Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У межах фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на реалізацію конкурсу «Всеукраїнський громадський бюджет» для Рівненщини передбачено 2,6 мільйона гривень.
«Всеукраїнський громадський бюджет – це нова для України практика, яка дозволяє небайдужим громадянам пропонувати проєкти розвитку для своїх територій. Ініціатива прозора та відкрита, спрямована на розвиток громадянського суспільства. Це крок, який наближає до європейських правил публічного адміністрування», – каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль і запрошує подавати креативні ідеї вже і сьогодні.
До речі, подати свій проєкт може кожен житель Рівненщини, якому виповнилося 18 років, а ще – місцеві органи влади, наукові установи та громадські організації. Пріоритетними будуть ті, що попередньо визначені в Стратегії розвитку області до 2027 року: розвиток економічного потенціалу, сільських територій та людського капіталу. Тобто, це може бути проєкт, спрямований на розвиток інфраструктури підприємництва, туристичних об’єктів, сучасних форм кооперації в аграрному секторі чи дієві механізми мобілізації жителів для вирішення місцевих проблем. Подати заявки можна через онлайн платформу до третього жовтня.