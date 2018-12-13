Пригадуєте, як введення воєнного стану в десяти областях країни у перші дні змусило фінансово-банківський ринок трохи нервувати: знецінилася гривня, проте за кілька днів все стало на свої місця. Занепокоєними були і вкладники українських банків, чимала частина з яких уже всерйоз думала розірвати угоди на обслуговування депозитів з фінустановами завчасно та забрати свої кошти. Проте така стурбованість тривала недовго, і вкладники заспокоїлися.

Формуємо політику з огляду на апетити

Який вигляд напередодні нового року має сегмент банківських депозитів? Як на нього вплинуло введення воєнного стану в деяких областях та чи впали відсотки за вкладами? І на що очікувати теперішнім і потенційним власникам депозитів найближчими місяцями?

«УК» намагався ретельно це з’ясувати.

29 листопада з’явилася постанова правління Нацбанку України №132, згідно з якою визначено, що регулятор у разі необхідності ухвалюватиме окремі рішення стосовно порядку, обсягів і термінів впровадження додаткових заходів щодо функціонування банківської системи в особливий період. Проте жодних змін, які б якісно чи кількісно впливали на депозитний сегмент ринку українських фінустанов, немає.

Як зазначив «УК» начальник управління розробки продуктів роздрібного бізнесу банку «Кредит Дніпро» Олександр Стецко, введення воєнного стану жодним чином не вплинуло на вартість залучених депозитів: «Банки формують цінову депозитну політику з огляду на власні бізнес-стратегії, кредитні апетити, можливості диверсифікації джерел фінансування. Загалом вони зацікавлені в так званому продовженні ресурсної бази, тому найбільшу дохідність пропонують за вкладами на терміни понад шість місяців. Також на депозитні ставки впливає монетарна політика Нацбанку, яка визначає вартість гривневих ресурсів в економіці».

Як зазначили «УК» в Ощадбанку, більшість українських банків після введення воєнного стану пропонують єдині відсоткові ставки за депозитами у всіх регіонах. Тобто приміром, ставки за вкладами в Донецькій області нічим не відрізняються від показників у фінустановах Київщини чи Житомирщини. Також самі розміри ставок за депозитами з огляду на недавні серйозні зміни у політиці держави не стали нижчими. Процес зменшення ставок за вкладами тривав у 2017 році і від воєнних чинників не залежав.

Розрив великий

Щоправда, 2018-го ці показники стали істотно зростати. На сьогодні вони вищі, ніж на початку року. Якщо 2 квітня, за інформацією Нацбанку України, середня відсоткова ставка за депозитами у гривнях терміном 12 місяців становила 12%, то нині цей показник відчутно зріс — 17,05%. В американських доларах ставка зросла також: була в середньому 2,84%, стала — 4,19%. Показники в євро відповідні: 1,88% і 2,49%. (див. табл.). Тобто триває зростання, хоч фахівці впевнені, що процес має зупинитися на цих показниках.

Проте на сьогодні спостерігається новий цікавий тренд: велика різниця між дохідністю вкладів у гривнях та у валюті. Так званий Український індекс ставок фізичних осіб за депозитами (UIRD), який формується на підставі цінової політики топ-20 фінансових установ, становить більш ніж 10 відсоткових пунктів.

Деякі банки останнім часом розпочали проводити активну політику, спрямовану на скорочення до мінімуму обсягів валютних депозитів. Це робить ПриватБанк. За словами заступника голови правління фінустанови Галини Пахачук, банк навмисне встановив дуже низькі ставки за валютними вкладами, щоб із часом їх витіснити із практики обслуговування.

Олег Серга, прес-менеджер ПриватБанку, зазначив «УК», що це, по суті, стратегія цієї фінансової установи, адже банки вже чимало років взагалі не кредитують у валюті, тому й депозитів у євро та доларах не треба практикувати. За його словами, ставки стандартних вкладів у доларах становлять 1—2,65%, а в євро — 1—1,25% (залежно від термінів депозитів). Проте, за словами фахівця, у фінустанові істотно зросли обсяги гривневих депозитів. І ця тенденція триває ще з 2012 довоєнного року.

Прогноз: буде стабільно

Однак чимало фінансових установ у цьому сенсі не поділяють політики ПриватБанку. Директор роздрібного департаменту Укргазбанку Олег Кляпко зазначив «УК», що його фінустанова, навпаки, зацікавлена в залучені валютних депозитів: «Укргазбанк активно кредитує юридичних осіб для реалізації екопроектів в Україні, фінансування яких переважно здійснюється в іноземній валюті, особливо в євро». Тому, звісно, він активно залучає і валютні депозити. До речі, в цьому банку розмір депозитних ставок у доларах та євро однаковий, тобто становить 5,25%. А це вчетверо вище, ніж у ПриватБанку.

Якими можуть бути депозитні ставки (знизяться чи зростуть) у перші місяці 2019 року? Переважна частина банківських експертів вважає, що на сьогодні важко прогнозувати динаміку зміни відсотків за вкладами. Основними чинниками впливу на них залишаться рівень загальної стабільності у країні та інфляції, а також динаміка курсу гривні. Не останню роль у цьому відіграватиме ринок депозитних ставок державних банків.

Олег Кляпко переконаний, що з огляду на поточну ситуацію у країні та майбутні президентські вибори розмір відсоткових ставок за вкладами фізичних осіб у перші місяці наступного року не змінюватиметься.