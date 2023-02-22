Останнім часом українські банки стали підвищувати відсоткові ставки за депозитами. Аналіз інформації на їхніх сайтах вказує, що невеликі фінансові установи пропонують клієнтам вклади у гривнях під 13 — 17% річних, а більші — під 8 — 10%. «Урядовий кур’єр» ретельно проаналізував, що відбувається на вітчизняному ринку депозитів.

Окремі банки були змушені піднімати ставки

Казати, що всі банки почали стрімко підвищувати ставки за депозитами, не зовсім коректно. Хоч один з найбільших державних та кілька приватних це зробили. Ідеться про зміни за період від торішнього грудня дотепер та про депозити на 12 місяців для фізичних осіб. Ситуація у банківській системі стабільна завдяки стійкості самих банків.

Підвищення або зменшення вартості фондування, тобто розміру депозитної ставки, прямо корелюється з потребою кожного банку в підтримці свого платіжного балансу.

«З огляду на встановлення в червні 2022 року облікової ставки на рівні 25% річних окремі банки, в яких був ресурс рефінансування, вимушено підвищували ставки за депозитами, щоб якомога швидше погасити заборгованість за кредитами Нацбанку за рахунок залученого фондування. Після погашення кредитів рефінансування фінустанови поверталися до стриманої політики залучення ресурсної бази, яку ми спостерігали донедавна», — пояснює президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Він вважає, що завдяки надходженням військовим та за програмами міжнародної підтримки насамперед в державних банках спостерігається збільшення обсягів припливу коштів населення, що не дуже мотивує українські банки збільшувати відсотки за депозитами.

Як зазначає голова правління Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, індекс UIRD (український індекс ставок за депозитами фізосіб) для гривневих вкладів демонструє обережний натяк на висхідну динаміку з початку лютого 2023 року. Її ще важко назвати тенденцією, проте передумови для збільшення ставок за строковими вкладами є.

«Цьому сприяють недавні рішення НБУ про підвищення норм обов’язкового резервування за коштами до запитання. Нагадаю, одне рішення прийнято у грудні, друге — в січні. Вони спонукають банки до активізації залучення саме строкових вкладів, отже до поліпшення їх умов, зокрема відсотків», — додає вона.

Проте в НАБУ бачать іншу тенденцію, яка вже окреслилася. Це істотне зростання гривневих депозитів на вимогу. Їхня частка з 1 лютого 2022 року збільшилася на 1 січня 2023-го з 65,2% до 73,3%. Частка строкових депозитів у структурі залучених банками коштів помітно зменшилася.

Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm, вважає, що процес підвищення ставок розпочався ще влітку 2022 року. Причина — підвищення ставок Нацбанку України за паперами Кабміну та інфляція у країні. «Тож населення не зацікавлене тримати гроші в банках під 10—12%, коли річна інфляція — понад 26%. Поступово вклади, які населення та бізнес розмістили до початку війни, закінчуються, і перед банками постає питання залучення грошей на нові вклади», — додає він.

Де відсотки найвищі?

Які саме банки найбільше підвищують ставки за депозитами?

«Ми в Асоціації українських банків, яка активно досліджує тенденції та зміни в банківській системі, розуміємо: є окремі банки з кожної групи, які підвищували або підвищують ставки за депозитами, і прихильники стриманої політики щодо вартості депозитів населення. Нині українська банківська система стійка, прозора та публічна для українців, вся інформація відкрита», — коментує Андрій Дубас.

Іван Нікітченко вважає, що традиційно найвищі ставки у приватних банках з українським капіталом. Далі — державні банки та з іноземним капіталом. Хоч у різних банках по-різному, все залежить від поточної потреби у вкладах та кредитної політики банку.

Чи підвищуються ставки в доларах та євро, адже чимало людей, отримавши гривневу масу, одразу закуповують валюту?

У НАБУ переконані, що банки загалом не дуже зацікавлені в залученні валютних ресурсів, адже розмістити валюту в нові кредити складніше, ніж гривні. Але це не означає, що жоден банк не візьметься у найближчій перспективі підвищувати відсотки за валютними вкладами. Проте очікувати на справді значне і масове підвищення ставок не варто.

У населення, зазначає Іван Нікітченко, мета розміщення грошей у валюті — це можливість купити долари чи євро за нижчим курсом і потім отримати валюту з можливістю конвертації її за вищим курсом.

«Або лишити гроші у валюті для зниження ризиків у разі девальвації гривні. Для банків валютні вклади менш пріоритетні, ніж гривневі, оскільки способів використання валюти у банків набагато менше, ніж гривень. Валютні вклади — це ризик для банків у разі сильної девальвації гривні. Тому фінансові установи пропонують депозити у валюті, проте це додатковий інструмент для залучення клієнтів, а не основний», — додає він.

Облікова ставка та нові форми вкладів

Рівень облікової ставки дорівнює вартості ресурсів, індикатора вартості у класичному розумінні. Як зазначають в АУБ, трансмісія (тобто непрямий вплив) рівня облікової ставки в умовах, які склались в Україні, повною мірою не досягла мети, яка полягала в істотному підвищенні відсоткових ставок за депозитами.

«Оскільки нема активного кредитування зі зрозумілих причин, банківській системі як бізнесу доцільно підтримувати прийнятний рівень дохідності активно-пасивних операцій: що вищий цей рівень, то більша операційно-прибуткова діяльність банку. Іншими словами, банки займають оптимальну позицію щодо рівня депозитних ставок», — додає Андрій Дубас.

Чи пропонують тепер банки нові види депозитних вкладів, за якими можна швидко їх знімати з огляду на воєнний стан?

Банки постійно розвивають і оновлюють продуктові лінійки, відповідно до попиту на ринку та власних потреб. Як коментує Олена Коробкова, війна істотно вплинула на пріоритети людей і бізнесу. Доступ до власних коштів для багатьох став значно важливішим порівняно з дохідністю. Ознака цього — те, що нарощення обсягів коштів клієнтів у банках з початку війни відбулося переважно за рахунок залишків на поточних рахунках і вкладів до запитання.