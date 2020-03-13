Підкажіть, будь ласка, чи набув чинності законопроєкт 213/8 від 2 березня 2015 року, скасований КСУ за списком №2 про шкідливі умови праці. Працюю в інфекційному відділенні, мені вже 50 років. Чи можу йти на пенсію?

Т. Ковальчук

Чинним законодавством передбачено призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Особливість цього виду пенсій полягає у зниженні пенсійного віку, тобто що більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, то нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій (оскільки вища заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду).

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі закон). Він визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим законом.

Із 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу: з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менш як 25 років; з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менш як 26 років; з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менш як 27 років; з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менш як 28 років; з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менш як 29 років; з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менш як 30 років; з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менш як 31 рік; з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менш як 32 роки; з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менш як 33 роки; з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менш як 34 роки; починаючи з 1 січня 2028 року — не менш як 35 років.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховували до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим законом (до 01.01.2004 року), зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.

Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, і за підсумками атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до законодавства, чинного раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди цим особам пенсії призначають за нормами закону.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, і за підсумками атестації робочих місць, на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, а пенсії за вислугу років — на умовах, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Розміри пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 цього закону.

Звертаю увагу, що на пільгових умовах пенсія за віком призначається:

1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за підсумками атестації робочих місць, після досягнення 50 років за наявності страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків, з них не менш як 10 років на зазначених роботах, не менш як 20 років у жінок, з них не менш як 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 45 років — які народилися по 31 березня 1970 року включно; 45 років 6 місяців — з 1 квітня 1970 року по 30 вересня 1970 року; 46 років — з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року; 46 років 6 місяців — з 1 квітня 1971 року по 30 вересня 1971 року; 47 років — з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року; 47 років 6 місяців — з 1 квітня 1972 року по 30 вересня 1972 року; 48 років — з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року; 48 років 6 місяців — з 1 квітня 1973 року по 30 вересня 1973 року; 49 років — з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року; 49 років 6 місяців — з 1 квітня 1974 року по 30 вересня 1974 року; 50 років — з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.

Якщо немає стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим і третім — тринадцятим цього пункту, страхового стажу: з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менш як 20 років 6 місяців у чоловіків і не менш як 15 років 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менш як 21 рік у чоловіків і не менш як 16 років у жінок; з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менш як 21 рік 6 місяців у чоловіків і не менш як 16 років 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менш як 22 роки у чоловіків і не менш як 17 років у жінок; з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менш як 22 роки 6 місяців у чоловіків і не менш як 17 років 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менш як 23 роки в чоловіків і не менш як 18 років у жінок; з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менш як 23 років 6 місяців у чоловіків і не менше як 18 років 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менш як 24 роки у чоловіків і не менш як 19 років у жінок; з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менш як 24 роки 6 місяців у чоловіків і не менш як 19 років 6 місяців у жінок.

Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менш як половину стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим — двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 цього закону: чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік такої роботи; жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.

Таке зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

2) працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за підсумками атестації робочих місць, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менш як 30 років у чоловіків, з них не менш як 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менш як 25 років у жінок, з них не менш як 10 років на зазначених роботах.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 50 років — по 31 березня 1965 року включно; 50 років 6 місяців — з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року; 51 рік — з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року; 51 рік 6 місяців — з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року; 52 роки — з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року; 52 роки 6 місяців — з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року; 53 роки — з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року; 53 роки 6 місяців — з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року; 54 роки — з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року; 54 роки 6 місяців — з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року; 55 років — з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

Якщо немає страхового стажу, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим і третім — тринадцятим цього пункту, страхового стажу: з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менш як 25 років 6 місяців у чоловіків і не менш як 20 років 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менш як 26 років у чоловіків і не менш як 21 рік у жінок; з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менш як 26 років 6 місяців у чоловіків і не менш як 21 рік 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менш як 27 років у чоловіків і не менш як 22 роки у жінок; з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менш як 27 років 6 місяців у чоловіків і не менш як 22 роки 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менш як 28 років у чоловіків і не менш як 23 роки у жінок; з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менш як 28 років 6 місяців у чоловіків і не менш як 23 роки 6 місяців у жінок; з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менш як 29 років у чоловіків і не менш як 24 роки у жінок; з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менш як 29 років 6 місяців у чоловіків і не менш як 24 роки 6 місяців у жінок.

Працівникам, які не мають стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менш як половину стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим — двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 цього закону: чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи; жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Таке зменшення пенсійного віку для жінок застосовується у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року.

Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніш як після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлювати за підсумками атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховують до Пенсійного фонду на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого нормами цього закону.

Тобто одна з необхідних умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах для цих осіб — підсумки проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 за №442 затверджено Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення», робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, в патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також закладах з надання психіатричної допомоги зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, за період з 1 січня 2004 року застосовується тільки щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

Отже, робота в інфекційному відділенні до 1 січня 2004 року зараховуватиметься і до пільгового, і до страхового стажу в подвійному розмірі, а період роботи в такому закладі після 1 січня 2004 року у подвійному розмірі буде обчислено тільки щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Оскільки ви не надали повної інформації про стаж роботи й дату народження, визначити право на пенсію з вашого питання немає змоги. У зв’язку з цим вважаю за доцільне звернутися з трудовою книжкою й паспортом у відділ обслуговування громадян Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Мій чоловік помер. За день до смерті його було звільнено. Хто повинен мені виплатити допомогу на поховання?

С.О. Петрова

Допомога на поховання призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.

Відповідно до Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцеві волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 №99, визначено механізм надання допомоги на поховання померлого (померлої):

1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I—IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлого не утримувала особа, застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;

5) особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Допомогу на поховання померлої особи з числа зазначених, надають за останнім місцем її проживання з коштів місцевого бюджету на підставі заяви, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого, і довідки про смерть у розмірі, встановленому органом місцевого самоврядування з огляду на вартість ритуальних послуг.

Допомога на поховання надається в день звернення протягом шести місяців після смерті особи в розмірі, встановленому на день смерті.

Отже, вам потрібно звернутися до органів місцевої влади для отримання допомоги на поховання.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua