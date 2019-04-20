Влада докладає всіх зусиль для забезпечення стабільності в банківській сфері та на фінансовому ринку загалом

Термінове засідання Ради національної безпеки і оборони відбулося у зв’язку із ситуацією, яка виникла після ухвалення судом першої інстанції — Окружним адміністративним міста Києва — рішення, яким фактично зроблено спробу скасувати всі нормативні рішення уряду та РНБО щодо націоналізації ПриватБанку, ухвалені в 2016 році.

Під час засідання глава держави наголосив, що скоординовані дії органів влади мусять захистити інтереси людей, стабільність національної грошової одиниці, прибрати будь-які ризики й не допустити паніки, яка може бути на ринку, інформує департамент прес-служби АП.

Глава держави нагадав, що рішення, ухвалені в 2016-му щодо ПриватБанку, було спрямовано насамперед на захист інтересів тих, кого де-факто пограбували попередні власники. «Саме таку оцінку нині підтвердили всі наші міжнародні партнери. Маємо реакцію США, Європейського Союзу, Світового банку й Міжнародного валютного фонду та інших країн «Великої сімки», які наголошують, що націоналізація 2016 року була вимушеним кроком, абсолютно виправданим після проведення ретельної перевірки й аудиту. Фактично не залишалося жодного іншого виходу, і в такий спосіб було врятовано фінансово-банківську систему.

Коли Національний банк і держава в особі Міністерства фінансів входили в пограбований ПриватБанк, рахунки були порожніми. І держава здійснила докапіталізацію та забезпечила відновлення дієздатності фінустанови. Так було врятовано кошти 20 мільйонів вкладників і великої кількості юридичних осіб, підприємств і організацій», — підкреслив Президент.

Глава держави доручив голові Нацбанку Якову Смолію гарантувати безперебійну роботу всіх філіалів ПриватБанку, забезпечити їх необхідною кількістю готівки й не допустити збоїв у функціонуванні банку. Очільник НБУ має тримати Президента в курсі ситуації на банківському ринку, а в разі виявлених ознак дестабілізації виходити з ініціативою щодо скликання наради для координації. Глава держави звернувся до Міністерства фінансів із проханням проаналізувати ризики й загрози щодо можливого виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва у справі ренаціоналізації ПриватБанку і прорахувати можливі збитки держави.

Під час засідання РНБО було підтримано пропозиції міністра юстиції Павла Петренка про прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання суддів Окружного адміністративного суду Києва Вищою кваліфікаційною комісією суддів на доброчесність із залученням громадської ради доброчесності, щоб перезапустити цей суд і щоб той пройшов-таки судову реформу.

Президент звернувся із проханням до Служби безпеки, Генеральної прокуратури оцінити після завершення всіх необхідних судових процедур підстави й можливості для порушення кримінальної справи за неправосудне рішення суддів.

Голова Ради

Національного банку України

Богдан ДАНИЛИШИН:

«НБУ уважно стежить за ситуацією на міжбанківському валютному ринку і готовий своєчасно згладжувати коливання курсу. Вважаю, що й надалі ПриватБанк має працювати в стабільному злагодженому режимі. А судовий спір стосується не вкладників банку, а лише нинішніх власників і колишніх акціонерів».

Оскарженню підлягає

«Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави ухвалювали відповідно до норм чинного законодавства, його підтримали РНБО та уряд України для забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Забезпечення виконання всіма банками, які працюють в Україні, регулятивних вимог і вимог до капіталу визначальне для забезпечення стійкості банківської системи і підтримки суспільної довіри», — йдеться в коментарі Міністерства фінансів щодо оскарження рішення про націоналізацію ПриватБанку.

«Капітал ПриватБанку мав від’ємне значення, і держава стала гарантом виконання всіх зобов’язань перед його клієнтами та збереження коштів громадян. Ухваливши вимушене рішення про націоналізацію та рекапіталізацію ПриватБанку, держава вклала в нього 155,3 мільярда гривень. Це був складний, але необхідний крок для забезпечення стабільності банківської системи та економіки загалом.

Протягом останніх двох років у банку впроваджено стандарти корпоративного управління, що відповідають найкращим міжнародним практикам, вдосконалено модель управління ризиками, запроваджують інноваційні технологічні рішення, а позитивні фінансові результати говорять самі за себе.

Рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами дає банку змогу забезпечувати стабільний фінансовий стан, високу платіжну дисципліну і своєчасне виконання вимог перед клієнтами. І зараз наше завдання — захистити інвестицію держави, внесок кожного українця», — підсумовано в заяві.

Євросоюз заявляє про підтримку

«У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ націоналізувати ПриватБанк на вимогу колишніх власників як єдиний ефективний метод захисту вкладників банку — українського народу та бізнесу — і стабільності фінансової системи», — йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні, оприлюдненій у соціальній мережі.

«І хоч це потребувало вливання близько 160 мільярдів гривень коштів українських платників податків задля відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність ПриватБанку, захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни.

У цьому контексті підтримуємо реформу корпоративного управління ПриватБанку на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнесової моделі, що вже сприяло посиленню ефективності та стабільності всієї банківської системи.

Підтримуємо зусилля НБУ в реформуванні фінансового сектору України, зокрема за допомогою запровадження принципів розумного корпоративного управління, а також зусилля Міністерства фінансів у реформуванні корпоративного управління в державних банках.

Важливо, що влада не припиняє зусиль для відшкодування збитків від колишніх власників і пов’язаних сторін збанкрутілих банків.

Сторона обвинувачення та судочинство мають повноцінно скористатися висновками звіту спеціалістів Kroll на замовлення НБУ. Міжнародні партнери України уважно стежитимуть за перебігом подій у цій сфері», — підсумовано в заяві.

Наталя ПИСАНА,

Олекса ЛУЖНИЙ

для «Урядового кур’єра»