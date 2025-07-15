10—11 липня в Римі пройшла Конференція з питань відновлення України (URC-2025) — масштабний міжнародний захід, який став важливим кроком у формуванні політики з відновлення, трансформації та довгострокового розвитку України.

«URC-2025 стала платформою для презентації конкретних підсумків відновлення, ефективного управління інвестиціями, запровадження нових інструментів державно-приватного партнерства та зміцнення довіри до України як надійного партнера. Ми отримали чіткий посил від друзів та партнерів України, вони готові інвестувати в наше відновлення. Доказом цього стала ініціатива створення коаліції відновлення, Європейського флагманського фонду для відбудови України, а також підписання конкретних угод, меморандумів та спільних заяв на загальну суму понад 3,5 мільярда євро», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Міністерство розвитку громад та територій підписало п’ять угод на суму, еквівалентну понад 370 мільйонів євро: Рамкову угоду про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 млн євро (фінансування буде спрямовано на компенсації у вигляді житлових сертифікатів у межах програми «єВідновлення», проєкт «НОМЕ: Компенсація за знищене житло»); грантову угоду між урядом України та урядом Італійської Республіки на 32,5 млн євро на Програму «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону»; грантову угоду між урядом України та урядом Італійської Республіки на 6 млн євро на Програму «Відновлення та реконструкція зрошувальних систем Одещини»; фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком на 134 млн євро на проєкт «Відновлення транспортних мереж» (ідеться про відновлення критичної транспортної інфраструктури: доріг, мостів, логістичних вузлів у регіонах із підвищеним навантаженням на сполучення, зокрема про маршрути, які забезпечують доступ до медичних, гуманітарних та адміністративних послуг у громадах України); Лист про зміни №3 до угоди про надання гранта між Україною та МБРР та МАР на 116 млн дол. США (проєкт RePower про реалізацію нових проєктів з відновлення електро- та теплопостачання соціальної та критичної інфраструктури у семи містах — Миколаєві, Кривому Розі, Кременчуці, Славуті, Харкові, Чернігові, Сумах, що зазнали руйнувань через воєнну агресію росії).

Також було підписано шість меморандумів на суму майже 379,3 мільйона євро: з Бельгійським агентством з розвитку Enabel та його Представництвом в Україні (про передачу бельгійською стороною Україні 212 генераторів школам, дитячим садкам і комунальним підприємствам, 40 мобільних та 14 модульних котелень комунальним підприємствам Київської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Сумської областей; загальну суму міжнародної технічної допомоги Україні від бельгійської сторони передбачено обсягом 150 мільйонів євро); між Мінрозвитку, МОН та МЗС Швейцарії, представленим Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва, щодо впровадження Швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE) — Фаза 2 на суму майже 20 мільйонів євро (йдеться про реформування управління освітою на місцевому рівні, підтримку відновлення та розвитку громад через активну участь молоді); з ЄБРР в межах ініціативи Road Sector Pipeline Development Initiative (ідеться про фінансування банком розроблення технічної документації з переліком пріоритетних проєктів відновлення автомобільних доріг; можливе залучення 300 тисяч євро для цієї ініціативи; буде підібрано пріоритетний перелік проєктів на суму 2 мільярди євро, в які зможуть інвестувати міжнародні фінансові організації); між Мінрозвитку, Агентством відновлення та Агентством розвитку промисловості Польщі про потенційне напрацювання спільних проєктів (розбудова та ремонт КПП Ягодин і ремонт двох автомобільних доріг — об’їзна м. Львова; дорога Краківець — Львів — Шегині та можливість напрацювання інших проєктів, ідеться про потенційне залучення коштів у сумі 200 мільйонів євро); між Мінрозвитку, Агентством відновлення та NPLUS SRL, Італія (ідеться про пропозицію щодо пілотного проєкту моніторингу стану мостового сполучення (напрям Бориспіль). Можливе залучення коштів обсягом 2 мільйони євро); ДП «Украерорух» та компанії Leonardo S.p.A. і ENAV S.p.A. (Італійська Республіка) щодо реалізації Плану заходів з потенційного відновлення організації повітряного руху України після завершення бойових дій (UARRP) та два договори на безоплатну передачу п’яти первинних радіолокаційних систем та супутнього обладнання для відновлення базових функцій інфраструктури спостереження Украероруху (йдеться про можливе фінансування на суму 7 мільйонів євро).

Було проголошено чотири спільні заяви, анонс про грантове фінансування, отримано погодження про надання коштів на загальну суму 232,7 мільйона євро: Мінрозвитку, МЗС Італії та БРРЄ про додаткове фінансування проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло» на суму 100 млн євро. Фінансування спрямують на компенсації у вигляді житлових сертифікатів у межах програми «єВідновлення» (проєкт «НОМЕ: Компенсація за знищене житло»); Мінрозвитку та БРРЄ для реалізації проєкту «Оптимізація процесу компенсації та зміцнення інституційної спроможності сторін, залучених до механізму компенсації за житло в Україні» на суму 10,7 млн євро в межах «єВідновлення» (проєкт «HOME: Компенсація за знищене житло»); АТ «Укр залізниця» з ЄБРР про надання 44 мільйонів євро гранта на створення децентралізованої мережі газової генерації, яка забезпечить енергонезалежність Укрзалізниці; АТ «Укрзалізниця» з ЄБРР про надання 10 мільйонів євро гранта на покращення доступності вокзалів, зокрема для людей з інвалідністю, літніх пасажирів, батьків з дітьми та інших маломобільних груп; оголошення міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів щодо грантового фінансування проєкту міської лікарні в Житомирі на суму 35,5 млн євро.

Steering Comittee Італії погодив надання 30 мільйонів євро позики на реконструкцію дитячої лікарні в Одесі та 2,5 мільйона євро технічної допомоги для придбання медичного обладнання.

Додатково Міністерство розвитку громад та територій України підписало меморандум з Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки щодо страхового покриття до 100% для банків за експортними кредитами — на суму до 1,5 млрд євро. Ідеться про можливість змішаного фінансування проєктів для громад — поєднання пільгових кредитів і грантових коштів, а також про сприяння закупівлі італійських товарів і послуг для потреб відновлення із залученням компаній, технологій та інфраструктурних рішень.

Підписано десять угод між ЄС та банками розвитку із засвідченням віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби в межах Ukraine Investment Framework для фінансування галузей відновлення, муніципальної інфраструктури, енергетики, теплопостачання, транспорту, підтримки бізнесу на суму 929,3 мільйона євро.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій