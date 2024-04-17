Загальний обсяг коштів, передбачений Ukraine Facility, — 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

«Уперше Україна має комплексний план економічного розвитку на наступні чотири роки. Його спрямовано на створення умов для економічного розвитку та європейської інтеграції в багатьох сферах життя країни. Ми раді позитивному рішеню Європейської комісії, яке підтверджує наше спільне бачення економічного розвитку держави на шляху до ЄС. Після затвердження імплементаційного рішення в Раді ЄС Європейська комісія зможе надати Україні до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування Ukraine Facility. Надалі Україна отримуватиме регулярні виплати за виконання передбачених у плані квартальних індикаторів у продовж чотирьох років чинності програми», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У рішенні Єврокомісія оцінює, що заходи, запропоновані у плані, відповідають цілям Ukraine Facility та мають значний потенціал для посилення економічного зростання, підтримки макроекономічної стабільності, поліпшення фіскальної ситуації та подальшої європейської інтеграції України.

У межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility, Україна вже отримала 4,5 млрд євро фінансової допомоги в березні 2024 року, наступні 1,5 млрд євро державний бюджет зможе отримати у квітні після підтвердження виконання індикаторів плану, визначених для перехідного фінансування.

«Українська стратегія реформ та інвестицій пропонує міцну основу для відновлення більш сучасної та процвітаючої України на її шляху до ЄС. Позитивна оцінка Європейською комісією плану відкриє шлях до регулярних виплат в межах Ukraine Facility. Цією пропозицією ми ще раз демонструємо, що Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно, і ми готові надати таку необхідну фінансову підтримку», — зазначилапрезидент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Оцінка плану від Єврокомісії ґрунтується на критеріях, встановлених Регламентом Ukraine Facility. Зокрема, комісія оцінила, що план цілеспрямовано та збалансовано відповідає цілям Ukraine Facility, викликам, пов’язаним із вступом України в ЄС, а також потребам у відновленні, реконструкції та модернізації.

Зазначено, що план визначає ключові реформи та напрями для інвестицій, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню фінансування для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Він також містить якісну систему прозорості, аудиту і контролю, які буде посилено в межах передбачених реформ.

«Фінансування від ЄС допоможе Україні забезпечувати нагальні бюджетні потреби в соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції. Упровадження структурних реформ у межах програм розвитку наближає Україну до інтеграції в ЄС», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Згідно з оцінкою Європейської комісії, план України визначає ключові реформи та інвестиції, які сприятимуть сталому економічному зростанню і залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньо- та довгостроковій перспективі. План також забезпечує основу для реалізації ефективного відновлення, реконструкції та модернізації України.

Міністерство фінансів України відповідальне за три напрями плану: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки.

Джерела: Міністерство економіки, Міністерство фінансів