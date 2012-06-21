У Києві розпочалося перше засідання експертів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Відкрити центр планують у 2021 році, до 80-х роковин трагедії. За задумом експертної групи, до якої ввійшли наковці, дослідники Голокосту з різних країн, меморіал має стати «унікальним простором, який сприятиме міжнародному діалогу та злагоді, платформою для дискусій з питань толерантності, справедливості та поваги» до інших культур. Роботу ініціативної групи підтримує Київський міський голова Віталій Кличко, який виступив на відкритті засідання. До складу групи увійшли головний равин України Яков Дов Блайх, лідер рок-гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, екс-президент Польщі Александер Квасьнєвський, колишній міністр закордонних справ ФРН Йошка Фішер, відомий радянський дисидент та ізраїльський політик Натан Щаранський, інші.
За результатами зустрічей експертів зі США, Нідерландів, Ізраїлю та України буде створено наукову раду. Вона розроблятиме концепцію проекту, плануватиме дослідницькі програми, а згодом супроводжуватиме архітектурний конкурс на спорудження меморіалу.
Під час першої зустрічі експерти виклали своє бачення майбутнього меморіального центру. На думку західних науковців, центр у Бабиному Яру має бути присвячений лише загиблим євреям, оскільки саме розстріли євреїв фашистами були наймасовішими. Українські науковці переконані, що меморіальний центр має вшановувати пам’ять людей усіх національностей і соціальних груп, розстріляних у Бабиному Яру.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»