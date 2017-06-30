Ми з чоловіком пенсіонери, нам по 75 років, нещодавно переїхали з окупованого Луганська на Дніпропетровщину. Довго не наважувалися на переїзд, усе сподівалися, що скоро закінчиться АТО і ми знову житимемо, як раніше. Але вже не витримали, кинули все, попросили сусідку наглядати за домом і переїхали до знайомих, які надали нам тимчасово для проживання дачу. Тепер нам потрібно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи, але ми не зовсім розуміємо, як правильно це зробити. Може, підкажете?

Василина РУДЕЦЬКА,

Дніпропетровська область

Консультує куратор правової

роботи Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»

Олена МАНЬКО

— Розберімо питання покроково. Ці довідки видають уже не перший рік, але все одно час від часу з’ясовується, що не всім усе зрозуміло. Оскільки серед тих, кого це цікавить, не лише пенсіонери, а й інші категорії населення, розповім про нюанси, які стосуються всіх.

Хто має право отримати статус ВПО?

Внутрішньо переміщена особа — громадянин України, іноземець або людина без громадянства, що законно перебуває на території й має право на постійне проживання. При цьому її змусили покинути своє місце проживання для уникнення негативних наслідків:

♦ збройного конфлікту;

♦ тимчасової окупації;

♦ повсюдних проявів насильства;

♦ порушень прав людини;

♦ надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Отримати статус ВПО можуть:

♦ студенти, які здобували освіту і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках; знявшись із реєстрації, мають право на отримання довідки, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені вище;

♦люди, які відбували або відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також мали або мають зареєстроване місце проживання на відповідній території на дату виникнення обставин; можуть отримати довідку після звільнення, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання;

♦ військовослужбовці, які проходили службу і мали зареєстроване місце проживання на відповідній території. Не поширюється на військовослужбовців строкової служби і військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Як отримати статус ВПО?

Все просто — отримати довідку. Механізм видачі таких довідок затверджено постановою Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 р. №509 (із змінами).

Щоб отримати довідку, необхідно фактично довести, що під час ризику негативних наслідків ви проживали на відповідній території. Наприклад, у населеному пункті, де розпочалися бойові дії.

Важливо знати. Перше: довідка чинна без проставляння відмітки міграційної служби. Друге: довідка не має строку. Третє: якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання, статус ВПО зберігається.

Оскільки для отримання довідки ВПО вже не потрібно мати у паспорті відмітку про реєстрацію на відповідній території, необхідно підтвердити проживання на ній.

Докази проживання, якщо немає відмітки про реєстрацію:

♦ військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;

♦ трудова книжка із записами про діяльність;

♦ документи про освіту або довідка з місця навчання;

♦ рішення адміністрації чи ради про влаштування дитини до дитячого закладу, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

♦ медичні документи;

♦ фотографії, відеозаписи тощо.

Підстави для відмови у видачі довідки:

♦ нема приводу для внутрішнього переміщення;

♦ у державних органів є докази подання неправдивих відомостей для отримання довідки;

♦ заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх відновлення;

Важливо знати. Підстава відмови — саме втрата документа, а не наявність у ньому будь-яких недоліків. Наприклад, якщо в паспорті громадянина України нема фотографії по досягненні 25 чи 45 років, довідку повинні видати і наголосити на необхідності її вклеювання.

♦ у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої він переміщається, і доказів його проживання на цій території;

♦ докази, надані для підтвердження проживання на цій території, не доводять факту проживання.

Важливо знати. Рішення про відмову у видачі довідки має бути письмовим, його підписує керівник уповноваженого органу, воно обов’язково містить підстави відмови і порядок оскарження.

Підстави для повторного отримання довідки:

♦ з’явилися нові підстави переміщення;

♦ усунуто підстави для відмови у видачі довідки;

♦ відмову у видачі довідки оскаржено через суд;

♦ втрата або псування довідки.

Як отримати довідку.

Треба звернутися з письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання або до уповноваженого органу в регіональному штабі чи в місцях проживання ВПО.

Заяву слід подавати і підписувати особисто. Малолітнім дітям, недієздатним особам або з обмеженою дієздатністю — через законного представника. Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників, заяву може подати її родич — баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько. А також вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. Якщо їх немає, заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.

Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або соцзахисту, таку заяву подає керівник відповідного закладу.

До заяви треба долучити:

♦документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, документ, що посвідчує особу і підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;

♦ якщо нема відмітки про реєстрацію місця проживання — всі можливі докази, зазначені вище.

Під час подання заяви законним представником слід додати:

♦ документ, що посвідчує особу законного представника;

♦ документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки;

♦ свідоцтво про народження дитини — за необхідністю.

Під час подання документів від імені дитини, яка прибула без супроводження або влаштована до закладу, додають:

♦ документ, що посвідчує особу заявника;

♦ документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником;

♦ документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, і документ, що підтверджує зарахування дитини до цього закладу.

Строк оформлення довідки:

Якщо є відмітка про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, — в день подання заяви.

Якщо такої відмітки і необхідних доказів немає — протягом 15 робочих днів.

Важливо знати . Довідку ВПО має підписати керівник уповноваженого органу.

Кому не нададуть адресної допомоги?

Переселенці отримують адресну допомогу від держави. Чи можливі ситуації, у яких можуть відмовити у її наданні?

В. СЕРДЮК,

Запорізька область.

Згідно з постановою №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги ВПО», грошову допомогу не призначають лише у двох випадках.

Перший. Коли хтось у сім’ї володіє житлом на підконтрольних Україні територіях. Наголошуємо на формулюванні: будь-хто із членів сім’ї.

Другий. Допомогу не нададуть переселенцеві, якщо будь-хто із членів сім’ї має на депозиті суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, — 16 000 гривень.

Річ у тому, що закон не забороняє мати таку суму, розділену на депозити кількох членів сім’ї. Не важливо, скільки сумарно коштів на рахунках різних людей. Головне, щоб кожна особа мала не більш як 16 000 гривень.

Матеріали підготувала Інна КОСЯНЧУК "Урядовий кур'єр"