відмовились від імпорту російських нафти та газу, вони збільшили обсяги експорту нафти до Європи. США пішли на такий крок задля стабілізації ситуації на ринку нафти, недопущення дефіциту та надання альтернативи російському енергоносію», — зазначає Вікторія Тютюнникова.

Найбільші запаси як серед країн Латинської Америки, так і в усьому світі має Венесуела, яка входить до ОПЕК. Її політика має відносно єдине спрямування, встановлене організацією. Щодо інших країн Латинської Америки, то єднальним фактором для Бразилії, Колумбії та Мексики наразі став значний приплив грошей, отриманих від експорту нафти, оскільки після введення санкцій щодо рф, вони наростили свої показники експортних операцій.

«5 жовтня 2022 року ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на день з листопада. Це стане найбільшим скороченням видобутку з часів пандемії COVID-19 у 2020 році. Саудівська Аравія, характеризуючи зазначене рішення ОПЕК+, зазначила, що цей крок було спрямовано на збалансування ринку та стримування волатильності. Проте й досі наявні об’єктивні побоювання, що це рішення про зменшення видобутку призведе до зростання цін і може спонукати світову економіку до рецесії. Особливо, враховуючи те, що з грудня введуть нові санкції щодо російської нафти», — вважають в Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва.

Імпорт сирої нафти Україною значно зріс

Що зараз відбувається із закупівлею сирої нафти в Україні? Скільки її треба? Чи закуповують готові продукти?

Україна зараз закуповує як сиру нафту, так і готові нафтопродукти, зокрема бензин та дизельне пальне. Спостерігається зріст показників імпорту сирої нафти, порівняно з 2021 роком. Щодо географії імпорту сирої нафти, то Україна закуповує її переважно в Азербайджані та Лівії. Експорт сирої нафти Україна не здійснює, хоча до війни ми експортували нафту в Румунію.

Щодо імпорту нафтопродуктів, то після ударів рф по паливній інфраструктурі України, ми стали критично залежними від ввезення нафтопродуктів. Тому постійно нарощували показники імпорту нафтопродуктів, а особливо пального. І завдяки налагодженню нових логістичних зв’язків, змогли вийти на довоєнний рівень та перевищити його показники», — зазначає Ігор Грушко.

Лідерами постачання нафтопродуктів (бензину та дизельного пального) в Україну наразі є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща.

Стосовно необхідної кількості нафти для України, то орієнтовну цифру можна було б назвати, спираючись на показники використання нафти за рік. Проте, починаючи з 2017 року, відомості про нафту Держстат не надає (відповідно до вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації).

Чи може Україна закуповувати сиру нафту в сусідів, насамперед, в Румунії?

«Безумовно закупівля сирої нафти у країн-сусідів стала б дуже зручною опцією для України, оскільки так значно легше налагодити логістичні шляхи. Проте серед сусідів України немає великих експортерів сирої нафти. Румунія та інші країни-сусіди досить залежні в частині імпорту нафти», — зазначає Вікторія Тютюнникова.

Наприклад, 2021-го саме Україна була одним з експортерів нафти до Румунії. Враховуючи наведене, Румунія навряд стане для нас імпортером нафти. Ймовірно, ми продовжимо співпрацю з двома нашими найбільшими постачальниками сирої нафти — Азербайджаном та Лівією.

ДОВІДКА УК

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) — картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. До ОПЕК входять Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія. ОПЕК+ — це домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й інші: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, росію та Судан.