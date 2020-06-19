15 червня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опублікувало свій 29-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. У рейтингу за підсумками 1-го кварталу 2020 року взяли участь 56, за якими проводило моніторинг агентство. Всі чотири банки з державною часткою, як і раніше, входять до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків знову найуспішнішим виявився ПриватБанк.

Підсумки першого кварталу 2020 року вказують, що банківська система України продовжила традицію показового зростання. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за перший квартал 2020 року склав майже 15,974 млрд. грн., обсяг чистого процентного доходу перевищив 20,870 млрд. грн., а розмір чистого комісійного доходу — 10,789 млрд. грн. Якщо порівнювати з показниками першого кварталу 2019 року, то прибуток банків виріс в 1,23 раза, чистий процентний дохід — у 1,06 раза, чистий комісійний дохід майже залишився незмінним. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 26 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному портфелі), 10 банків показали збиток і в двох з 56-ти банків був від’ємний чистий процентний дохід.

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перший квартал 2020 року банк отримав чистий прибуток у сумі 1,036 млрд. грн.

Вже більше як півтора року до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, чистий прибуток банку за перший квартал 2020 року склав 4,539 млн. грн., а чистий процентний дохід — 58,125 млн. грн. Банк продовжує показувати стійку тенденцію зростання доходів. Станом на початок другого кварталу 2020 року, частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку становила 12,91%, що значно менше, ніж в середньому по банках, які брали участь в рейтингу.

Вже традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. За попередніми даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перший квартал 2020 року склав 72,823 млн. грн., а чистий комісійний дохід — 12,386 млн. грн. За перший квартал 2020 року Форвард Банк знизив рівень NPL на 32,91 п.п. до 7,59%. Станом на 01.04.2020 року, рівень NPL банку був в 3,37 раза нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які брали участь у рейтингу.

Всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють в роздрібному бізнесі, як і раніше, входять до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків знову найуспішнішим виявився ПриватБанк, який замкнув ТОП-5 банків з надійними депозитами. За 2019 рік прибуток банку склав 32,609 млрд. грн., а за перший квартал 2020 року — 10,429 млрд. грн. В свою чергу, чистий процентний дохід ПриватБанку за 2019 рік склав 19,667 млрд. грн., а за перший квартал 2020 року — 5,218 млрд. грн. Співвідношення між чистим комісійним доходом і чистим процентним доходом банку за підсумками першого кварталу 2020 року склало 83,14%. Діяльність банку залишалась прибутковою.

Також хороші результати показав Укргазбанк. Станом на 01.04.2020 року, частка NPL в кредитному портфелі банку становила 19,34%. Банк, за попередніми даними НБУ, завершив перший квартал 2020 року із прибутком 339,072 млрд. грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав більш скромні результати, але його діяльність також була прибутковою. Частка поганих кредитів в кредитному портфелі Ощадбанку на початок другого кварталу 2020 року становила 58,37%, а в Укрексімбанку — 59,38%. Обидва банки з державною часткою мають дуже високий потенціал для розвитку, проте зниження частки NPL в них загальмувалось, а Укрексімбанк, за підсумками першого кварталу, показав збиток 2,269 млрд. грн. Агентство нагадує, що за 2019 рік частка поганих кредитів в Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., а в Укрексімбанку — на 1,01 п.п., за перший квартал частка проблемних кредитів зросла в Ощадбанку та Укрексімбанку на 1,52% і 1,08% відповідно.

Незважаючи на значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке прогнозується на 2020 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію розвитку подій. Для цього є багато причин. Втім Агентство очікує погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання частки проблемних кредитів у банківських портфелях. Ризик буде стосуватися, насамперед, банків, які спеціалізуються на кредитуванні населення. Фізичні особи як позичальники дуже чутливі до зниження ділової активності і ВВП, а також рівня безробіття. Опублікований прогноз по темпах зниження ВВП від МВФ на рівні 8,2% та від Світового банку на рівні 3,5% вказує на те, що наші міжнародні партнери очікують на суттєве скорочення економічної активності в Україні, але відмінність прогнозів досить велика через невизначеність впливу карантину на економіку і український експорт.

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів в конкретні банки. Рейтинг розрахований на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціація рейтингової оцінки проведена щодо середніх значень числових чинників, які бралися до уваги при оцінці. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку, перевага надавалася квартальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, слід враховувати, що рейтинги розраховувалися за методикою, в яку вносилися зміни в лютому і травні 2017 року, також змінювався формат надання банками публічних даних через Web-сайт НБУ. Рейтинг розраховувався за даними 1-го кварталу 2020 року. Однак, якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку аж до 10 червня 2020 року включно, ці чинники враховувалися при оцінці.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«Стандарт-Рейтинг»

(Україна)