Уряд, як і обіцяв, розширив державну програму доступних іпотечних кредитів «єОселя». Із 1 серпня цього року подавати через застосунок «Дія» заявки на отримання пільгового кредиту на купівлю житла, крім представників критично важливих для держави професій, яких із жовтня 2022 року кредитують під 3% річних (військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів, науковців), зможуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи й ті, хто не має власного житла. Ці громадяни зможуть отримати такий кредит під 7% річних.

Програма «єОселя» охоплює географію майже всієї України, крім тимчасово окупованих територій та зон ведення бойових дій.

Масштабувати перспективне

Президент Володимир Зеленський, з ініціативи якого запрацювала програма «єОселя», завжди наголошує на важливості подальшого масштабування перспективної програми, зауважуючи, що одна із ключових її цілей — розширення можливостей громадян придбати власне доступне житло та активізація ринку будівництва держави в контексті повоєнного відновлення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на минулому засіданні уряду, під час якого й схвалили рішення про розширення програми «єОселя», заявив: «Один з елементів відновлення економіки країни — інтенсифікація іпотечного кредитування. Зміна умов програми дасть змогу істотно пожвавити видачу іпотеки. Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз».

Коментуючи впровадження другого етапу програми «єОселя», перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко уточнила, що незабаром подати заявку на участь у програмі зможуть: ветерани війни та члени їхніх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць; ВПО; громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менш ніж 52,5 квадратного метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 квадратний метр — на кожного наступного члена сім’ї, за винятком житла на тимчасово окупованих територіях.

Умови кредитування: фіксована річна ставка у гривнях — 7%; перший внесок — від 20%; термін кредитування — до 20 років.

За даними Мінекономіки, придбати квартиру можна в будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору. Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише в забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми (банки-партнери «єОселі»: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, «Глобус банк» та Sky Bank, ще деякі долучаться незабаром). У межах програми «єОселя» допускається кредитування тільки за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, уже під час оформлення кредиту. Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників «єОселі» під час купівлі квартири на первинному ринку в об’єктах, що будуються.

Урядове рішення також збільшило перелік територій, на які розповсюджується програма. Тож вона буде доступна на тих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії.

Важливий нюанс

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна поінформувала про вирішення важливого питання. А саме про те, що збережено право на пільгову іпотеку під 3% річних для військовослужбовців, які під час захисту Батьківщини зазнали поранення, контузії, каліцтва і як наслідок стали особами з інвалідністю І—ІІ груп, звільнені з військової служби чи втратили відповідний статус або звання.

«Раніше в разі звільнення за станом здоров’я і зміни статусу право на пільгову іпотеку під 3% втрачалося. І військовослужбовці, які придбали житло на умовах пільгової іпотеки, повинні були сплачувати кредит за житло не під 3%, а вже під 7% річних. Тепер вони зможуть зберегти своє право на доступне іпотечне кредитування і надалі сплачувати іпотеку під 3% річних», — цитує слова Юлії Лапутіної пресслужба міністерства.

Мінветеранів працює над упровадженням програми компенсації пільгової іпотеки для ветеранів війни, які боронять Україну. Ідеться про державну підтримку у вигляді компенсації 7% річних. Ветеран війни в межах програми сплачуватиме тіло кредиту.

Про новий імпульс та популярність

Програма «єОселя» продовжує роботу завдяки залученню додаткових коштів на відкритому фінансовому ринку. Таке залучення для активізації проєкту у травні цього року уряд дозволив приватному акціонерному товариству «Українська фінансова житлова компанія», що спільно з Мінекономіки та Мінцифри реалізує програму «єОселя».

Тоді перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що фінансуванню компанії «Укрфінжитло» потрібен новий імпульс, оскільки програма «єОселя» виявилася дуже популярною серед громадян, про що свідчив високий попит на пільгові кредити під 3% річних. І саме тому уряд працює над продовженням роботи програми та збільшенням кількості її учасників, розраховує на залучення коштів міжнародних організацій та планує зробити програму постійно діючою.

За даними Мінекономіки, уже видано майже 1700 таких кредитів на суму понад 2,3 мільярда гривень. Укрфінжитло інформує, що станом на 28 червня цього року найбільше кредитів під 3% річних отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці — понад 1259. Таку саму іпотеку погодили 151 педагогу, 149 медикам, 25 науковцям. Загалом понад 42,5 тисячі осіб подали понад 136,1 тисячі заявок на отримання такої іпотеки (одна особа може подати одночасно кілька заявок у різні банки). Майже 46 тисяч заявок отримали попереднє позитивне рішення.

Укрфінжитло повідомляє, що лідером за кількістю придбаного житла завдяки іпотеці стали Київ та Київська область. Великий попит серед позичальників мають Волинська, Рівненська, Вінницька та Чернігівська області.