У січні 2017 року у Донецьку помер мій батько. Куди необхідно звернутися з питання реєстрації його смерті та отримання свідоцтва про смерть?

Евеліна ЛУК’ЯНОВА,

м. Черкаси.

Консультує начальник Головного територіального

управління юстиції у Київській області

Олексій ШЕВЧЕНКО

Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на тимчасово окупованій території, родичам або їхнім представникам необхідно подати до суду за місцем проживання чи перебування заявника за межами тимчасово окупованої території:

заяву про встановлення факту смерті. Форму заяви можна отримати у будь-якому відділі РАЦС на підконтрольній Україні території разом з письмовою відмовою у проведенні державної реєстрації смерті, яку складає відділ на прохання заявника;

належні докази. Це можуть бути пояснення заявників, свідків (у разі посилання на свідчення свідків заявник має переконатися, що вони зможуть з’явитися до суду в день подання заяви про встановлення факту), письмові докази (зокрема свідчення про поховання), речові докази — звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами і установами (зокрема лікарняними закладами) на тимчасово окупованій території, суд також може брати до уваги;

квитанцію про сплату судового збору, який з 01.05.2017 р. становить 336,80 гривні.

Таку справу суд розглядає невідкладно з моменту надходження заяви.

У разі задоволення заяви про встановлення факту смерті особи суд невідкладно видає копію рішення заявникові або надсилає її до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації смерті (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення).

Суд може повернути заяву в разі неналежної форми заяви або якщо нема вказаних у заяві документів. Суд відмовляє у задоволенні заяви, якщо недостатньо доказів.

Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу держреєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.

Кого не пустять за кордон?

Запровадження безвізового режиму з країнами Євпросоюзу принесло радість не всім. Мене, наприклад, завернули ще в аеропорту, хоч у мене був і біометричний паспорт, і квитки, і гроші з собою. Тому хочу отримати чітку інформацію від компетентного посадовця: чи правомірні дії прикордонників, які заборонили боржнику виїзд за межі України, зіславшись на ухвалу суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі держави?

В. АРНАУТ,

Сумська область.

Так, дії працівників прикордонної служби правомірні. Законом України «Про виконавче провадження» передбачено, що у процесі здійснення виконання судових рішень у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього таким рішенням, державний виконавець наділяється правом звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України до виконання зобов’язань за таким рішенням: фізичної особи — щодо власних зобов’язань, керівника юридичної особи — щодо зобов’язань такої юридичної особи.

Це питання вирішує місцевий загальний суд за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим із начальником відділу державної виконавчої служби, негайно без повідомлення і виклику сторін та інших заінтересованих осіб за участі державного виконавця. За результатами розгляду виноситься ухвала про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, яка підлягає оскарженню в апеляційному суді окремо від рішення суду. Після отримання ухвали суду державний виконавець повинен надати її засвідчену копію до органів Державної прикордонної служби для: відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон; відмови у виїзді за кордон; тимчасового затримання або вилучення паспорта для виїзду за кордон.

Слід зазначити, що при намірі боржника здійснити виїзд за межі України уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовить громадянинові у його перетині з винесенням обґрунтованого письмового рішення.

Матеріали підготувала Інна КОСЯНЧУК, «Урядовий кур’єр»