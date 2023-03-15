Престижну міжнародну нагороду щороку вручає профільний журнал про діяльність центральних банків та фінансових регуляторів Central Banking. Як зазначено на офіційному сайті НБУ, міжнародні експерти високо оцінили комплексні зусилля команди Національного банку, які забезпечили стабільність та безперервність роботи фінансової системи країни в безпрецедентно важких умовах повномасштабної війни.

По-перше, Національний банк у перші дні війни ухвалив жорсткі й ефективні рішення, які допомогли зберегти фінансову стабільність у країні. За короткі терміни було оптимізовано монетарну та валютно-курсову політику. Вдалося зберегти довіру до національної валюти, контроль за темпами зростання цін та відносну стабільність на валютному ринку попри істотне падіння експорту та вимушений виїзд за кордон мільйонів українців, що рятувалися від війни. З огляду на потребу у фінансуванні Збройних сил України для протидії повномасштабному нападу росії Національний банк надавав підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку. Водночас Національний банк дотримувався підходу обмеженої монетизації бюджету, що допомогло втримати макрофінансову стійкість України.

По-друге, було забезпечено безперебійне функціонування банківської системи. Понад рік банківська система України успішно долає виклики воєнного часу: банки працюють безперебійно, зберігаючи ліквідність та кошти клієнтів, кредитуючи бізнес. Це стало можливим завдяки своєчасній реакції НБУ, скоординованим зусиллям банків та попередньому реформуванню банківського сектору. Банківська система підійшла до повномасштабної війни стійкою, добре капіталізованою та з розробленими заздалегідь планами безперебійної роботи.

По-третє, Національний банк подбав про убезпечення даних, захист інформації та подальшу повноцінну роботу платіжної інфраструктури для безготівкових платежів. Фінансові установи країни витримали численні кібератаки й не допустили збоїв у своїй роботі. Щоб захистити інформацію й інформаційні системи банків, Національний банк надав змогу банкам використовувати хмарні сервіси, щоб обробляти та зберігати інформацію із систем банку у хмарах.

Платіжна інфраструктура України попри ракетні обстріли та терор рф, завдяки самовідданій роботі учасників фінансового ринку з початку війни забезпечує надійне обслуговування безготівкових операцій та високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків. Завдяки активній комунікації Національного банку з ринком та громадянами і збереженню безперебійності навіть в умовах війни українці активно ними користувалися.

По-четверте, збережено довіру громадян та бізнесу до банківської системи. Зокрема, завдяки ініційованому НБУ проєкту Power banking, який забезпечив безперебійність надання фінансових послуг в умовах енерготерору. Попри війну кошти фізичних осіб у банках стабільно зростають.

Після шоку перших тижнів повномасштабного вторгнення корпоративні депозити досить швидко відновилися. Банки і далі кредитують, водночас під час війни попит та апетити банків до ризику істотно знизилися, як і готовність громадян і бізнесу брати кредити в умовах високої невизначеності. Ключову роль у підтриманні кредитування відіграють державні програми.

По-п’яте, Національний банк в умовах війни здійснював регулярну комунікацію із громадськістю, бізнесом, учасниками фінансової системи та державними органами, що дало змогу уникнути паніки на початку повномасштабних воєнних дій, а також зберегти високий рівень прогнозованості населення та учасників фінансового ринку заходів регулятора та розуміння їхніх передумов.

Із перших годин повномасштабного наступу Національний банк здійснював комунікацію з іноземними партнерами. З одного боку, зусилля Національного банку спрямовувалися на залучення міжнародної фінансової підтримки. З іншого, — на посилення фінансового тиску на країну-агресора для ослаблення її спроможності фінансувати повномасштабну війну проти нашої держави. Ефективна співпраця з міжнародними організаціями, центральними банками та державними органами країн-партнерів сприяла збереженню фінансової стабільності в Україні та стала одним з важливих чинників введення санкцій проти рф.

ПРЯМА МОВА

Голова Національного банку України Андрій Пишний:

— Таке визнання — честь для команди, яка з перших обстрілів торішнього моторошного ранку 24 лютого і до сьогодні надійно тримає фінансовий фронт. Національному банку вдалося продемонструвати всьому світові професійність та зібраність, здатність за будь-яких умов виконувати передбачені мандатом обов’язки, діяти оперативно й нестандартно, щоб забезпечити безперебійну роботу та стійкість фінансової системи. Ми не звернемо з цього шляху. Попереду ще багато викликів воєнного часу і найголовніше — попереду Перемога України та відбудова, до якої ми готуємося вже сьогодні. Цей страшний рік, попри все, зробив нас сильнішими й готовими робити ще більше для нашої країни.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»