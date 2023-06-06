Нещодавно Кабінет Міністрів підвищив прогноз зростання вітчизняного ВВП 2023 року до 3,2%. «Урядовий кур’єр» аналізує, на чому ґрунтуються оптимістичні для важкого воєнного часу цифри.

І незначний відсоток тішить

Валовий внутрішній продукт — макроекономічний показник, що показує ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної належності використаних чинників виробництва. Тобто це вартість усіх товарів та послуг, що буде вироблено на території України 2023 року.

Торік ВВП України стрімко впав. Це зумовлено початком воєнної агресії рф, тимчасовим або повним припиненням роботи більшості бізнесів на території України та окупацією частини наших територій. Нормальній стабільній роботі бізнесу перешкоджали проблеми з електроенергією, постійні обстріли та необхідність призупинення робочих процесів під час повітряних тривог. Окремими проблемами стали інфляція та зміна структури попиту: певним бізнесам стало важко вести діяльність в умовах зменшення попиту та збільшення собівартості товарів або послуг.

«З огляду на все це прогнозований відсоток зростання ВВП був невеликим. Однак варто брати до уваги й інші чинники, що дають нам змогу робити висновки про вище за очікуване зростання ВВП 2023 року. 90% бізнесу, що змушений був призупинити роботу з початком війни, відновлено. Щоб підприємства, які працювали на тимчасово окупованих територіях, продовжували діяльність, уряд запровадив ініціативи, завдяки яким майже 19 тисяч фірм та компаній вдалося перереєструвати й перевезти», — зазначає голова правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Максим Тютюнников.

Експерт нагадує, що уряд запровадив програми, які заохочують розвиток малого та середнього бізнесу. Зокрема, «Доступні кредити 5—7—9%». Це частково компенсує кредитні ставки на користь бізнесу. Також є змога переходу на двовідсоткову систему оподаткування для великих компаній.

Додамо, що торік в Україні було зареєстровано 203 тисячі ФОП та 33,4 тисячі компаній. Ці рекордні цифри стали можливими завдяки стимуляційній політиці уряду та зменшенню бюрократичних процедур під час реєстрації бізнесу.

Цього року очікуємо зменшення темпів інфляції й підвищення купівельної спроможності громадян. Це безумовно стимулюватиме пропозицію товарів та послуг на ринку, отже і зростання ВВП.

Із цим погоджується Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm. Він зазначає, що ціни зростають не так швидко, як було закладено у прогнозах на 2023 рік.

«На початку року НБУ очікував інфляцію 21%, а нині вже цей показник становить 14,8%. Останнє корегування прогнозу від Мінекономіки — з 28% до 24%. Є дефлятор ВВП, який корегує показник його реального зростання (номінальний ВВП мінус інфляція). Закордонна допомога для фінансування соцвиплат і держсектору надходить у стабільних обсягах. Тож держсектор покаже 2023 року знову зростання ВВП. Проте у приватному секторі економіки зростання наближатиметься до 0%», — зауважує він.

Про справляння податків

ДПС інформує, що загальні податкові надходження до держбюджету зросли торік на 2%. З’ясуємо, завдяки чому це стало можливим і яких показників очікувати цього року.

Бізнес торік продемонстрував неймовірну стійкість і адаптивність. Значну роль відіграла політика уряду для його розвитку, адже було запроваджено ефективні програми, якими активно користуються українці, що мають або створюють власну справу.

«Не менш важливо, що з початком війни український бізнес платив податки, адже саме за рахунок них (а також внутрішніх запозичень) фінансують українську армію. Навіть підприємці на тимчасово окупованих територіях платять податки. Зокрема з початку війни і до червня 2022 року 2,3 мільйона платників, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій або тимчасово окупованих, сплатили податків, зборів та платежів на суму 278,1 мільярда гривень (Харківська, Херсонська, Запорізька області)», — зазначає Максим Тютюнников.

Щодо прогнозу на 2023-й, то, оскільки частину податків уже було сплачено наперед, з одного боку, надходження до бюджету можуть бути меншими, а з іншого, з 1 липня може бути скасовано частину податкових пільг.

Зокрема: можливість для ФОП і юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку обсягом 2% суми доходу; можливість для ФОП — платників єдиного податку I і II груп не сплачувати єдиний податок.

В уряді вважають, що такі зміни дадуть змогу додатково залучити до бюджету 2023 року приблизно 8 мільярдів гривень. Це справді можливо, адже бізнес розвивається в кількісних та якісних показниках, тож податків буде сплачено більше.

Лідери — торгівля й ІТ-бізнес

Які галузі економіки даватимуть найбільше зростання ВВП та відповідне збільшення обсягів справляння податків і чому?

З огляду на поступову деокупацію та налагодження ситуації в енергетичній галузі варто очікувати, що переробна, добувна промисловість та сільське господарство істотно зростатимуть, що позначиться на ВВП.

«Коли йдеться про сплату податків, то оптова й роздрібна торгівля завжди були й будуть однією з категорій-лідерів. Торгівля даватиме дедалі більше податкових надходжень, оскільки попит населення зростає. Варто відзначити стабільність ІТ-сектору, на якому війна позначилася неістотно, тому він активно розвивається», — зазначають в Асоціації представників малого та середнього бізнесу.

Проте Іван Нікітченко впевнений, що цього року істотного зростання не буде. На його думку, трохи підросте в цьому сенсі державний сектор економіки, а інші галузі (будівництво чи торгівля) перебуватимуть у межах зростання або падіння на 5%. Звісно, на тлі двозначних цифр падіння обсягів виробництва в окремих галузях торік (будівництво — на 68% та переробна промисловість — на 43%) означатиме відносну стабілізацію.

Роль міжнародної допомоги

Як впливатиме на зростання ВВП міжнародна економічна та військова допомога? Чи стане вона більшою 2023 року?

Україна отримує велику міжнародну економічну та військову допомогу, що підтримує вітчизняну економіку. Уряд має змогу проводити стимуляційну (за охочувальну) політику щодо розвитку бізнесу та збільшення ВВП.

«Військова допомога безпосереднього впливу на зростання ВВП, на відміну від економічної, не має. 2023 року очікуємо отримання допомоги від країн «Великої сімки», США, МВФ. Зокрема, з МВФ були переговори про отримання щомісячної допомоги. За потреби український уряд може звернутися до інших міжнародних кредиторів, наприклад Світового банку», — каже Максим Тютюнников. Утім, нині важко передбачити, якою загалом буде допомога від іноземних партнерів 2023 року.