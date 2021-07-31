Нещодавно Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% річних. Одразу деякі експерти заговорили, що в банків тепер є всі можливості до зростання ставок за депозитами. Адже останнім часом це далеко не перше підвищення облікової ставки.

«Урядовий кур’єр» з’ясо­вував, на які процеси впливає таке рішення регулятора й чого очікувати пересічним вкладникам.

Майже не зростає

У квітні 2021 року, коли Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5%, голова ради регулятора Богдан Данилишин зазначав, що відсоткові ставки за вкладами населення та підприємств у гривнях зросли, щоправда, не настільки вагомо — на 0,2%.

«Підвищення облікової ставки позначається на зростанні вартості грошей в економіці. Тенденція до зниження ставок за депозитами фізичних осіб, що тривала з вересня 2019 року, досягла мінімуму у квітні 2021-го. За цей період ставки знизилися більш як удвічі (з 14,7% до 6,9% річних). Проте з підвищенням облікової ставки вартість депозитів населення теж зросла (у червні становила 7,0% річних), хоч і залишається нижчою від облікової ставки (нині — 8,0%)», — пояснює «Урядовому кур’єру» Богдан Данилишин.

Чимало банкірів вважають, що зростання вартості депозитів можливе лише, коли на ринку відчуватиметься дефіцит гривневих ресурсів, а нині його немає. Тому й депозитні ставки не можуть зростати.

«Надлишок гривневої ліквідності в банківській системі більш як учетверо вище від мінімально необхідного рівня стримує підвищення вартості ресурсів (депозитів) для банків. Подальші кроки Національного банку зі згортання антикризових інструментів (довгострокові кредити рефінансування) та збільшення попиту держави на гроші (ОВДП) може посилити тиск на підвищення вартості фондування банків, тобто на підвищення ставок за депозитами», — продовжує голова ради Нацбанку.

Як вважає Віталій Годун, начальник управління розвитку продуктів Укргазбанку, ставки за депозитами не мають пропорційної залежності від облікової ставки НБУ.

«Передовсім відсоткові ставки залежать від рівня інфляції, загальної економічної ситуації у країні, ринкової поведінки, ліквідності банку. З огляду на ринкову кон’юнктуру і наявну ліквідність ми не плануємо збільшувати відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб», — додає він.

Обсяги валютних депозитів зменшуються

В Ощадбанку зазначають «Урядовому кур’єру», що зміна облікової ставки, як правило, зумовлює зміну рівня відсоткових ставок на ринку депозитів фізичних осіб. Однак у банку вважають, що така кореляція не обов’язкова.

«Рішення про зміну розмірів відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб не ухвалювали. Їх приймають насамперед з урахуванням необхідних обсягів залучення коштів фізичних осіб у вклади та можливості їх вчасного й вигідного для банку розміщення в активні операції», — додають в Ощадбанку.

Утримування ставок на одному рівні не додає переваг для потенційних клієнтів банків, які лише думають, чи довіряти їм свої кошти. Банкіри не дуже люблять говорити на ці теми, але обсяги депозитів, особливо валютних, в Україні зменшуються.

Порівняно з періодом до 2014 року валютні депозити населення в банках скоротилися більш як удвічі (з 23 мільярдів до 8,5 мільярда доларів). Їх найнижчий рівень спостерігали у 2017—2018 роках. Відтоді валютні депозити населення у доларовому еквіваленті зросли й у червні 2021 року становили 9,7 мільярда доларів. Низькі ставки банків за депозитами в іноземній валюті через обмеженість можливостей їх інвестування стримують ставки за валютними депозитами, що робить їх менш привабливими для населення. Це підтверджує і Богдан Данилишин.

«За останні пів року ставки за банківськими депозитами лише зменшувалися. Вони перестали бути інструментом для отримання надприбутку, особливо в іноземній валюті, що пояснює ситуацію зі зменшенням портфеля строкових депозитів банків. Якщо розглядати саме наш банк, то ми спостерігаємо перетік коштів з одного кошика в інший — зі строкових депозитів на інші продукти нашого банку з поточним рахунком, які передбачають можливість вільного зняття та поповнення коштів», — зазначає Віталій Годун.

Найпопулярніші депозити в Укргазбанку — класичні строкові з виплатою відсотків наприкінці строку розміщення або щомісячно. Найбільше вкладів у гривнях розміщують на строк 6—9 місяців. Валютні депозити, з огляду на невисокі відсоткові ставки й коливання курсу, стали розміщувати на короші строки.

В Ощадбанку зазначають: депозитний портфель протягом останніх шести місяців зменшився. У національній валюті він збільшився, а в іноземних — скоротився. Така тенденція, переконані в банку, відповідає завданням установи: нарощувати вклади у гривнях та конт­рольовано скорочувати в іноземних валютах.

Найбільший попит мають вклади в національній валюті на строки 3, 6, 12 місяців. З огляду на низький рівень відсоткових ставок за депозитами в іноземних валютах такі вклади в Ощадбанку менш затребувані.

Робота на поліпшення

Що роблять банки для нарощування обсягів депозитів надалі?

«Передовсім працюємо над удосконаленням якості обслуговування та розробленням нових зручних сервісів обслуговування наших клієнтів. Не розкриватимемо всіх карт, але анонсуємо, що активно працюємо над можливістю оформлення депозитів онлайн, новими продуктами з розміщення коштів на поточних рахунках», — пояснюють в Укргазбанку.

В Ощадбанку зазначають, що використовують дієві інструменти, спрямовані на зростання обсягу депозитів. Насамперед це програма лояльності для вкладників, індивідуальна робота з клієнтами.

Звісно, депозити вже ніколи не стануть засобом заробляння грошей, як було в Україні ще кілька років тому. Але засобом зберігання коштів вони залишаються.

ПРЯМА МОВА

Кирило ШЕВЧЕНКО,

голова НБУ:

— Наш прогноз передбачає підвищення облікової ставки до 8,5% та утримання її на цьому рівні до ІІ кварталу 2022 року. Цього має бути достатньо для повернення інфляції до 5% у 2022 році. У разі реалізації додаткових проінфляційних ризиків ми готові й надалі застосовувати монетарні інструменти для повернення інфляції до 5%.