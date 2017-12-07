4 грудня 2017 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опублікувало свій 19-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. Генеральним інформаційним партнером рейтингу стало ІА «Інтерфакс-Україна».

Перше і друге місця — за минулими переможцями

Усі чотири великих банки за участю держави у капіталі, які раніше входили до групи з найвищим рейтингом надійності депозитів, так само демонструють гарні показники. Укргазбанк обійняв восьму позицію, ПриватБанк — дев’яту, а Ощадбанк з Укрексімбанком замкнули першу дюжину найбільш надійних банків. Свої позиції в рейтингу поліпшили ПриватБанк та Укрексімбанк. Український уряд, як і раніше, проявляв себе надійним партнером стосовно банків за участю держави в капіталі. Протягом 2016—2017 рр. ці фінансові установи було вчасно докапіталізовано, в них відкрили доступ до державної клієнтури і вони відчували інерційний приплив консервативних клієнтів, які все ще побоювалися кризи в банківському секторі.

Як і за підсумками першого півріччя 2017 року, першу позицію в рейтингу зайняв Райффайзен Банк Аваль. Якщо у першому півріччі він показав чистий прибуток у сумі 2,738 млрд грн, то за дев’ять місяців 2017 року цей показник становив 4,032 млрд грн. Кредити і заборгованість клієнтів цієї фінустанови на 01.10.2017 року вже перевищували 35,9 млрд грн, а активи — 62,6 млрд грн.

Як і за підсумками першого півріччя 2017 року, другу позицію в групі рейтингу з найвищою з можливих оцінок посів Альфа-Банк Україна. Відповідно до публічного квартального звіту ця фінустанова завершила дев’ять місяців 2017 року з прибутком 23,745 млн грн. Також банк за дев’ять місяців 2017-го забезпечив приріст власного капіталу на 0,73% і зростання статутного капіталу на 62,06%. Процес збільшення фінансовою установою статутного капіталу було завершено в січні 2017 року — на 4,7 млрд грн. Це підтверджує наявність дуже високого рівня зовнішньої підтримки його акціонерів. 16 листопада 2017 року Альфа-Банк Україна оголосив про те, що до складу його акціонерів увійшов з часткою 9,9% міжнародний інвестиційний фонд MSP Stiftung. У перспективі частка цієї інституції може вирости до 24,9%. Також очікується, що за підсумками угоди головою наглядової ради українського банку буде призначено авторитетного австрійського банкіра Мартіна Шведлера. Таким чином, Альфа-Банк Україна не тільки поліпшив склад акціонерів, а й посилить свою управлінську команду.

Хто розвиває технології, той і на коні

Третє місце в Рейтингу надійності банківських депозитів посів ТАСКОМБАНК. Активна позиція цієї фінустанови в розвитку бізнес-напрямків, нових технологій у платіжних сервісах і придбання активів позитивно позначилася на показниках її роботи. За дев’ять місяців 2017 року ТАСКОМБАНК збільшив статутний капітал на 97,4% (до 608 млн грн). За інформацією НБУ, прибуток банку за дев’ять місяців нинішнього року становив 42,49 млн грн. Поза тим, за ці самі дев’ять місяців ТАСКОМБАНК зміг наростити чистий відсотковий дохід на 470,5%. Це найкращий результат серед усіх 60 банків, що беруть участь в рейтингу. За дев’ять місяців 2017 року дохід фінустанови перевищив позначку 1,3 млрд грн. Позитивна динаміка прибутку, ключових статей доходів і впевнені дії акціонера та топ-менеджменту ТАСКОМБАНКу дали йому можливість поліпшити його позиції і потрапити в ТОП-3 у загальному рейтингу депозитів. На думку агентства, саме цей банк можна вважати однією з найнадійніших фінустанов з українським капіталом.

Поліпшив свої позиції в ТОП-10 і Банк Форвард. За дев’ять місяців 2017 року фінансова установа показала приріст статутного капіталу, на 91,08% — до 540,752 млн грн. Банк підтримував хороший рівень адекватності капіталу, і майже весь його кредитний портфель було сформовано за рахунок кредитів фізичним особам. Це давало можливість підтримувати якість кредитного портфеля банку на високому рівні. За інформацією НБУ на 01.10.2017, частка «поганих» кредитів у кредитному портфелі фінансової установи становила менш як 16%, у той час як у середньому в банківській системі цей показник був на рівні близько 40%.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» (Україна)