Того дня в Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці було людно. На регіональний форум «Любов до книги нас єднає» зібралися численні шанувальники друкованого слова не лише Сум, а й майже десятка об’єднаних територіальних громад краю: Садівської, Степанівської, Миколаївської, Бездрицької, Ворожбянської, Буринської та інших. Адже читання — улюблене заняття тисяч, з-поміж яких студенти й учні, освітяни і представники творчої інтелігенції, селяни і городяни, не кажу про бібліотекарів, які завжди були і залишаються єднальною ланкою між письменниками й читачами. І цілком закономірно, що з початком російської агресії книжка стала не тільки джерелом знань, а й духовною зброєю, завдяки якій виборюється перемога.

На цьому наголосила в.о. директора Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки Валентина Кальченко, виокремивши важливе значення форуму у прикордонній області, яка завжди була і залишається північно-східним форпостом України. Попри обмеження та складнощі воєнного стану, тут вирує повноцінне духовне життя і насамперед письменницько-видавниче та бібліотечно-читацьке.

Увагу до поважного зібрання виявили заступник голови Сумської обласної ради Микита Баня, представники Сумської ОДА, міського депутатського корпусу, громадських організацій, інших поважних інституцій, які завітали на форум та виступили перед його учасниками.

Вони акцентували не тільки на художній, а й на інших видах літератури: краєзнавчій, науковій, історичній, мистецтвознавчій. Кожна з них корисна, цікава і потрібна.

Працюють письменники…

Сумщина належить до областей, де особливо щедро вруняться письменницькі таланти. На підтвердження досить назвати такі імена: Іван Багряний, Олександр Олесь, Пантелеймон Куліш, Павло Грабовський, Остап Вишня, Борис Антоненко-Давидович, Микола Хвильовий. Нині у краї успішно працює Сумська обласна організація Національної спілки письменників України, до складу якої входять поети, прозаїки, гумористи, перекладачі. Заснована у червні 1985 року, вона давно плідно співпрацює з обласною владою, за фінансового сприяння якої з початку 1990-х щорічно виходять альманах «Слобожанщина», нові книжки спілчан.

Нині у видавництві «Мрія» готують 27-й випуск «Слобожанщини». В альманаху зібрано твори, написані впродовж останнього року, під час та після окупації області російськими військами, а також нові твори письменників — цьогорічних ювілярів. Це повідомив директор видавництва Володимир Лобов.

На форумі бібліотечні працівники, з якими в письменників давня і міцна дружба, представили десятки видань сумських авторів. Серед них голова Сумської обласної організації НСПУ Сергій П’ятаченко, власний кореспондент «Урядового кур’єра» Олександр Вертіль, Анна Коршунова та інші. Долучилися численні літератори-аматори, творчі об’єднання, студії, які представили власну книжкову продукцію.

…і видавці

У форумі взяли активну участь місцеві видавництва, які приємно вразили тематичним розмаїттям, високоякісним поліграфічним оформленням, актуальністю і корисністю представлених видань.

Як розповів директор видавництва «Університетська книга» Євген Терещенко, впродовж кількох останніх років світ побачили кілька непересічних видань, з-поміж яких у серії «Велика спадщина. Сумщина» томи «Поезія» та «Проза», в межах проєкту «Імена України» — «100 митців» та інші. І нині у видавничому портфелі є перспективні рукописи. Так само, як і у видавництвах «Триторія», «Корпункт», Сумського державного університету, інших, які пропонують читачам різногалузеву літературу.

Були книжкові подарунки бібліотеці від видавництв-учасників і окремих авторів: доктора мистецтвознавства професора Сумського педагогічного університету ім. А. Макаренка Ольги Зав’ялової, науковців та краєзнавців Олександра Говоруна, Валерія Власенка, Юрія П’ятаченка.

Від обласного до всеукраїнського статусу.

Господарі форуму та їхні колеги з обласної дитячої та публічної бібліотек презентували власну видавничу діяльність, представивши методично-бібліографічну продукцію: дайджести, календарі, путівники, покажчики, календарі тощо. Зі своїх фондів Сумська ОУНБ запропонувала для огляду цінні та рідкісні видання, примірники сучасних форматів з доповненою реальністю та шрифтом Брайля. Для гостей і учасників було облаштовано окремі тематичні локації з письменниками та видавцями.

Як підсумувала роботу Валентина Кальченко, книжковий форум уже став історією, але попереду нові зустрічі. І є підстави вважати, що із часом захід набуде вищого статусу, адже книжка не лише єднає, а й стає зброєю, додає сил і снаги в боротьбі з ворогом, стає міцною духовною опорою у повсякденні.

Світлана АНТОНОВА

для «Урядового кур’єра»