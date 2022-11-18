За роки існування головна спортивна споруда області — Центральний стадіон — пройшла насичений подіями шлях. Тут грали й «Динамо», і «Шахтар», гостювали ледь не всі відомі українські команди, проходили міжнародні матчі молодіжної збірної. А минулої суботи один з лідерів Першої ліги черкаська команда «ЛНЗ» на останніх секундах вирвала нічию в «Чернігова». Прикмета воєнного часу: матч проходив із порожніми трибунами.

Нині стадіон «Центральний» — це цілісний комплекс у складі комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради.

Ініціатива знайшла відгук

Із 1957-го по 2018 рік основним видом діяльності підприємства було обслуговування спортивних споруд стадіону. Проте час диктує нові умови й потребу прогресивного підходу. Про новації у функціонуванні комплексу розповів директор черкаського муніципального спортивного клубу «Дніпро» Юрій Гончаров: «2018 року керівництво Центрального стадіону звернуло увагу на відсутність у Черкасах і області спортивних команд з ігрових видів спорту, де б могли займатися улюбленими видами спорту найкращі вихованці місцевих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Раніше 17—18-річні після завершення навчання у спортивних школах припиняли займатися спортом або для продовження спортивної кар’єри переїжджали в інші міста України. Тож виникла ідея створити муніципальний спортивний клуб «Дніпро», який має стати ліфтом між дитячо-юнацьким спортом і дорослим».

У пріоритеті — запрошення до команд місцевих здібних спортсменів. Ідею підтримали депутати Черкаської міської ради. Першою командою МСК «Дніпро» була футбольна, яка в сезоні 2018/2019 років відкрила нову сторінку, стартувавши в чемпіонаті України з футболу серед гравців вікової категорії U-19. Протягом двох наступних років до складу МСК «Дніпро» додавалися команди з інших видів спорту — волейболу (жіноча і чоловіча), футзалу (жіноча і чоловіча) та регбі-7, які грали і грають у чемпіонатах України.

Із 2021-го муніципальний спортивний клуб «Дніпро» почав утілювати ідеї соціального спрямування. Торік діти з особливостями здоров’я в межах проєкту «Чемпіони по життю» отримали нагоду на базі МСК «Дніпро» брати участь у заняттях з футболу під керівництвом Богдана Кулинича, Наталії Кулинич, Татяни Король, Михайла Якуніна. А вже цьогоріч проведено набір у команду МСК «Дніпро» kids. Для популяризації ігрових видів спорту та гармонійного розвитку дитини спортсмени й тренери проводять у школах Черкас майстер-класи «Перше тренування».

Зі спортмайданчика — на передову

Цього року ініціювали створення спортивно-соціального та психологічного реабілітаційного центру для ветеранів війни на базі спортклубу. Цей проєкт отримав назву «Герої».

Загалом з початком російсько-української війни життя МСК «Дніпро» значно змінилося. Протягом першого місяця воєнних дій у хостелі клубу було організовано розселення та забезпечення харчуванням осіб, які вимушено переїхали з інших населених пунктів України.

Клуб організував у соціальних мережах проведення благодійних аукціонів для надання адресної допомоги й закупівлі необхідного працівникам підприємства та спортивним уболівальникам міста Черкаси — «ультрас», які проходять службу у Збройних силах України.

«МСК «Дніпро» спільно з Асоціацією футзалу Черкащини провів кілька благодійних турнірів з футзалу на підтримку ЗСУ, — розповів Юрій Гончаров. — За підтримки клубу, футзальної спільноти Черкащини «ультрасам» у ЗСУ на зібрані кошти було придбано два автомобілі».

А ще на базі клубу діє реабілітаційний кабінет, де можуть пройти процедури учасники воєнних дій. Адміністрація спортклубу ініціювала збирання речей для бійців ЗСУ, які перебувають на лікуванні та проходять реабілітацію.

Із перших днів війни шестеро представників клубу поповнили лави ЗСУ. Керівник МСК «Дніпро» переконаний, що спільними зусиллями реалізують ще не один проєкт, який наблизить перемогу України.

Перлина міста, як і десятиліття тому

Не залишили поза увагою ювілей спортивної арени й місцеві науковці. Під час недавнього круглого столу вони згадали історію спорудження стадіону і його роль у розвитку масового і професійного спорту на Черкащині та в Україні.

Автор історичних праць краєзнавець Борис Юхно згадав майже анекдотичну історію: «Головну спортивну арену області будували дуже швидко, адже насувалася помпезна дата — 40-річчя жовтневої революції. І таки встигли! Після святкової демонстрації 7 листопада на стадіон завітав керівник області Іван Лутак. Там — повний порядок. До гри з київським «Динамо», запланованої на 9, все готове: поле, доріжка, службовий будинок, каси з боку вулиці. Усе є, окрім лавок для глядачів. Із бетону стирчить сама арматура. Тоді перший секретар люб’язно запросив начальство сідати. І щоб не сидіти на палях, керівники спромоглися забезпечити результат за 40 годин. Щоправда, довелося відкласти портфелі й приєднатися до будівельників. Тож 9 листопада 1957 року черкаська команда «Колгоспник» у товариській грі програла київським динамівцям. Тоді грали Лемешко, Каневський, Коман, Фомін. Та поразка з рахунком 1:3 не засмутила майже 15 тисяч місцевих уболівальників, адже в Черкаси прийшов великий футбол на великому стадіоні».

У Черкасах пам’ятають найбільш значущі події в 65-річній біографії спортивного комплексу й шанують тих, хто доклав зусиль, щоб стадіон став важливим осередком спортивного життя краю, а спорт — дієвим чинником фізичного і патріотичного виховання не одного покоління черкасців.