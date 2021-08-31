За першу половину змагальних днів у Токіо наша команда виборола вже пів сотні медалей, кожна з яких особлива

Підсумки виступу збірної України за шість змагальних днів вражають: наші паралімпійці поповнюють медальну скарбничку щодня і майже щодня серед здобутків — нагороди найвищої проби. Учора українка Марина Литовченко стала чемпіонкою Паралімпійських ігор з настільного тенісу. У вирішальному поєдинку за «золото» харків’янка буквально розгромила представницю російського паралімпійського комітету Маляк Алієву — 3:0 (11:6, 11:4, 11:3). А 21-річний український плавець Андрій Трусов здобув третю свою медаль у Токіо. До двох срібних нагород представник Донеччини додав «золото» на дистанції 100 метрів на спині, яке виграв, встановивши світовий паралімпійський рекорд: 1 хвилина 08,14 секунди.

Днем раніше легкоатлетка Оксана Зубковська (стрибки в довжину) перемогла попри серйозну травму, якої зазнала на тренуваннях уже в Токіо, хоч до останнього лікарі не давали прогнозу, чи зможе вона взагалі стрибати. А веслувальник Роман Полянський зі значним відривом виборов золоту медаль в академічному веслуванні на одиночному човні. Це вже друга його золота медаль.

Та хочеться наголосити, що нагороди будь-якої проби цінні для нас. Ось на чому зробив акцент уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, підсумовуючи здобутки щедрого на медалі п’ятого змагального дня.

«У День пам’яті воїнів, які пішли у вічність, захищаючи країну від тих, хто намагається знищити Українську державу, хочу розказати спершу не про золоту паралімпійську медаль, а про спеціальну срібну медаль Наталі Олійник, — написав посадовець на своїй сторінці у фейсбуці. — Ця дівчина з міста Попасна Луганської області. Так-так, саме з тієї Попасної, де у батьківське подвір’я сім’ї Олійників влучають снаряди від тих, хто вбиває наших воїнів-захисників і мирних громадян України!

І саме цього дня українська дівчина на візку у складі національної паралімпійської команди України виборола дуже значущу для неї і для країни срібну паралімпійську медаль. А для мене дуже важливо, що спортсменка на візку з цього регіону досягає високого спортивного результату. Та ще в такий особливий для України день!»

Українці, які цього року поїхали в Токіо найпотужнішою командою, впевнено доводять лідерство у багатьох видах спорту. До прикладу, плавці. Лише одного змагального дня, в суботу, на блакитних доріжках «Акватік центру» українці вибороли п’ять золотих та срібну нагороди.

Наші чемпіони: Євгеній Богодайко (100 м, брас); Максим Крипак (100 м, вільний стиль), встановив світовий та паралімпійський рекорди; Михайло Сербін (100 м на спині), юним і дуже талановитим спортсменом дебютував на цих Паралімпійських іграх; Єлизавета Мерешко (100 м, брас), здобула третю паралімпійську нагороду і стала дворазовою чемпіонкою Паралімпіади в Токіо; Денис Дубров (200 м, комплексне плавання).

У важкій спортивній боротьбі Євгеній Богодайко, Єлизавета Мерешко та Максим Крипак обстояли свої паралімпійські чемпіонські титули, здобуті на XV Літніх Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Тож після четвертого змагального дня українські плавці очолили рейтингову таблицю паралімпійського плавання.

Нагадаємо, XVI Літні Паралімпійські ігри проходять у Токіо з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

Вони мали відбутися 25 серпня — 6 вересня 2020 року, проте 24 березня того року Міжнародний олімпійський комітет й Оргкомітет Токіо офіційно оголосили, що Паралімпійські ігри-2020 буде перенесено на наступний рік через пандемію COVID-19, але назва залишиться та сама.

Офіційний девіз XVI Літніх Паралімпійських ігор «Об’єднані емоціями», а офіційне гасло національної збірної України «Ваша підтримка — наша перемога!»