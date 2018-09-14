До завершення роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні залишилося менш ніж тиждень. Український уряд та керівництво цієї організації працюють над питаннями економічної політики нашої країни, щоб остаточно ухвалити рішення про надання Україні чергового траншу обсягом 2 мільярди доларів. Вітчизняні посадовці бачать можливості позитивного розв’язання складних проблем і розцінюють шанси на отримання грошей як досить високі.

Хоч питання це серйозне. 8 вересня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що наша держава опинилася в борговій ямі, з якої вибратися дуже важко, і через недотримання умов МВФ постане на межі дефолту.

Нагадаємо, що з весни 2015-го до весни 2019 року наша країна може отримати від МВФ чималі кошти — 17,5 мільярда доларів. До сьогодні ми отримали лише 8,8 мільярда. Уже майже рік Україна живе без підживлення від впливової міжнародної фінансової організації.

Що ж вимагає МВФ від української влади, щоб країна отримала черговий транш? Камінь спотикання на сьогодні — питання створення антикорупційного суду та підвищення цін на газ. МВФ також вимагає від уряду України досягти збалансованості державного бюджету, щоб його дефіцит не перевищував 2,5% ВВП. У питанні антикорупційного суду є певні зрушення — відповідне законодавство отримало схвальну оцінку Венеціанської комісії. А ось інших питань фактично не вирішують.

Експерти зазначають, що начебто йдеться про те, що Україна повинна підняти ціни на газ для населення на 40%. Із 1 вересня вартість блакитного палива для промислових підприємств уже зросла до 10,2—11,1 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Однак це питання ще остаточно не вирішено, і консультації триватимуть.

Проте цікаву думку висловила з цього приводу член колегії Державного агентства з енергозбереження Марія Яковлева. За її словами, чинний меморандум України та МВФ не містить вимоги щодо обов’язкового підвищення цін на газ. У документі, як вона вважає, є лише пункти щодо вибору економічної політики нашої держави, яка може її вести на власний розсуд, але так, щоб змогла погасити кредити МВФ.

«У меморандумі зазначено, що ціну на газ для потреб населення встановлюють на рівні повного покриття видатків на його видобування, враховуючи прибуток на розвиток. У ціні на блакитне паливо для населення враховано покриття собівартості 1700 гривень за тисячу кубометрів та прибуток — 3200 гривень за кубометр», — вважає вона.

Додамо, що підприємство «Укргазвидобування» задекларувало за 2017 рік 30 мільярдів чистого прибутку. Тож начебто кошти є, і чималі.

Позитивно оцінює ситуацію щодо отримання чергового траншу МВФ голова правління Нацбанку України Яків Смолій. «Отримання кредитних коштів від МВФ і пов’язаного фінансування від інших партнерів України сприятиме зміцненню макрофінансової стабільності та слугуватиме позитивним сигналом для учасників ринку в справі проведення реформ у нашій державі», — вважає він.

А ось заступник голови правління регулятора Олег Чурій вважає, що співпраця з МВФ дасть змогу Україні вийти на зовнішній борговий ринок. «Ми очікуємо, що Міністерство фінансів зможе розмістити євробонди на суму 1,5 мільярда доларів. Це серйозна цифра. Гроші надходитимуть до резервів, а це дасть змогу країні виконувати свої зобов’язання з виплати боргів перед міжнародними фінансовими інституціями», — заявляє він.

«УК» неодноразово звертався до різних експертів із запитанням: «Чи може Україна прожити без чергових траншів кредиту МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій?» І завжди експерти знаходили позитивну відповідь.

Фахівці Інституту стратегічних досліджень НАН України вважають, що в разі затягування процесу надання грошей від МВФ нічого жахливого з нашою країною не станеться і Україна зможе знаходити сама кошти із внутрішніх резервів.

Навесні цього року про це казав екс-заступник голови правління Нацбанку Олександр Савченко. На його думку, Україна взагалі може обходитися без зовнішнього кредитування різних міжнародних фінансових інституцій кілька років. Експерт тоді пояснював це тим, що ми успішно торгуємо з ЄС, країна поступово розвивається.

Та навіть щодо зовнішньоторговельного балансу Україна має проблеми з обсягами нарощування експорту. Більшість експертів схиляється до думки, що чергові транші кредиту від МВФ нашій державі необхідні, інакше жити країні та її економіці буде надто важко — треба віддавати зовнішні борги попередніх років, підтримувати в належних обсягах золотовалютні резерви та стабільність гривні. Цього всього без підтримки впливової міжнародної фінансової організації, яка до того ж дає кредити під наднизькі відсотки, досягнути буде непросто.

Утім, чекати на остаточні рішення нашого уряду та МВФ щодо подальшого фінансування країни залишилося вже не довго. 19 вересня почуємо остаточну відповідь на це запитання.