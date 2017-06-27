Коли закінчується термін подачі документів від громадських організацій для внесення їх до реєстру неприбуткових?
Валентина ПОПЕНКО,
Київська область
Консультує начальник Головного територіального управління юстиції у Київській області Олексій Шевченко:
— Постановою Кабінету Міністрів від 13 липня 2016 року №440 затверджено Порядок ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру. Відповідно до цього порядку, неприбутковим організаціям для включення до реєстру необхідно в термін до 1 липня 2017 року узгодити з вимогами Податкового кодексу свої установчі документи.
Нагадаю, що згідно з пунктом 133.4.1 Податкового кодексу, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:
♦ утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
♦ установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
♦ установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Тож рекомендую представникам громадських формувань не зволікати і звернутися до належного суб’єкта держреєстрації з необхідними документами, визначеними частиною 4 статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до установчих документів.
До речі, представники ГО з віддалених районів Київщини можуть звернутися до центрів надання адмінпослуг на місцях Броварського, Білоцерківського й Вишнівського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.