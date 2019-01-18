Попри значні зовнішні та внутрішні виклики, які стоять перед Україною, НБУ сподівається, що його програму розвитку на 2019 рік буде виконано

Цьогоріч Нацбанк спрямовуватиме діяльність на створення сприятливого середовища для розвитку фінансової екосистеми — від банків до бізнесу, від споживачів фінпослуг до тих, хто позбавлений доступу до них.

Саме це стало головною думкою оприлюдненої днями програми дій головного фінансового регулятора країни на 2019 рік.

Нагадаємо, що цей документ — дорожня карта реалізації середньострокової стратегії центрального банку цьогоріч.

Програму дій голова правління Національного банку України Яків Смолій презентував перед численними представниками бізнесу та клієнтів регулятора.

«Національний банк — учасник фінансової екосистеми, і його здатність втілювати стратегічні цілі в багатьох ситуаціях прямо залежить і від дій інших її учасників. Національний банк відкритий до конструктивної співпраці з усіма стейкхолдерами — його клієнтами й закликає разом працювати над розвитком економіки і фінансової системи України. Звісно, пройти шлях до стійкої економіки й розвиненої та стабільної фінансової системи ми не можемо самотужки — це потребує спільної роботи Національного банку і вас — банків, бізнесу, державних органів, експертної спільноти та медіа», — заявив керівник регулятора.

У Програмі дій на 2019 рік зазначено, що важлива передумова досягнення стратегічних цілей Національного банку — відсутність істотних шоків у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Реалізація окреслених ризиків може поставити під загрозу спроможність Національного банку втілити заплановану програму дій.

У документі зазначено, що такі ризики залежать від стану глобальної економіки, розгортання протекціоністських настроїв у світі, динаміки цін на сировинні товари й апетитів інвесторів до країн, що розвиваються. А посилення зовнішньої воєнної агресії може поставити під загрозу не лише потенційні досягнення, а й здобутки минулих років.

Тим часом до потенційних ризиків Національний банк зарахував послаблення інтересу до країн, що розвиваються, і відтік капіталу з цих країн, а також посилення трудової міграції українців.

«Негативним ефектом таких протистоянь може бути надлишок пропозиції сировинних товарів в окремих регіонах світу з відповідним тиском на ціни в бік зниження. У такому разі, а також у разі погіршення доступу до окремих ринків збуту валютні надходження від експорту можуть скорочуватися. Це може позначитися на динаміці обмінного курсу гривні й відповідно інфляції», — йдеться в оприлюдненому документі.

Проте одним з найвагоміших внутрішніх ризиків у фінансовому секторі й усій економіці країни регулятор вважає міграцію українського населення в інші держави, насамперед ЄС.

«Відплив робочої сили підвищує диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці з подальшим зростанням заробітних плат та локальним дефіцитом кваліфікованих працівників, що стримує потенційне економічне зростання, а також чинить тиск на рівень цін в економіці. Оголошені плани щодо пом’якшення умов працевлаштування іноземних громадян у Чехії та Німеччині збільшують вагомість цього ризику для економіки України», — йдеться у Програмі дій головного фінансового регулятора країни на 2019 рік.

Проте саме цей документ покликаний нівелювати всі негативні моменти та виклики, які стоять перед економікою країни.

На думку Якова Смолія, ефект від чинності програми, безумовно, буде: планують, що річна інфляція становитиме не більш як 5% у середньостроковій перспективі. А все це дає добрі передумови до зниження вартості кредитних ресурсів.

До інших передумов стабільної роботи фінансової системи України, попри вказані значні ризики, незалежні експерти зараховують насамперед тісну співпрацю МВФ з нашою державою у 2019 році, коли ця поважна інституція має надати чергові транші кредиту. А таке рішення МВФ вмикає зелене світло для масового інвестування іноземними партнерами українських підприємств і компаній, створення робочих місць, збільшення заробітних плат тощо.

Попри те що наша країна повинна в 2019 році розрахуватися із кредитами міжнародних донорів, усе це надихає на плідний розвиток економіки. Останнім часом відчутно зростають міжнародні резерви Нацбанку. Значно зміцнюється національна валюта гривня. Тому підстав для того, що завдання програми дій головного фінансового регулятора країни на 2019 рік буде виконано, дуже багато.