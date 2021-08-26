«Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі — України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Але ми маємо не тільки почуватися відповідно. Ми маємо поводитися відповідно», — урочисто проголосив Президент Володимир Зеленський перед проведенням військового параду на Майдані Незалежності 24 серпня.

Він анонсував відзначення Дня Української Державності. «Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності — у день Хрещення Київської Русі-України», — наголосив глава держави, підписавши відповідний указ безпосередньо на трибуні.

Уся наша історія підтверджує, що саме український народ — спадкоємець державності, яка існувала понад тисячу років тому. І жоден інший народ, жодна інша країна, особливо та, де на всі пропагандистські голоси лунає стогін про «одиннарот», ніколи не змінить цього факту. І не анексує українську історію, віру, лідерів і наше споконвічне право на гідне життя!

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Фото з сайту radiosvoboda.org

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