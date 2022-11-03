За оперативними даними Державної казначейської служби, у жовтні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 72,8 млрд гривень

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

— податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — 26,0 млрд грн;

— податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 14,2 млрд грн (зібрано 25,1 млрд, відшкодовано — 10,9 млрд грн);

— податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 12,8 млрд грн;

— акцизного податку — 7,4 млрд грн;

— рентної плати за користування надрами — 4,4 млрд грн;

— податку на прибуток підприємств — 3,2 млрд грн;

— ввізного та вивізного мита — 2,6 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у жовтні 2022 року становили 37,9 млрд гривень.

За оперативною інформацією ДКСУ, за січень-жовтень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1978,6 млрд грн, зокрема загального фонду — 1817,4 млрд грн, або 86,4% від розпису звітного періоду. При цьому в жовтні 2022 року касові видатки державного бюджету було здійснено в обсязі 231,7 млрд грн, зокрема загального фонду — у сумі 222,5 млрд гривень.

За січень-жовтень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 638,7 млрд грн, зокрема загальний фонд — у сумі 643,4 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2022 року дефіциту в сумі 1121,6 млрд гривень. У жовтні фактичний дефіцит державного бюджету становив 143,4 млрд грн, зокрема загального фонду — 147,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2022 року становили 932,4 млрд грн, або 89,7% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 522,9 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 65,2 млрд грн (1554,4 млн дол. США та 473,0 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 477,4 млрд грн, зокрема шляхом придбання у власність Національним банком України — 340,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 409,4 млрд грн, зокрема:

— 145,0 млрд грн (4,2 млрд євро) коштів позики ЄС у межах нового пакета екстреної макрофінансової допомоги;

— 47,1 млрд грн (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн дол. США) позики уряду Канади;

— 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в межах додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

— 18,2 млрд грн (566,0 млн євро) позики МБРР та МАР у межах проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

— 18,2 млрд грн (498,8 млн євро) позики МБРР у межах Третього додаткового фінансування проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

— 17,0 млрд грн (78,0 млрд японських єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;

— 14,3 млрд грн (0,4 млрд євро) позики МБРР у межах проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;

— 12,6 млрд грн (382,0 млн євро) позики ЄІБ у межах проєкту «Основний кредит для аграрної галузі»;

— 9,7 млрд грн (300,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

— 8,5 млрд грн (257,0 млн євро) позики ЄІБ у межах проєкту Проєкт щодо основного кредиту для МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації (APEX);

— 7,6 млрд грн (200,0 млн євро) позики уряду Італії;

— 4,8 млрд грн (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проєкт «ММСП — Фінансування Covid-19»;

— 4,7 млрд грн (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проєкт надзвичайна економічна програма для України;

— 3,5 млрд грн (120,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

— 3,2 млрд грн (111,7 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

— 2,9 млрд грн (99,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту Проєкт «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відродження (Проєкт ЗВ)»;

— 1,6 млрд грн (54,6 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту Модернізація системи соціальної підтримки населення України;

— 1,2 млрд грн (40,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

— 1,0 млрд грн (34,5 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

— 0,2 млрд грн (7,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту Додаткове фінансування Проєкту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року становили 342,8 млрд грн (95,6% плану), платежі з обслуговування — 113,2 млрд грн (79,8% плану), повідомляє Міністерство фінансів.

Відділ новин

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