Валентина МОСТЕЦЬ, Луганська область:
— Чи правда, що жителів Станиці Луганської можуть одружитися за добу після подачі заяви до РАЦСУ? Якщо так, то що для цього потрібно?»
Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Світлана ГАВРИЛЮК
— Справді, свідоцтво про шлюб можна отримати навіть у день подання документів. Адже документ, що запроваджує можливість узяти шлюб за добу, ухвалено ще торік. З 2015 року в Україні діє система електронного подання документів, яка обслуговує деякі РАЦСи. Традиційно чекати місяць уже не треба. А нещодавно внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України №502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу», де розширено перелік міст, у яких можна одружитися за добу.
Отже, відтепер це можливо у Станиці Луганській. А ще у Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сєверодонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Кам’янці-Подільському, Рівному, Житомирі, Харкові, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах, Тернополі, Чернігові, Кривому Розі, Бахмуті, Запоріжжі, Білій Церкві, Борисполі, Кропивницькому, Білгород-Дністровському, Полтаві, Кременчуці, Чугуєві, Хмельницькому, Черкасах, Хотині та селі Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області.
Щоб одружитися поновому, необхідно:
♦ звернутися до організаторів шлюбної церемонії. Як правило, це будинки культури, міські й місцеві ради;
♦ обрати місце та час проведення реєстрації шлюбу;
♦ укласти договір з організатором;
♦ прийти у визначений час на весілля.
Під час звернення достатньо мати лише паспорт. Якщо хтось із молодят одружується не вперше, необхідно взяти із собою документ, що підтверджує розлучення: свідоцтво, рішення суду, свідоцтво про смерть, документ із РАЦСу про анулювання актового запису про шлюб.