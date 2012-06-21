Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Президент України Петро Порошенко виступає за посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, але не підтримує лобістські схеми, що порушують умови зони вільної торгівлі з Європейським союзом.
Як передає «Економічна правда», про це заявили в прес-службі Президента.
«Президент України повністю підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Але не підтримує лобістські схеми, які потрапили в закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» між першим і другим читанням, зокрема норми, які суперечать Угоді України і ЄС про зону вільної торгівлі », — йдеться в повідомленні. Також наголошується, що закон все ж буде підписаний після внесення парламентом відповідних змін до нього.
Нагадаємо, що днями Петро Порошенко наклав вето на законопроект, що стосується збереження українських лісів і запобігання незаконному вивозу необробленого лісоматеріалу.
«Урядовий кур’єр» звернувся за коментарем до Всеукраїнської екологічної ліги з приводу їхньої позиції до цих важливих подій останніх днів, проте там зазначили, що такої позиції організація ще не виробила.
Також нагадаємо, що днями народний депутат Борислав Береза писав на своїй сторінці у Фейсбуці, що з України до країн Європейського Союзу імпортується більше незаконної деревини, ніж з будь-якої іншої країни світу і більше, ніж з країн Латинської Америки, Африки і Південно-Східної Азії разом узятих.
«Це вже скандал міжнародного рівня. Британці опублікували звіт про катастрофічну незаконну вирубку лісів в Україні і про незаконний видобуток бурштину», — зазначив він.
Зокрема, згідно з висновками британської неурядової організації Earthsight, за чотири роки експорт українського лісу в країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд євро в 2017 році.