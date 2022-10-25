Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Німеччині розповів про перспективи, які відкриє для європейського бізнесу план відновлення нашої країни

Під час V Українсько-німецького економічного форуму в Берліні очільник українського уряду зосередився зокрема на п’яти перспективних напрямах взаємовигідного співробітництва.

«Військово-промисловий комплекс. Енергетика. Цифрові технології. Аграрний сектор. Green Deal», — перерахував напрями Денис Шмигаль і уточнив, що Україна націлена створити високотехнологічний військово-промисловий комплекс зокрема завдяки європейським і світовим військовим технологіям, залученню інвестицій в конструкторські розробки та побудову військових виробництв (мілітарні технології рухатимуть уперед інновації, оборонний кластер стимулюватиме розвиток супутніх галузей). Що Україна має значний потенціал для постачання чистої енергії і в майбутньому буде надійним її постачальником для Європи, адже до війни приблизно 70% електроенергії виробляла за рахунок атомної, гідро- та відновлюваної генерації.

«Уже маємо потенціал експорту електроенергії на рівні до 2,5 ГВт у найближчий рік та до 6 ГВт у найближчі кілька років. Посідаємо друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу. Українські газосховища, найбільші в Європі, слугуватимуть своєрідним газовим сейфом для європейських компаній», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль додав, що Україна — один з лідерів інфраструктури відкритих даних, вона має величезний потенціал для побудови розвиненої цифрової економіки, а в перспективі — для перетворення на цифровий хаб азіатського та європейського магістрального інтернет-трафіку. Що також має аграрний сектор з його інвестиційним потенціалом — щонайменше 34 мільярди доларів. Що Україна бачить себе кліматично модернізованою державою, планує структурно перебудувати економіку на основі чистих, низьковуглецевих та енергоефективних технологій, і європейські інвестиції в чисте українське виробництво — крок до реалізації зеленого переходу.

Рух уперед

Прем’єр підкреслив, що Україна може допомогти Європі стати самодостатньою в усіх сферах, а відновлення України стане бустером для економіки Європи.

«Оцінка ресурсів, потрібних для відбудови нашої держави, наближається до 750 мільярдів доларів. План відновлення України — це не про те, як повернути все назад. А про те, як спільно рухатися вперед у різних сферах. Україна може стати майданчиком ніаршорингу — розміщення європейського виробництва поряд з ринком збуту. Для цього маємо кваліфікованих спеціалістів, розвинену логістику, потужну енергетику, природні ресурси», — акцентував він.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій і, попри війну, зменшує втручання держави в економіку.

«Працюємо над мінімізацією воєнних ризиків для інвесторів. Зокрема, вже налагоджено співпрацю з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA). MIGA має успішні кейси у країнах, де були терористичні дії. Агентство надало Україні 30 мільйонів доларів на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій. Нарощуватимемо цю роботу з усіма страховими агентствами Європи та світу.

Для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Уряд подав зміни до закону про так званих інвестнянь, що розширює коло потенційних інвесторів. Преференції, які стосувалися проєктів понад 20 мільйонів євро, тепер розповсюджуватимуться на проєкти понад 12 мільйонів євро. Розширимо і сфери реалізації відповідних проєктів. Загалом Україна сформувала широке інвестиційне меню — понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 мільярдів доларів», — зазначив Прем’єр.

Всебічна підтримка партнерів

Денис Шмигаль подякував федеральному уряду, особисто канцлеру Олафу Шольцу за весь спектр допомоги, який надає Україні Німеччина, — військову, фінансову, соціальну, гуманітарну.

«Наданий Німеччиною зенітно-ракетний комплекс IRIS-T допомагає надзвичайно ефективно закривати небо над Україною. Захищаємо наш повітряний простір завдяки сучасному озброєнню. Система IRIS-T знищує дев’ять із десяти ракет, фактично рятує життя українців, вражаючи мішень. Це найвищий показник, який є в того озброєння, яке ми бачили та яким користувалися», — цитує його слова Укрінформ.

Прем’єр зауважив, що за останні два тижні росія випустила по Україні понад 300 ракет та дронів, які цілеспрямовано руйнують енергетичну, теплову та водопостачальну інфраструктуру.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина якнайшвидше поставить Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.

Він запевнив, що Німеччина разом з партнерами підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, акцентувавши: «Це стосується і часу війни, а також відбудови. Ви можете покластися на Німеччину, на ЄС та інших друзів у світі».

Про те, що Німеччина тісно працює з урядом України, аби її допомога з відбудовою мала найбільш тривалий ефект, говорила міністр з питань економічного співробітництва Свенья Шульце.

За її словами, Україна вирішує, як має відбуватися допомога, а Німеччина допомагає та організовує. Ідеться про нагальні потреби України з тим, щоб дати людям житло, перезимувати, про ремонт водної та енергетичної інфраструктур, постачання генераторів.