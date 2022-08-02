Протягом наступних трьох місяців кожен, хто бажає підтримати Збройні сили України в боротьбі з російськими окупантами, може долучитися до благодійної акції Національного банку «Смілива гривня». З 1 серпня по 31 жовтня 2022 року всім охочим зробити внесок у перемогу нашої держави достатньо принести монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень або банкноти у найближче відділення одного з банків-партнерів акції та переказати кошти на спеціальний рахунок Нацбанку. Довідатися про пункти мобілізації таких коштів у відділеннях уповноважених банків — Ощадбанку та ПУМБ, а також детальні умови участі в акції можна на сайті «Смілива гривня».

«Уже п’ять місяців Україна мужньо протистоїть ворогу. До наближення перемоги долучається кожен із нас — хтось на фронті зі зброєю в руках, хтось у тилу, допомагаючи нашим воїнам. Акція «Смілива гривня» — це добра нагода зробити посильний внесок у перемогу, навіть, якщо він становитиме лише 10 копійок. Суму зібраних коштів ми відправимо на фронт», — прокоментував заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Війна триває, і підтримка для Збройних сил зараз потрібна, як і в перші дні війни. Завдання кожного — продовжувати працювати, боротися на своїх фронтах та підсилювати українську армію. За даними Нацбанку, нині в обігу перебуває понад 14 мільярдів монет на суму понад 5 мільярдів гривень і значна кількість розмінних монет, зокрема номіналом 10 копійок (28,5% загальної кількості монет в обігу) та 50 копійок (9,3% загальної кількості). Часто громадяни не використовують їх для готівкових розрахунків, вони просто лежать у скарбничках чи кишенях. А ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

До слова, 5 мільярдів гривень — це приблизно 70 сучасних безпілотників Bayraktar, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 150 машин бойової піхоти.

На сайті «Смілива гривня» є важлива інформація для тих, хто має такі монети, що перестали бути засобом платежу (номіналом 1, 2, 5, 25 копійок) та лежать непотрібним баластом. Такі монети можна спочатку обміняти у відділеннях уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ — список відділень, які приймають такі монети, треба уточнити в банку) і потім переказати для ЗСУ.

«Ощадбанк без вагань долучився до ініціативи НБУ із проведення благодійної акції «Смілива гривня» на підтримку Збройних сил України. Ми маємо досвід проведення подібних масштабних заходів, як-от торішня акція «Монетки дітям», коли школярі приносили до наших відділень монети номіналом 25 копійок для допомоги онкохворим дітям. Назва цьогорічної акції «Смілива гривня» дуже символічна. Сміливість стала для України й українців тією рисою, що наближає нашу перемогу у війні, і справа кожного — зробити все для цього. Кожен внесок важливий», — цитує слова заступника голови правління АТ «Ощадбанк» Антона Тютюна пресслужба НБУ.

«ПУМБ долучився до акції «Смілива гривня», бо сміливість допомагає нам вистояти в цій війні. З 1 серпня монети стають ще однією нашою спільною зброєю. Чекаємо на всіх охочих здати монети на потреби українських військових у відділеннях банку у всій країні. Актуальну карту відділень, які працюють, можна подивитися на нашому сайті. Невелику кількість монет можна розмістити у благодійній скриньці, інкасацію скриньки проводитимуть у міру її наповнення протягом дня. Велику суму в монетах можна перерахувати без комісії через касу банку для подальшого її перерахування на спецрахунок НБУ. Ми разом — надійний тил для наших воїнів», — каже директор департаменту інкасації та грошового обігу ПУМБ Андрій Бодян.

У Нацбанку звертають увагу, що зібрати монети і принести їх до відділень АТ «Ощадбанк» та АТ «ПУМБ» можна не лише в Києві, а й майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, з огляду на безпечні умови роботи. Можна організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах. Можна розказувати друзям про акцію в соціальних мережах. Адже об’єднані зусилля українців здатні творити дива й допомагати українській армії долати ворога. Тож НБУ закликає сміливо здавати монети в банки, а він разом з партнерами передасть таку сміливість українським воїнам.

У Нацбанку наголошують, що мобілізація коштів для підтримки Збройних сил — один із пріоритетних напрямів у роботі установи з початку війни. 24 лютого НБУ відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для допомоги українським захисникам. Кошти на нього надходять від громадян і підприємств України та міжнародної спільноти. За п’ять місяців від початку повномасштабної війни на цей рахунок перераховано понад 20 мільярдів гривень.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»