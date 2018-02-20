Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, представляючи нового начальника митниці Олексія Мужева, нагадав, що торік ця установа перевиконала план на 252 мільйони гривень. Загалом це були кошти від розмитнення твелів для АЕС. Здобутки могли бути й більшими, якби керівництво митниці сприяло, а не створювало перепони для бізнесу.

Шкода від бюрократії

— Наші прохання нарешті почули в Києві, — каже Костянтин Бриль, —ми неодноразово зверталися до уряду, щоб змінили керівника Запорізької митниці. Адже через бюрократію майже 40 відсотків суб’єктів зовнішньої економічної діяльності перейшли працювати на митниці інших регіонів і платили там податки. Тож нині перед новим очільником митниці стоїть головне завдання на 2018 рік — повернути представників бізнесу, які змушені були розмитнюватися в інших регіонах: Дніпроспецсталь, Укрграфіт, Carlsberg тощо. Організуємо зустріч влади, митників і великого бізнесу. Головною вимогою була зміна керівництва митниці та відновлення взаємодії з бізнесом. У межах експерименту кошти від перевиконання плану митних надходжень підуть на розвиток автомобільних доріг загального користування. Тож вони не зайві для області. Висновки про роботу митників зробимо вже за підсумками першого кварталу.

Під керівництвом Костянтина Бриля за участі керівників великих промислових підприємств області, фахівців правоохоронних органів та ДФС відбувся круглий стіл, де розглянули ситуацію з розмитненням товарів і сировини на Запорізькій митниці та проблеми, пов’язані з експортно-імпортними операціями.

— Маємо бути соціально відповідальними перед запорізьким краєм і його жителями, — зазначив голова ОДА.

Дотримання обіцянок — спільна справа

Як зауважив директор департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької ОДА Андрій Антонов, область належить до провідних індустріальних регіонів України і посідає третє місце за обсягом реалізованої промислової продукції. За січень — листопад 2017-го обсяг реалізованої промислової продукції становив 167,8 мільярда гривень, або 8,7 відсотка обсягу реалізації в Україні. Торік Запорізька митниця забезпечила надходження в бюджет 6 мільярдів гривень. Порівняно з 2016 роком вони збільшилися на 17,8 відсотка, або на 911,8 мільйона. Однак індикативні показники надходжень, доведені Запорізькій митниці ДФС, з початку 2017-го виконано лише на 92,1 відсотка. У січні, березні, листопаді та грудні 2017-го за рахунок митного оформлення разових поставок паливних елементів відбулося перевиконання показників митних надходжень, що дало змогу скерувати до спеціального фонду обласного бюджету 251,8 мільйона гривень, за рахунок яких проводили поточний середній ремонт на двох ділянках траси Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь.

«Однак протягом 2016—2017 років значно зросла кількість скарг від промпідприємств, які здійснюють експортно-імпортні операції, на незадовільну роботу Запорізької митниці, чиновницьке свавілля посадових осіб, а саме: неухвалення рішень про повернення підприємству сплаченого ПДВ, визначення митної вартості товару не за основним його методом, безпідставне витребування додаткових документів, затягування часу оформлення митних декларацій на імпортовані товари, створення формальних приводів для відмов у прийнятті декларацій та затягування випуску товарів у загальний оборот, необґрунтована періодичність взяття проб (зразків) товару тощо», — каже він.

І додає, що саме через це підприємства області перейшли на обслуговування до інших митниць. «Торік на Запорізькій митниці здійснювали оформлення товарів 1611 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які й сплатили 6 мільярдів гривень податків. При цьому 344 суб’єкти ЗЕД (з місцем реєстрації у Запорізькій області) сплатили податків на інших митницях на суму 2,6 мільярда гривень», — уточнив Андрій Антонов.

Костянтин Бриль наголосив, що триває розслідування за кримінальними провадженнями щодо неправомірних дій працівників Запорізької митниці.

А тим часом нинішнє керівництво митниці зустрічається з представниками бюджетоформуючих підприємств. Як повідомив Олексій Мужев, завдяки цьому до регіону повернуто 24,7 мільйона гривень платежів. Плани на лютий — повернути ще 100 мільйонів гривень. Проте головна мета — щоб підприємства знову обслуговувала Запорізька митниця. Це стосується як великого, так меншого бізнесу.