У березні до держбюджету надійшло 5 мільярдів гривень понад план

За оперативними даними Державної казначейської служби, в березні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,8 мільярда гривень, розпис виконано на 105,7% (+5,1 мільярда гривень).

За платежами, справляння яких контролює Державна податкова служба, надходження становили 57,7 мільярда гривень, або 105,4% розпису березня (+3,0 мільярда гривень), зокрема: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — 10,7 мільярда гривень; податок на прибуток підприємств — 24,7 мільярда; рентна плата за користування надрами — 3,2 мільярда; акцизний податок із вироблених в Україні товарів — 4,5 мільярда; податок на додану вартість — 12,9 мільярда гривень (зібрано 25 мільярдів, відшкодовано 12,1 мільярда).

Надходження податку на прибуток підприємств перевищили планові за підсумками березня (+1,4 мільярда гривень) і першого кварталу загалом (+1,6 мільярда гривень).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 34,4 мільярда гривень, або 108,6% розпису березня (+2,7 мільярда гривень). Із загальної суми надходжень 31,8 мільярда гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2,5 мільярда — ввізного мита.

Загалом до загального фонду державного бюджету за перший квартал 2021 року надійшло 219,7 мільярда гривень, або 104,7% розпису звітного періоду (+9,9 мільярда гривень). За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 128,7 мільярда гривень, розпис на перший квартал виконано на 106,2% (+7,6 мільярда гривень), Державна митна служба — 83,4 мільярда гривень, виконання 103,7% (+3 мільярди гривень), повідомляє Міністерство фінансів.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в першому кварталі 2021 року становили 76,6 мільярда гривень, що на 0,8 мільярда гривень перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. Із цієї суми 27 мільярдів гривень надійшло в березні (+ 0,6 мільярда гривень очікуваних).

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень — березень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 253,8 мільярда гривень, або 91,7% розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювали у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень — березень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом 24,4 мільярда гривень, зокрема загальний фонд — з дефіцитом у сумі 33,6 мільярда гривень, розпис загального фонду звітного періоду — 66,8 мільярда гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — березень 2021 року становили 118,7 мільярда гривень, або 73,8 % запланованих на цей період.

Загалом державні внутрішні запозичення за січень — березень 2021 року становили 118,7 мільярда гривень (117,3% плану), зокрема за рахунок випуску облігацій внутрішніх державних позик в іноземній валюті — 27 мільярдів гривень (886,3 мільйона доларів та 70,5 мільйона євро).

Із зовнішніх джерел за січень — березень 2021 року коштів не надходило.

Платежі з погашення державного боргу за січень — березень 2021 року становили 106,9 мільярда (99,3% плану), платежі з обслуговування — 37,4 мільярда гривень (96,8% плану).

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